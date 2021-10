Fonds communs de placement : sachez ce qui rend les fonds indiciels à bêta intelligent intelligents

La recherche empirique montre que l’investissement indiciel a tendance à surperformer les fonds actifs sur de longues périodes

Par Malvika Saraf et Parthajit Kayal

L’investissement indiciel est une stratégie d’investissement passive qui tente de générer des rendements similaires à un indice de marché large, tel que Sensex et Nifty. Les investisseurs utilisent cette stratégie pour reproduire la performance d’un indice spécifique, généralement une action, en achetant les actions composant l’indice ou en investissant dans un fonds commun de placement indiciel ou un fonds négocié en bourse qui lui-même suit de près l’indice sous-jacent.

La plupart des gestionnaires de fonds actifs ne parviennent pas à battre l’indice sur le long terme. De plus, les fonds actifs sont chers en raison des frais élevés. De plus, pour un investisseur de détail, le processus de sélection active de fonds pour l’investissement est un travail fastidieux similaire à une sélection de titres. C’est un art qui nécessite un processus et donc la plupart des investisseurs ayant des connaissances limitées doivent s’en tenir à un fonds indiciel au lieu d’essayer de trouver des fonds actifs qui pourraient battre l’indice.

Avantages de l’investissement indiciel

La recherche empirique montre que l’investissement indiciel a tendance à surperformer les fonds actifs sur de longues périodes. L’approche d’investissement indiciel élimine bon nombre des biais cognitifs et des erreurs humaines qui surviennent dans une stratégie de sélection de titres. C’est une technique efficace pour gérer le risque et obtenir des rendements constants. Étant donné que l’investissement indiciel adopte une approche passive, les fonds indiciels ont généralement des frais de gestion et des ratios de dépenses inférieurs. La simplicité du suivi du marché sans la participation directe d’un gestionnaire de portefeuille permet aux fournisseurs de maintenir des frais modestes.

Les fonds indiciels ont également tendance à être plus avantageux sur le plan fiscal que les fonds actifs, car ils effectuent des transactions moins fréquemment. Plus important encore, l’investissement indiciel est une méthode efficace de diversification contre les risques. Un fonds indiciel se compose d’un large panier de titres au lieu de quelques investissements. Cela sert à atténuer les risques non systématiques liés à une entreprise ou à un secteur spécifique.

Limites de l’investissement indiciel

Bien qu’il ait gagné en popularité ces dernières années, il existe quelques limites à l’investissement indiciel. De nombreux fonds indiciels sont constitués sur la base de la capitalisation boursière, ce qui signifie que les principaux avoirs ont un poids démesuré sur les mouvements généraux du marché. Ainsi, par exemple, si Reliance ou TCS connaissent un trimestre faible, cela aurait un impact notable sur l’ensemble de l’indice. De plus, cette approche néglige un sous-ensemble de l’univers d’investissement axé sur des facteurs de marché tels que la valeur, le momentum et la qualité. Ces facteurs constituent désormais un coin de l’investissement appelé smart-beta, qui tente de générer de meilleurs rendements ajustés au risque qu’un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière.

Les fonds à bêta intelligent offrent les mêmes avantages qu’une stratégie passive, avec l’avantage supplémentaire de la gestion active, également connue sous le nom d’alpha. L’investissement indiciel n’offre aucune protection contre les baisses. De plus, étant donné qu’il s’agit d’un indice boursier large, les investisseurs n’ont pas la liberté de choisir la composition du fonds indiciel.

Performance des fonds indiciels

Auparavant, l’investissement indiciel était basé uniquement sur des indices de marché larges tels que Nifty50, Sensex, etc. Les bourses ont développé différents types d’indices pour la stratégie d’investissement passif à travers les secteurs, la stratégie, le thème, les titres à revenu fixe, etc. La Bourse nationale de l’Inde a développé beaucoup de ces indices.

Le Nifty 50 ou Sensex ont généré un TCAC d’environ 12-13% au cours des 10-12 dernières années. Cependant, pour la référence des investisseurs, nous constatons que les indices Nifty 200 Momentum 30 et Nifty Alpha 50 ont généré beaucoup plus que Nifty 50. En outre, les rendements des indices Nifty Alpha Quality Low Vol 30, Nifty Midcap150 Quality 30, Nifty 100 Alpha 30 ont également généré rendements relativement plus élevés que Nifty 50 (voir graphique). Les investisseurs peuvent étudier ces indices en détail séparément pour avoir une meilleure idée.

Les investisseurs passifs à la recherche de meilleurs rendements que les indices de marché larges peuvent opter pour des fonds indiciels à bêta intelligent qui pourraient potentiellement offrir de meilleurs rendements avec des frais bien inférieurs à ceux des fonds actifs. De nombreuses sociétés de fonds communs de placement ont commencé à offrir ces types de fonds indiciels aux investisseurs particuliers.

Saraf est récemment diplômé de la Madras School of Economics et Kayal est professeur adjoint à la Madras School of Economics

