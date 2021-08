Fonds communs de placement : Six types de fonds hybrides : Sachez ce qui vous convient le mieux

Les investisseurs doivent comparer ces plans par rapport à leurs besoins d’investissement et choisir ceux qui y répondent le mieux.

Un fonds hybride est un type de fonds commun de placement qui investit dans une combinaison de catégories d’actifs au sein du même fonds. Selon le type de fonds, il peut s’agir d’une combinaison de deux ou plusieurs classes d’actifs comprenant des actions, de la dette, de l’or et également des actions internationales dans des proportions variables. Il y a peu ou pas de corrélation entre ces classes d’actifs, ce qui peut permettre à un investisseur d’équilibrer astucieusement le risque et le rendement à tout moment grâce à un rééquilibrage flexible.

Comprendre les contours généraux d’un fonds hybride permet de voir facilement leur pertinence dans le portefeuille d’un investisseur. En même temps, il ne s’agit pas d’une approche unique. Cette catégorie de Rs 3 711 milliards (au 31 mai 2021) est divisée en six sous-catégories. Répartis en fonction de l’allocation des classes d’actifs et du facteur de risque, chacun a un style et un objectif d’investissement différents. Afin de choisir le bon fonds pour votre portefeuille, n’oubliez pas de comprendre et d’évaluer d’abord chaque type.

Voici les six catégories clés de fonds hybrides :

Fonds hybride conservateur : Un fonds hybride conservateur n’investit qu’environ 10 à 25 % de son actif total dans les marchés boursiers, c’est-à-dire les actions. La portion restante est investie dans des titres de créance qui comprennent des obligations de sociétés et d’État et des débentures non convertibles. Alors que l’investissement en dette vise à fournir un revenu régulier et stable à partir des paiements de coupons, le portefeuille d’actions a le potentiel de générer de meilleurs rendements grâce à une appréciation du capital et des dividendes au fil du temps. Si vous êtes un investisseur averse au risque avec des attentes de rendement modérées, alors cette catégorie de fonds hybrides est susceptible de convenir à votre style d’investissement

Fonds hybride agressif : cette catégorie de fonds hybrides se situe à l’autre extrémité du spectre par rapport à un fonds hybride conservateur et convient aux investisseurs qui ont un appétit pour le risque plus élevé (comme les actions). Le mandat consiste à allouer 65 à 80 % aux actions de toutes les capitalisations boursières (grandes, moyennes et petites capitalisations) et le reste à la dette et à d’autres classes d’actifs. La catégorie est idéale pour les investisseurs qui recherchent un rendement similaire à celui des actions (car 65 % à 80 % sont investis en actions) mais avec une volatilité plus faible (le solde 20 % à 35 % est investi dans des titres à revenu fixe). Mais comme le sous-jacent est fortement orienté vers les actions, les investisseurs devraient envisager ce produit pour une période de plus de cinq ans.

Fonds d’allocation d’actifs dynamique : Un fonds d’avantage équilibré ou un fonds d’allocation d’actifs dynamique sont des fonds communs de placement hybrides qui augmentent/diminuent l’allocation entre les actions et les titres à revenu fixe en fonction de certains paramètres de valorisation prédéfinis. Un investisseur peut investir dans des fonds à avantage équilibré s’il veut éviter de synchroniser les niveaux du marché. Le fonds équilibre entre les actions et les instruments à revenu fixe en fonction des conditions du marché pour générer des rendements raisonnables avec une faible volatilité par rapport aux fonds d’actions purs.

Fonds d’arbitrage : Les fonds d’arbitrage profitent du différentiel de prix d’une action soit sur deux bourses différentes, soit entre deux marchés différents (le marché au comptant et le marché des produits dérivés). En créant une position d’arbitrage, le gestionnaire de fonds s’assure que l’écart entre les deux marchés est capturé et cela se traduit par des rendements pour l’investisseur. Avec l’avantage de la taxation des actions, un fonds d’arbitrage peut être le choix d’un investisseur pour stocker des liquidités excédentaires à court terme et obtenir des rendements décents.

Fonds d’allocation multi-actifs : Allant un peu plus loin que vos fonds hybrides traditionnels, le fonds multi-actifs investit dans au moins trois classes différentes avec un minimum de 10 % alloué à chacune. Une combinaison de trois classes d’actifs peut aider l’investisseur à atteindre l’objectif d’allocation d’actifs via un seul produit. Étant donné que chaque classe d’actifs se comporte différemment, la diversification protège le portefeuille contre les risques de baisse dans une seule classe d’actifs. Une combinaison de classes d’actifs qui ont une faible corrélation entre elles est un bon moyen de générer des rendements décents avec de faibles niveaux de volatilité.

Fonds d’épargne en actions : Le fonds d’épargne en actions est un autre moyen de diversifier le portefeuille car le fonds est un mélange prudent d’actions, de dette et d’arbitrage. C’est exactement ce que fait un fonds d’épargne actions en allouant un minimum de 65 % en positions actions et arbitrage et le solde en instruments de taux. Les positions d’arbitrage créent une couverture dans le portefeuille et l’objectif est de générer un revenu régulier, tandis que l’allocation aux actions se concentre sur l’appréciation du capital.

De ce fait, l’exposition aux actions du fonds est partiellement couverte et la volatilité est réduite par rapport à l’exposition aux actions totalement non couverte dans les fonds hybrides agressifs. Le fonds propose également une fiscalité des actions.

Chaque type de fonds hybride a un style d’investissement unique. Les investisseurs doivent comparer ces plans par rapport à leurs besoins d’investissement et choisir ceux qui y répondent le mieux.

