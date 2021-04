Fonds d’actions ou fonds de créance: qu’est-ce qui est le meilleur tout en investissant pour la liberté financière?

De nombreux facteurs doivent être pris en compte avant de décider dans quelle catégorie de fonds communs de placement investir.

Fonds communs de dette vs fonds communs de placement d’actions: Le but d’économiser de l’argent est d’atteindre nos objectifs financiers dans la vie. Les économies se traduisent par des investissements lorsque vous les affectez à un objectif dans le but d’obtenir un rendement plus élevé. L’étape de votre vie où vous avez accumulé des économies ou des actifs adéquats qui peuvent vous aider à subvenir à vos frais de subsistance sans avoir à dépendre d’un revenu régulier est ce qu’on appelle la liberté financière. Inutile de dire que vos objectifs de vie tels que l’éducation des enfants, le mariage, l’achat d’une maison devront être atteints avant d’atteindre cette étape. Pour atteindre vos objectifs à long terme, le rôle de deux classes d’actifs est primordial: les actions et la dette. C’est la combinaison et l’utilisation optimale de ces deux actifs qui vous aideront à atteindre la liberté financière dans votre vie. Il existe plusieurs autres aspects de la liberté financière. Nous abordons ici la partie investissement de celui-ci. Et, pour la plupart d’entre nous, en particulier ceux qui sont jeunes, cela est possible en utilisant des fonds d’actions et des fonds de dette.

Mais si vous commencez par vous demander quel est le meilleur fonds de dette ou le meilleur fonds d’actions, le début ne sera pas dans le bon sens. Les fonds de dette et les fonds d’actions ont des rôles différents à jouer. «En tant qu’investisseur non professionnel, une personne doit comprendre son objectif. Si l’objectif est un rendement élevé et que l’investisseur est prêt à prendre un risque élevé en actions. Si l’idée est de protéger le capital, la dette est l’option. Cela dépend de l’objectif personnel et de l’âge. Je recommanderais d’abaisser l’âge, plus le risque devrait être là car à long terme, les actions dépasseront les rendements en termes de toutes les classes d’actifs, alors que lorsque l’âge est très élevé, comme au-dessus de 50 ou plus, la dette devrait être l’option préférée car à ce moment-là, nous ne devrions pas jouer avec l’argent durement gagné », déclare Rachit Chawla, PDG et fondateur de Finway FSC.

Les régimes de fonds communs de placement qui investissent au moins 65 pour cent des fonds des investisseurs dans les actions de sociétés sont appelés fonds communs de placement en actions. Les rendements de ces fonds avec des actions comme actif sous-jacent sont de nature volatile et donc idéaux pour les investissements à long terme. Les fonds d’emprunt investissent dans des instruments à revenu fixe tels que des titres d’État ou des obligations de sociétés. En plus de toute appréciation du capital, ils gagnent également des intérêts sur les titres à revenu fixe dans lesquels ils sont investis.

Les fonds d’actions fonctionnent bien à long terme tandis que les fonds de dette répondent aux objectifs à court et moyen terme. Votre propre appétit pour le risque doit également être pris en compte, mais idéalement si vous êtes jeune, optez pour des fonds d’actions. Les retraités et les seniors ont également besoin d’une exposition à des fonds d’actions pour faire face à l’inflation, mais une exposition inférieure à celle des jeunes suffira. «De nombreux facteurs doivent être pris en compte avant de décider dans quelle catégorie de fonds communs de placement investir.

Selon le Col.

1. Propre profil de risque – le degré de volatilité des rendements est acceptable.

2. Besoins financiers futurs (objectifs) – Pour les objectifs à long terme, généralement 5 ans et au-delà, l’équité est le meilleur pari tandis que pour les objectifs plus courts, la dette doit être examinée.

3. Conditions actuelles du marché – les évaluations générales du marché et des actions ainsi que le scénario de taux d’intérêt sont importants.

«Globalement, une combinaison des trois ci-dessus décidera quelle combinaison de capitaux propres et de dette est la meilleure pour une personne en particulier. Aussi pour décider ainsi, il faut adopter une approche de portefeuille plutôt que telle ou telle approche. En règle générale, tous les portefeuilles auront des fonds d’actions, de dette et hybrides selon diverses mesures », ajoute le colonel Govila (retraité).

Une fois que vous approchez des objectifs, il est préférable de réduire le risque des actions au profit de fonds de dette moins volatils. Vous pouvez commencer à passer des fonds d’actions aux fonds d’emprunt à environ trois ans des objectifs de préservation du montant accumulé. Bien qu’investir dans un fonds commun de placement soit moins risqué qu’investir directement sur le marché des capitaux, ce n’est pas sans risque. Par conséquent, ne soyez pas désinvolte lors de la sélection d’un régime de fonds communs de placement, surtout si vous êtes sur le long terme.

