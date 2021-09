Fonds de dette à échéance cible : un instrument d’épargne

in

Target Maturity Debt Funds (TMDF) – un produit de fonds communs de placement qui offre un rendement et un risque, en miroir, un dépôt fixe – pourrait émerger comme une bouffée d’air frais pour les épargnants indiens traditionnels, qui ont mis la majeure partie de leur revenu disponible dans la dette conventionnelle des produits tels que le dépôt fixe de la banque, le régime d’épargne postale et les fonds de prévoyance publics, qui offrent des rendements assez prédictifs et stables au fil des ans.

Bien qu’il existe de nombreux nouveaux instruments financiers pour les investisseurs, les investisseurs continuent de faire confiance aux dépôts bancaires. Le dépôt bancaire représente 52 % de l’épargne totale des ménages, suivi de l’assurance-vie (23 %), des devises (13 %) et des fonds communs de placement (7 %). En conséquence, les fonds communs de placement lancent maintenant des fonds de dette à échéance cible afin d’exploiter le vaste bassin d’investisseurs en dépôt fixe.

TMDF : qu’est-ce que cet instrument ?

Target Maturity Debt Fund est une catégorie de fonds de dette en évolution qui est de nature passive. Un gestionnaire de fonds déploie des fonds en fonction de la composition de l’indice obligataire sous-jacent. En Inde, les indices obligataires sous-jacents se composent principalement de titres adossés à la garantie souveraine ou appartiennent au gouvernement qui a confiance en un rendement assuré et une protection du capital.

Ainsi, le TMDF reflète la performance de cet indice sous-jacent. Ces fonds ont une date d’échéance spécifiée qui est alignée sur la date d’expiration des obligations qu’il détient dans son portefeuille. Avec une sélection de titres des obligations sous-jacentes effectuée par une société de construction d’indices, il offre une transparence importante. En outre, il offre également l’avantage d’une approche de roll-down naturelle, ce qui signifie que si un fonds achète un nouveau titre, en raison des entrées et des sorties, il a une échéance qui correspond à la durée restante des fonds, conservant ainsi la maturité globale du fonds sur la même trajectoire que son portefeuille d’origine.

En outre, le TMDF détient des titres sous-jacents jusqu’à l’échéance, ce qui aide les rendements des fonds à rester protégés contre l’impact des scénarios de hausse des taux d’intérêt, ce qui entraîne donc moins de risque de taux d’intérêt par rapport aux fonds obligataires traditionnels.

Scores TMDF par rapport aux produits d’épargne traditionnels

Le plus grand avantage des TMDF est qu’ils sont plus avantageux sur le plan fiscal ainsi que la stabilité des rendements par rapport aux avenues d’investissement traditionnelles. TMDF obtiendra des avantages d’indexation lorsqu’il sera investi pendant plus de trois ans.

L’avantage de l’indexation peut être mesuré par le fait que Rs. un lakh investi en 2015, par le biais d’instruments d’épargne traditionnels, a procuré un rendement net après impôt de 4,6 %, tandis que l’investissement avec indexation a généré un rendement net après impôt de 5,7 % pour la même période, soit près de 110 points de base de plus. De plus, ces fonds sont flexibles et ont des durées variables, avec l’idée d’identifier des poches de rendements qui semblent attrayantes à un moment donné. La structure du fonds est basée sur une échéance résiduelle décroissante. Cela implique qu’avec chaque année qui passe, la maturité de l’obligation sous-jacente continue de baisser et la durée continue de baisser.

Enfin, la liquidité du TMDF est élevée en raison de sa nature ouverte qui permet aux investisseurs d’acheter ou de vendre à leur convenance, tandis que la plupart des produits à revenu fixe traditionnels ont soit une longue période de blocage, soit un besoin de payer une pénalité pour remboursement anticipé.

Offres disponibles

Il existe plusieurs indices Nifty PSU Bond plus SDL 40:60 disponibles en fonction des maisons de fonds qui façonnent leurs offres. Par exemple, ICICI Prudential a comme sous-jacent l’indice Nifty PSU Bond plus SDL September 2027 40:60. 40 % de l’indice est constitué de huit obligations AAA PSU et les 60 % restants de 20 prêts de développement de l’État. Le fonds sous-jacent vient à échéance le 30 septembre 2027.

Les composants de l’indice sous-jacent sont pondérés de manière égale à la date de base et la révision de l’indice aura lieu sur une base trimestrielle. Les obligations de NTPC, PowerGrid, NHPC, Power Finance font toutes partie des huit obligations PSU, tandis que les SDL de l’Andhra Pradesh, du Kerala, du Bihar, du Madhya Pradesh font partie des 20 SDL qui font partie de l’indice sous-jacent.

En ce qui concerne l’échéance, tout ou partie des SDL faisant partie du portefeuille du régime, le produit de l’échéance sera déployé en bons du Trésor jusqu’à la date d’échéance du régime. L’indice sous-jacent a un rendement à l’échéance de 6,28 % et une duration modifiée de 4,60. Bien que l’offre visera à répliquer l’indice sous-jacent, il pourrait y avoir des écarts mineurs dus à la non-disponibilité des émetteurs ou des émissions.

Donc, si vous êtes un investisseur qui cherche à investir avec des exigences de fonds vers la mi-2027, il s’agit d’une offre qui peut s’avérer relativement sûre, fiable et fiscalement avantageuse.

par, Harshvardhan Roongta, CFP, Roongta Securities

