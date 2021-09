Fonds de dette : les leçons de l’épisode de Franklin Templeton

Alors que l’AMC voulait rembourser progressivement, le processus a été bloqué par diverses affaires judiciaires déposées par des investisseurs concernés ou d’autres parties prenantes.

Par Joydeep Sen

Cela fait un an et quatre mois depuis la fermeture de six fonds de dette par Franklin Templeton, le 23 avril 2020. Non seulement l’argent des investisseurs était bloqué, mais on craignait qu’il ne soit récupéré. Alors que l’AMC voulait rembourser progressivement, le processus a été bloqué par diverses affaires judiciaires déposées par des investisseurs concernés ou d’autres parties prenantes.

Maintenant, lorsque nous revenons sur l’épisode, les développements étaient les suivants : (a) la Cour suprême a assigné la tâche de liquider les instruments dans les six portefeuilles et de rembourser les investisseurs au SBI Mutual Fund ; (b) bien que SBI MF était censé le faire assez rapidement, aucune date limite n’a été donnée, ce qui est la partie positive car elle a évité la vente de feu ou la vente de détresse, ce que FT voulait éviter en premier lieu ; (c) à ce jour, 95% du montant a été reversé aux investisseurs, en prenant la taille du corpus au 23 avril 2020 comme point de données de base ; et (d) le solde des portefeuilles n’a pas encore été liquidé.

Ce point de données de 95 % est le total des six fonds, avec des paiements au niveau des fonds individuels allant de 84 % à 108 %. Ce paiement a eu lieu en six tranches en 2021, en février, deux fois en avril, juin, juillet et au plus tard le 27 août 2021 VNI. Le paiement total jusqu’à la date, depuis février 2021, est de 23 999 crores de Rs sur 25 215 crores de Rs le 23 avril 2020. FT a pris l’appel au prix de leur réputation pour éviter les ventes de détresse qui ont finalement préservé la valeur pour les investisseurs comme on le voit dans les rendements générés par ces fonds au cours de la période postérieure à la liquidation.

Qu’est-ce qui a conduit au problème?

Il y avait deux problèmes fondamentaux : le manque de liquidité sur le marché secondaire et la pression de rachat des porteurs de parts. Les portefeuilles de ces fonds étaient mixtes, avec une notation de crédit allant de « AAA » à « A ». Le marché des titres notés moins que « AAA » n’est pas très liquide, et dans la phase mars-avril 2020, il y avait une forte pression de rachat. Les deux problèmes étant aggravés, FT a liquidé ces fonds pour éviter les ventes de détresse.

Quel est l’apprentissage pour les investisseurs de fonds de dette de l’épisode ? La récurrence de ce type d’événement est peu probable et, espérons-le, ne se reproduira plus jamais. L’un des enseignements de l’événement FT est que désormais un fonds ne peut pas être fermé unilatéralement, il nécessite le consentement des porteurs de parts. Si un MF propose la liquidation d’un régime, conformément à la Cour suprême, les rachats seront bloqués, sinon il y aurait une ruée.

Sur les deux issues possibles en cas de vote des porteurs de parts, un « oui » conduirait à des ventes modérées et un « non » signifierait une braderie du portefeuille. Si votre fonds est confronté à une ruée de rachats, cela peut être une alarme : les actifs sous gestion des régimes peuvent être suivis quotidiennement sur le site Web de l’AMFI. Il peut être difficile pour les investisseurs de suivre, c’est pourquoi un conseiller/distributeur est requis.

Choisir des fonds à risque de crédit

L’événement a également conduit les investisseurs à choisir des fonds axés sur le risque de crédit, car la liquidité de ces papiers, comprenant environ 65 % du portefeuille noté « AA » ou moins, n’est pas aussi bonne que « AAA ». Optez pour des portefeuilles avec une qualité de crédit relativement meilleure.

Il y a eu une phase où les défauts se produisaient fréquemment, à commencer par IL&FS en septembre 2018. Cela s’est produit jusqu’en 2019 et au début de 2020. Peu de fonds de risque de crédit ont survécu sans défaut alors que quelques-uns ont eu des problèmes de défaut. Heureusement, aucun défaut ne s’est produit depuis mars 2020. Alors que plusieurs nouvelles réglementations ont été introduites pour améliorer la transparence des fonds de dette, il reste à voir comment elles aident les investisseurs à prendre des décisions éclairées sur la voie à suivre.

L’écrivain est formateur en entreprise et auteur

