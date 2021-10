Fonds de dette : Quand investir dans des fonds à taux variable ?

Ces fonds visent à générer des rendements en créant un portefeuille principalement investi dans des instruments à taux variable.

Les fonds à taux variable sont des fonds de dette qui doivent investir un minimum de 65% de leur portefeuille dans des instruments à taux variable. Selon les données de l’Association of Mutual Funds in India (AMFI), les fonds à taux variable enregistrent de fortes entrées malgré des conditions de liquidité plus strictes. Ces fonds ont enregistré un afflux net d’environ Rs 10 000 crore au cours du mois dernier et ont porté la gestion globale des actifs nets de la catégorie flottante à Rs 94 751 crore.

Ces fonds visent à générer des rendements en créant un portefeuille principalement investi dans des instruments à taux variable tels que des instruments de dette et du marché monétaire, y compris des instruments à coupon fixe qui sont convertis en taux variables à l’aide de swaps. Discutons de la même chose en détail.

Principales caractéristiques

Un fonds à taux variable offre une diversification au portefeuille de titres à revenu fixe d’un investisseur, car le fonds investit dans différents types de titres de créance à taux d’intérêt variables, réduisant ainsi le risque global du portefeuille. Un autre avantage d’investir dans des fonds à taux variable est qu’il minimise le risque de duration. Le risque de duration est le risque de perte dû à une augmentation des taux d’intérêt sur le marché actuel lorsque les investisseurs ont déjà investi dans des titres à revenu fixe de plus longue durée.

C’est ce qu’on appelle souvent le risque de mark-to-market (MTM). Ainsi, dans les situations où le taux d’intérêt augmente, votre investissement dans des fonds à taux variable présente un risque de durée inférieur à celui des instruments à revenu fixe à plus long terme.

Dans le même temps, l’inverse peut se produire dans un scénario de baisse des taux d’intérêt. La nature ouverte d’un fonds à taux variable offre aux investisseurs plus de flexibilité en termes d’entrée et de sortie et de durée de placement. Le ratio des frais de ces fonds varie de 0,22 % à 1,32 %.

Lié au taux d’intérêt de référence

Les rendements d’un fonds à taux variable sont liés au taux d’intérêt de référence. Ainsi, dans un environnement de taux d’intérêt en hausse, l’investissement dans des fonds à taux variable pourrait générer des rendements plus élevés que les autres fonds à revenu fixe. Cependant, lorsque les taux d’intérêt baissent, les rendements d’un fonds à taux variable peuvent être inférieurs à ceux d’autres fonds à revenu fixe. Ainsi, le fonds à taux variable offre une flexibilité et des fonctionnalités d’auto-ajustement à l’environnement changeant des taux d’intérêt.

Le risque de crédit

Conformément à la réglementation, 65% du portefeuille est investi en instruments à taux variable. Le solde de 35 % est investi en titres de créance à taux fixe. Il est donc essentiel de scruter ce que détient le solde 35% du portefeuille car parfois les fonds pour générer un meilleur rendement pourraient probablement être investis dans des obligations moins bien notées, ce qui pourrait exposer l’ensemble du fonds au risque de crédit.

A qui convient-il ?

Les fonds à taux variable sont les plus adaptés dans un scénario de hausse des taux d’intérêt car le taux d’intérêt sur les obligations sous-jacentes aurait tendance à être réinitialisé à des niveaux plus élevés, agissant ainsi comme une couverture contre la hausse des taux d’intérêt qui aurait tendance à avoir un impact négatif sur les obligations à taux fixe ou les obligations sur lesquels les taux d’intérêt sont fixés. Le fonds vise à créer un portefeuille d’une qualité de crédit optimale avec un risque de duration net plus faible, permettant aux investisseurs d’obtenir des rendements compétitifs par rapport à des avenues d’investissement de durée similaire.

Pour conclure, en ce qui concerne la partie dette de votre portefeuille, les fonds flottants offrent une diversification, et dans un scénario de hausse des taux d’intérêt et en même temps, ces fonds présentent un risque de crédit. Ainsi, les investisseurs doivent y prêter attention avant d’investir.

L’écrivain est professeur de finance et de comptabilité, IIM Tiruchirappalli

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.