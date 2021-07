Fonds de dette : sept paramètres clés pour choisir un fonds de dette

En fonction de votre appétit pour le risque et de votre objectif d’investissement, vous pouvez choisir un fonds de dette avec une sensibilité aux taux d’intérêt plus ou moins élevée.

Par Ashwin Patni

Construire un portefeuille diversifié est la marque d’un bon investisseur. Cela signifie avoir une exposition à plusieurs classes d’actifs, y compris les actions et la dette. Ce dernier est particulièrement important, car il aide à maîtriser la volatilité que les actions apportent. Alors que les fonds d’actions sont sensibles aux fluctuations du marché, les fonds de dette sont à faible risque et offrent des rendements stables en investissant dans des instruments tels que des obligations, des titres d’État et des papiers commerciaux.

Cependant, les investisseurs ont souvent du mal à choisir le bon fonds de dette pour leur portefeuille. Pour leur commodité, chaque fonds commun de placement publie une fiche d’information mensuelle qui fournit une image globale de l’objectif, de la performance et du portefeuille du fonds. Mais cette information peut apparaître comme un jargon compliqué à moins qu’un investisseur ne sache comment l’interpréter. Voici donc un aperçu des sept paramètres clés mentionnés dans une fiche d’information sur les fonds de dette et comment vous pouvez les utiliser pour trouver le bon fonds pour votre portefeuille.

Maturité moyenne

Un fonds de dette est exposé à plusieurs titres de créance, notamment des papiers commerciaux (CP), des certificats de dépôt (CD), des NCD, des obligations et des gilts. La date d’échéance de chacun de ces investissements est susceptible de varier. C’est pourquoi, une fiche technique de fonds de dette fournit la maturité moyenne (MA) du fonds. Il s’agit du temps moyen nécessaire à l’échéance de tous les titres de créance du portefeuille. Les fonds de dette liquides et à ultra-court terme ont tendance à avoir un AM inférieur à celui des fonds de revenu et des fonds d’État. Les fonds dynamiques ont la possibilité de modifier le AM ​​en fonction de l’évolution du scénario de taux d’intérêt. Plus la MA est longue, plus la « sensibilité aux taux d’intérêt » du fonds est élevée.

Durée modifiée

Cette « sensibilité aux taux d’intérêt » d’un fonds et son impact sur la valeur liquidative d’un régime sont indiqués par la Durée Modifiée (MD). On peut noter que les taux d’intérêt et les prix des obligations sont inversement proportionnels, c’est-à-dire que lorsque les taux d’intérêt augmentent, les prix des obligations baissent et vice versa. Ainsi, les fonds de dette avec un MD plus long seront confrontés à une plus grande variation de la valeur liquidative par rapport aux fonds de dette avec un MD plus court. En fonction de votre appétit pour le risque et de votre objectif d’investissement, vous pouvez choisir un fonds de dette avec une sensibilité aux taux d’intérêt plus ou moins élevée.

Rendement à maturité

Le rendement à l’échéance (YTM) est l’un des indicateurs des rendements potentiels qu’un fonds peut générer pour l’investisseur. YTM est déterminé par deux choses. L’un est la durée du fonds : les fonds à plus longue durée ont tendance à avoir un YTM plus élevé. Deuxièmement, la qualité de crédit des obligations dans lesquelles le programme investit : les titres moins bien notés offrent des rendements plus élevés par rapport aux titres mieux notés. Un YTM plus élevé signifie une probabilité de rendements et de risques plus élevés.

Durée de Macaulay

En tant qu’investisseur, vous vous demandez probablement quand vous pourrez récupérer le montant principal que vous investissez. La réponse à cette question peut être trouvée dans la durée de Macaulay d’un fonds de dette. Il reflète le temps qu’il faudra pour que le «principe» d’une obligation soit remboursé à partir des flux de trésorerie internes (gains d’intérêts et remboursements) générés par l’obligation. Les fonds avec un Macaulay plus long mettront plus de temps à récupérer le principe investi.

Décomposition de l’instrument

Vérifiez comment le fonds a réparti l’investissement entre divers instruments de dette, y compris les papiers commerciaux, les certificats de dépôt, les bons du Trésor, les gilts, les débentures non convertibles, les obligations de sociétés et les obligations d’État. Vous devez ensuite comparer si l’allocation est conforme à l’objectif du régime. Il permet également d’évaluer la concentration du risque dans le portefeuille.

Qualité de crédit

De plus, les avoirs d’un fonds de dette sont classés en fonction des notes de crédit – AAA, AA+, A1+ – attribuées par les agences de notation. AAA signifie un risque de crédit plus faible et une qualité supérieure et convient bien aux investisseurs prudents. D’un autre côté, les titres de créance moins bien notés présentent un risque élevé ainsi que des rendements probables. Il est préférable d’opter pour un fonds qui a une part plus importante d’obligations de meilleure qualité. De plus, alors que les entreprises s’appuient sur des agences de notation externes, la disponibilité d’une solide équipe de recherche interne est également de bon augure pour le fonds et le gestionnaire de fonds.

Performance vis-à-vis de l’indice de référence

La performance des fonds de dette est également mesurée par rapport à un indice de référence. Cela vous permet de voir les performances du fonds par rapport à son indice de référence depuis sa création.

Une compréhension de ces composantes et de son implication sur votre investissement vous aidera à choisir le bon fonds de dette. N’oubliez pas de prendre en compte à la fois votre appétit pour le risque et vos objectifs financiers et prenez donc une décision éclairée.

L’auteur est responsable, Produits et alternatives, Axis AMC

