Fonds de dette vs actions de grande capitalisation: où investir dans un marché en baisse?

Même si l’année écoulée a été difficile pour la plupart, elle a également aidé les gens à prendre conscience de l’importance de disposer des bons investissements et de l’épargne en place pour les aider lors de telles urgences.

Les experts du secteur affirment qu’en plus de choisir le bon type d’investissement, il faut également revoir ses objectifs financiers et sa répartition d’actifs, et évaluer si l’on est conforme à ce que l’on s’était fixé.

Cependant, les experts estiment que lorsque l’on cherche à réussir son investissement, il faut garder à l’esprit que gérer le risque ne signifie pas l’éviter complètement. Le risque mesuré offre des perspectives de rendements plus élevés qui peuvent enrichir la création de richesse. Lors de la progression vers des options d’investissement plus risquées, il faut s’attacher à des stratégies de gestion des risques pour atténuer les pertes.

Cela dit, en entrant en bourse, tout le monde veut gagner le jackpot – mais ce que la plupart ne comprennent pas, c’est que cela ne fonctionne pas comme ça. Les experts disent que la plupart des gens, en général, ont cette perception qu’investir directement dans des actions leur offrira des rendements plus élevés, cependant, finalement dans la poursuite de gagner des rendements plus élevés, ils finissent par perdre tout leur argent. Ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c’est que sur le marché boursier, le risque et les rendements vont de pair.

Cependant, pendant la chute du marché, quelle est la meilleure option – investir dans des fonds de dette ou accumuler des actions à grande capitalisation?

Les experts disent qu’il ne faut investir dans des actions et des fonds communs de placement que si cela correspond à ses objectifs de placement et à sa tolérance au risque. Par exemple, un investisseur agressif qui comprend le marché boursier peut investir dans des actions à grande capitalisation. De plus, pour tirer le meilleur parti des investissements, on peut envisager d’investir dans des fonds communs de placement. Même si elle présente ses propres avantages et inconvénients, c’est une option meilleure et plus sûre que d’investir directement dans des actions.

En outre, un investisseur prudent, d’un autre côté, peut s’en tenir aux fonds de dette qui investissent la plupart des actifs dans des titres à revenu fixe tels que des obligations et des instruments du marché monétaire. Les experts disent qu’il est plus sûr que les investissements en actions qui sont affectés par la volatilité du marché boursier.

Cela dit, pour un investisseur averti, les experts disent qu’il / elle peut accumuler des actions à grande capitalisation d’entreprises aux fondamentaux solides lorsque le marché boursier baisse. Selon les conseillers financiers, un investisseur devrait investir dans des fonds communs de placement à grande capitalisation qui investissent principalement dans des actions de sociétés établies pour constituer le portefeuille de base de l’investisseur au début du marché boursier. Il constitue environ 60 à 70% du portefeuille de l’investisseur et offre stabilité et appréciation à long terme.

Les experts disent que l’on pourrait investir dans des fonds à grande capitalisation via le SIP, ce qui aide les individus à éviter de chronométrer le marché boursier. Les fonds de dette investissent dans des titres à revenu fixe qui ne sont pas affectés par les fluctuations du marché boursier.

