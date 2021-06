Fonds de Fonds : un outil de diversification efficace

in

Une autre variante de cette catégorie est un FOF qui offre une exposition à différents types d’ETF au sein d’un même portefeuille.

Pour un investisseur cherchant à s’exposer aux actions, il existe une variété de véhicules d’investissement parmi lesquels choisir. L’une de ces options d’investissement est le fonds de fonds (FOF). Un FOF est un fonds commun de placement qui investit principalement dans les parts d’un autre système de fonds communs de placement. Il s’agit essentiellement d’une stratégie d’investissement consistant à détenir un portefeuille d’autres fonds d’investissement plutôt que d’investir directement dans des actions, des obligations ou d’autres titres. Les investissements sous-jacents pourraient être des parts de fonds communs de placement de la même maison de fonds ou d’autres maisons de fonds.

Types de FOF :

Il existe une grande variété d’options FOF disponibles. Le sous-jacent peut être uniquement des actions ou il peut s’agir d’une combinaison de différentes classes d’actifs.

1) Allocation d’actifs FOF

Comme son nom l’indique, pour l’allocation d’actifs, un tel FOF aura des fonds investissant dans des actions, des dettes et de l’or comme actifs sous-jacents. Par exemple, ICICI Prudential Asset Allocator Fund. Si vous êtes un investisseur à la recherche d’une solution unique pour vos besoins d’allocation d’actifs, vous pouvez envisager un FOF qui traite de l’allocation d’actifs.

2) FOF international

L’autre catégorie très populaire de FOF a l’investissement international comme thème sous-jacent. Le gestionnaire de fonds investit ici dans des programmes de fonds communs de placement indiens qui investissent sur divers marchés mondiaux ou investira dans des fonds communs de placement opérant sur des marchés cibles. Par exemple, ICICI Prudential Global Advantage Fund. Ici, le fonds comprend des fonds basés en Inde et investis dans les marchés développés et émergents.

3) FOF à base d’or

Un Gold FOF investira dans des fonds communs de placement qui investissent dans le métal jaune comme le Gold ETF. Par exemple, ICICI Prudential Regular Gold Savings Fund (FOF) investit dans le FNB ICICI Prudential Gold.

4) ETF FOF

Un tel FOF aura des ETF comme sous-jacent. Au cours des deux dernières années, l’espace ETF a explosé avec une variété d’ETF thématiques/sectoriels et smart beta. La structure FOF est créée de telle sorte que les investisseurs, même sans compte Demat, puissent accéder à l’ETF. (Le compte Demat est obligatoire pour investir dans les ETF). Par exemple, le fonds de fonds ICICI Prudential Nifty Low Vol 30 ETF (FOF). Ce FOF investit dans le FNB ICICI Prudential Nifty Low Vol 30 qui réplique l’indice Nifty 100 Low Volatility 30 dans les mêmes proportions. L’indice à faible volume est composé des actions les moins volatiles du marché et s’efforce de fournir des rendements ajustés au risque plus élevés. Dans ce cas, le portefeuille FOF était composé d’un seul ETF.

Une autre variante de cette catégorie est un FOF qui offre une exposition à différents types d’ETF au sein d’un même portefeuille. L’un de ces fonds est le Fonds ICICI Prudential Passive Strategy (FOF) qui gère activement la capitalisation boursière, l’allocation sectorielle/thématique et factorielle par le biais d’ETF. Depuis mai 2021, le portefeuille se compose d’ETF basés sur des indices tels que S&P BSE 500, Nifty, IT et BHARAT 22.

5) FOF basé sur la dette

Si vous êtes un investisseur qui cherche à investir dans la dette mais que vous ne savez pas quelle catégorie de fonds communs de placement à revenu fixe vous convient, alors ce FOF peut vous être utile. Ici, le gestionnaire de fonds, en fonction de l’évolution des macros, répartira le corpus entre les catégories de fonds susceptibles de tirer le meilleur parti de la situation actuelle du marché.

6) FOF en actions

Semblable à un FOF basé sur la dette, un FOF d’actions aura une exposition à une variété de fonds communs de placement d’actions avec différents styles d’investissement au sein d’un même FOF. Par exemple, le portefeuille d’ICICI Prudential India Equity FOF se compose de huit fonds de cinq maisons de fonds différentes. Chacun de ces fonds est unique en termes de style de gestion et couvre un large éventail de valeurs à travers la capitalisation boursière.

Avantages du FOF

1) Accès malgré un capital limité

Grâce aux FOF, les investisseurs, même avec un capital limité, ont accès à des investissements dans des classes d’actifs telles que les actions, la dette, les fonds liquides, l’or, les matières premières et en particulier les indices internationaux. Sinon, accéder à chacune de ces classes d’actifs individuellement pourrait s’avérer coûteux pour un investisseur profane. De même, si un individu souhaite investir sur un marché international, le coût associé serait de nature presque prohibitive si l’on considère également l’aspect fluctuation des devises. Désormais, avec FOF, un investisseur n’a plus à s’inquiéter de tels défis.

2) Diversification

Grâce à un seul FOF, un investisseur a la possibilité de se diversifier au sein d’une classe d’actifs unique ou de plusieurs classes d’actifs en fonction du FOF choisi.

3) Bénéficier d’une expertise professionnelle

Lorsqu’il investit dans un FOF, un investisseur bénéficie de la gestion du portefeuille par un gestionnaire de fonds professionnel. Cela revêt une importance particulière en période de rééquilibrage. En tant qu’investisseur profane, il se peut que l’on ne soit pas en mesure de saisir le changement de tendance du marché ou de réagir rapidement en fonction du changement des conditions du marché, une lacune qui est corrigée par un gestionnaire de fonds professionnel.

Comme les FOF s’exposent à plusieurs fonds, le rapport coût/frais global a tendance à être généralement plus élevé que celui des fonds communs de placement individuels, mais les coûts ont des limites supérieures réglementaires et ne constituent donc pas un obstacle. Dans le cas de l’ETF FOF, les dépenses associées ont tendance à être relativement moindres, car le coût sous-jacent de l’ETF a tendance à être moins cher. Ces ETF offrent une excellente flexibilité aux investisseurs en termes de portefeuille bien diversifié et à moindre coût.

En ce qui concerne la fiscalité, FOF est traité comme un fonds sans capital. Cela signifie que le court terme est défini jusqu’à trois ans (36 mois) et le long terme est de trois ans et plus. Si les parts sont vendues après 36 mois, un impôt sur la plus-value à long terme de 20 % avec indexation est prélevé. Cependant, il est à noter que les FOF avec un minimum de 95% d’ETF actions sont taxés selon la fiscalité Equity.

Pour conclure, si vous êtes un investisseur avec une connaissance limitée des différentes classes d’actifs et de leur fonctionnement, investir dans un FOF qui répond à vos besoins d’investissement peut être un point de départ pratique. En effet, cela permet à un investisseur d’investir dans un portefeuille diversifié et, à long terme, de générer de meilleurs rendements ajustés au risque.

par, Chintan Haria, Head- Product Development & Strategy, ICICI Prudential AMC

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.