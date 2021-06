Fonds de moyenne capitalisation : faut-il y investir ?

in

Il existe différents types d’options d’investissement sur le marché en fonction des types d’investisseurs et de leurs différents objectifs financiers. Si vous recherchez des opportunités de croissance à long terme, ainsi que des rendements supérieurs à l’inflation au fil du temps, vous pouvez envisager d’investir dans des fonds à moyenne capitalisation.

Les fonds à moyenne capitalisation sont des fonds d’actions qui investissent principalement dans des actions de sociétés de taille moyenne qui peuvent générer des rendements plus élevés à long terme. Les entreprises classées de 101 à 250 en fonction de leur capitalisation boursière sont classées comme des entreprises à moyenne capitalisation, selon le SEBI.

Pranjal Kamra, fondateur et PDG de Finology, déclare : « Au cours de la dernière année, nous avons assisté à une forte reprise dans l’espace des moyennes capitalisations et c’est la raison pour laquelle de nombreux investisseurs recherchent cette catégorie, s’attendant à des rendements similaires à l’avenir. Mais cela peut être dangereux si vous n’êtes pas conscient de la volatilité sous-jacente et de la proposition risque-rendement du fonds. »

Selon la catégorisation SEBI, ces types de fonds investissent au moins 65 pour cent de l’actif total dans des actions et des titres liés aux actions de sociétés de taille moyenne. De plus, disent les experts, les entreprises à moyenne capitalisation ont le potentiel de devenir de grandes entreprises au fil du temps. C’est pourquoi les gestionnaires de fonds sélectionnent les actions d’entreprises de taille moyenne qui pourraient bien performer à long terme.

Faut-il investir dans des fonds de moyenne capitalisation ?

Comme les fonds à moyenne capitalisation investissent principalement dans les actions de sociétés de taille moyenne, disent les experts, ils conviennent principalement aux investisseurs agressifs prêts à prendre des risques plus élevés pour des rendements supérieurs au marché au fil du temps. Notez que, seulement si vous êtes prêt à investir à long terme, vous pourriez investir dans des fonds à moyenne capitalisation pour atteindre vos objectifs. Un investissement à long terme dans des fonds de moyenne capitalisation signifie un investissement d’au moins 7 ans ou plus.

Kamra de Finology déclare : « Même si ces fonds ont le potentiel de générer des rendements élevés, ils sont très volatils et comportent des risques importants. En période de ralentissement économique ou de volatilité des marchés, ils sont plus exposés aux corrections de prix. Par conséquent, les investisseurs prudents devraient éviter d’investir dans cette catégorie. Il convient aux investisseurs qui ont un appétit pour le risque élevé ou aux particuliers indifférents aux chocs de prix. »

Vérifiez également l’horizon de vos objectifs de placement avant de placer votre argent dans des fonds à moyenne capitalisation. Idéalement, disent les experts, il faut rester investi pendant un horizon minimum de 5 à 7 ans dans des fonds de moyenne capitalisation.

S’ils sont investis à court ou à moyen terme, les fonds de moyenne capitalisation sont un investissement très volatil, car ils investissent dans les actions de sociétés de taille moyenne. Il offre également des opportunités d’investir dans des entreprises qui ont le potentiel de croître plus rapidement que les grandes entreprises bien établies.

Harshad Chetanwala, co-fondateur de MyWealthGrowth, déclare : « Certaines allocations dans les moyennes capitalisations peuvent fonctionner pour les investisseurs et on peut envisager une allocation d’environ 15 % dans les fonds à moyenne capitalisation. Cependant, les investisseurs qui commencent tout juste à investir dans des actions devraient éviter d’y investir initialement. »

Il ajoute en outre : « Il faut garder à l’esprit que si vous avez déjà investi dans des fonds Large & Mid Cap ou Flexicap, il existe déjà une allocation aux sociétés à moyenne capitalisation par le biais de ces fonds. Une meilleure façon d’examiner la répartition des moyennes capitalisations du portefeuille consiste à examiner la capitalisation boursière de l’ensemble du portefeuille. Cela donnera plus d’informations sur l’exposition globale d’une personne aux moyennes capitalisations et sur le montant supplémentaire à investir. »

Au niveau du portefeuille global, on peut considérer environ 20 à 25 % dans les sociétés à moyenne capitalisation.

En résumé, on ne peut investir dans des fonds de moyenne capitalisation que si l’on peut investir sur le long terme et correspondre à son profil de risque.

