Fonds de prévoyance des employés : Pas d’impôt sur les revenus du dépôt de Rs 7,5 Lakh proposé – Budget 2022

Fonds de prévoyance des employés (attentes du budget 2022 de l’EPF) : l’ICAI ne recommande aucun impôt sur les revenus des dépôts jusqu’à Rs 7,5 lakh/an

Fonds de prévoyance des salariés (budget 2022-23 prévisionnel) : Dans le budget 2021, le gouvernement a proposé d’imposer le revenu sur les contributions au Fonds de prévoyance (FP) supérieures à 2,5 lakh Rs en un an. Cette limite a été encore augmentée à Rs 5 lakh pour les comptes PF n’ayant aucune contribution des employeurs. Selon l’Institut des comptables agréés de l’Inde (ICAI), cette limite est sévère pour les titulaires de compte EPF qui planifient leur propre retraite et contribuent à PF pour maximiser leur épargne.

L’ICAI a donc proposé que dans le prochain budget 2022-2023, le gouvernement augmente la limite de Rs 2,5/5 lakh à au moins Rs 7,5 lakh.

La loi de finances 2021 a modifié les articles 10(11) et 10(12) de la loi de l’impôt sur le revenu pour rendre imposables les revenus d’intérêts accumulés au cours de l’année précédente si la contribution de la personne dépassait Rs. 2 50 000/5 000 000 à partir du 01.04.2021.

« Il est suggéré que la limite proposée de 2 50 000 roupies à l’article 10 (11) et à l’article 10 (12) de la loi peut être réexaminée et peut être augmentée de manière appropriée », a déclaré l’ICAI dans son mémorandum pré-budgétaire 2022.

Le problème

L’ICAI a noté que la limite de contribution de Rs. 2,5/5 lakh semble être sur le côté inférieur. Il a déclaré que dans la plupart des cas, les intérêts sur les cotisations des employés à moins de 12% du salaire de base deviendront imposables si cette proposition est mise en œuvre.

« La limite peut être reconsidérée et peut-être augmentée de manière appropriée, disons au moins 12% du salaire de base ou Rs 5 Lakh, selon le plus élevé des deux, pour protéger le corpus de retraite des véritables contribuables de la classe moyenne pour répondre aux besoins en l’absence de tout régime de sécurité sociale en place », indique le mémorandum. suggéré.

Il a en outre déclaré que la proposition actuelle de prélever un impôt sur le revenu sur une partie des intérêts attribuable au montant déposé au-delà de Rs. 2,5/5 lakh au cours de l’une des années précédentes semble être dur pour ceux qui planifient eux-mêmes leur retraite en mettant leurs économies dans PF.

Le mémorandum a en outre souligné que l’intention législative était d’empêcher que l’exemption ne soit accordée aux ultra-riches qui sont en mesure de déposer 1 crore de Rs par mois dans PF, cependant, la limite de 2,5/5 lakh de Rs peut affecter la classe moyenne honnête. les personnes évaluées salariées et en particulier la classe salariée qui peuvent déposer en toute sécurité une grande partie de leur épargne chaque année pour sécuriser leur retraite.

Suggérant au gouvernement de reconsidérer la proposition de l’année dernière, l’ICAI a déclaré : « Il est bien connu et dûment reconnu par le gouvernement que des personnes honnêtes salariées de la classe moyenne déposent leur argent durement gagné dans PF afin d’accumuler un corpus de retraite. Le gouvernement peut envisager de fixer une limite plus élevée qui permet à un salarié de la classe moyenne de constituer son corpus de retraite et également d’empêcher les gens de profiter indûment du programme EEE.

« La limite peut être portée à au moins 7 50 000 roupies conformément à la limite d’exemption globale en ce qui concerne la contribution de l’employeur à PF et à d’autres fonds », a-t-il ajouté.

Autre option

L’ICAI a en outre déclaré qu’en tant qu’alternative à la proposition ci-dessus, le gouvernement pourrait augmenter la limite de contribution du PPF de 1,50 lakh Rs par personne et par an afin que l’avantage soit disponible pour toutes les couches de la société. Avec cette étape, « le gouvernement aurait également une bonne source de fonds à long terme. Compte tenu de l’inflation et du besoin de sécurité sociale pour les personnes âgées, la limite peut être augmentée davantage si cela est jugé approprié. »

La limite de cotisation PPF a été augmentée de Rs 1 lakh à Rs 1,5 lakh en 2014. Cependant, compte tenu de l’inflation et du besoin de sécurité sociale pour les personnes âgées, la limite peut être augmentée davantage, a recommandé l’ICAI.

