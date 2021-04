Fonds de prévoyance: taux d’intérêt du système de dépôt spécial pour les PF non gouvernementaux, fonds de gratification pour le premier trimestre 2021-22 notifiés

Auparavant, le taux d’intérêt des produits d’épargne de petite taille des postes tels que le Fonds de prévoyance publique (PPF), le NSC, etc. était maintenu constant pour le trimestre avril-juin 2021.

Le taux d’intérêt sur le système de dépôt spécial pour la pension de retraite non gouvernementale, les fonds de gratification a été maintenu inchangé par le gouvernement central. La Division du budget du Département des affaires économiques, relevant du Ministère des finances, a récemment annoncé que l’accumulation de fonds au crédit des souscripteurs du Fonds général de prévoyance (GPF) et d’autres fonds similaires portera un taux d’intérêt de 7,1%. pour la période du 1er avril 2021 au 30 juin 2021.

Les dépôts effectués au titre du régime spécial de dépôt pour les fonds non gouvernementaux de prévoyance, de retraite et de gratification, annoncés dans la notification du ministère des Finances (Département des affaires économiques) n ° F.16 (1) -PD / 75 en date du 30 juin 1975, du 1er avril 2021 au 30 juin 2021 porteront intérêt à 7,1% (sept virgule un pour cent). Ce taux sera en vigueur dès le 1er avril 2021.

Le taux d’intérêt du GPF de janvier 2021 à mars 2021 était également de 7,1%. Auparavant, les taux d’intérêt des produits d’épargne de petite taille de la poste tels que le Fonds de prévoyance publique (PPF), le NSC, etc. ont été maintenus constants pour le trimestre avril-juin 2021.

Les fonds auxquels ce taux d’intérêt s’appliquera comprennent le Fonds de prévoyance générale (Services centraux), le Fonds de prévoyance contributif (Inde), le Fonds de prévoyance pour tous les services de l’Inde, le Fonds de prévoyance ferroviaire de l’État, le Fonds de prévoyance générale (services de défense), le Fonds de prévoyance du Département indien des munitions Fonds de prévoyance des ouvriers des usines indiennes d’artillerie, fonds de prévoyance des ouvriers des chantiers navals indiens, fonds de prévoyance des officiers des services de défense et fonds de prévoyance du personnel des forces armées.

Selon le site Web du ministère du Personnel, des réclamations publiques et des pensions, le règlement de 1960 de la Caisse générale de prévoyance (services centraux) s’applique à tous les employés temporaires du gouvernement après un an de service continu, tous les retraités réemployés (autres que ceux qui ont droit à admission à la Caisse de prévoyance contributive) et tous les employés permanents du gouvernement. La souscription au Fonds de prévoyance est interrompue trois mois avant la date de la retraite.

