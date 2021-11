Fonds de retraite australien Super Rest pour investir dans les crypto-monnaies

L’Australie reste exceptionnelle avec sa plus grande oscillation et son adoption des crypto-monnaies par la population. Malgré sa volatilité, la popularité des actifs numériques a conduit à davantage de mouvements d’investissement vers cet actif financier.

Rejoindre le train d’investissement crypto dans le pays est le Retail Employees Superannuation Trust (Rest Super).

Pour vous indiquer d’investir le fonds de retraite dans des crypto-monnaies, Australia Rest Super sera le premier du genre à le faire. Jusqu’à présent, l’ensemble du secteur des fonds de retraite s’est méfié des crypto-monnaies.

Avec environ 1,8 million de membres, les actifs sous gestion du Rest Super Fund (AUM) valent 46,8 milliards de dollars.

Cependant, la retraite est obligatoire pour tous les employés australiens. Il a l’équivalent d’un compte de retraite individuel américain ou 401k.

S’exprimant mardi lors de l’assemblée générale annuelle du Super Rest Fund, Andrew Lill, directeur des investissements (CIO) de la société, a reconnu la volatilité de ces investissements en crypto-monnaie. Cependant, il a déclaré que sa répartition des investissements faisait partie de la diversification de son portefeuille.

Le CIO a mentionné que la société considère les crypto-monnaies comme un aspect d’investissement important et fera preuve de prudence dans sa démarche. Cependant, il a déclaré qu’à son avis, l’investissement initie les membres aux actifs numériques et à la technologie blockchain.

Ainsi, ils pourraient accéder à une source de valeur stable au cours d’une période au cours de laquelle les gens s’attacheraient davantage à investir dans des crypto-monnaies pour lutter contre l’inflation de la monnaie fiduciaire.

De plus, une autre déclaration d’un porte-parole de Rest a expliqué que la société considère les crypto-monnaies comme un moyen de diversifier le fonds de retraite de ses membres. Cependant, le plan peut ne pas être un investissement direct.

De plus, le porte-parole a confirmé que l’entreprise fait toujours ses recherches avant ses décisions finales. En outre, ils se concentrent à la fois sur la réglementation et la sécurité impliquée dans l’investissement cryptographique.

Investir dans les crypto-monnaies pour faire un effort dans le pays

Des commentaires contrastés avec ceux de l’Australian Rest Super arriveront dans la semaine. Lundi, Paul Schroder, PDG du fonds de 167 milliards de dollars, a déclaré que les crypto-monnaies ne sont pas une option d’investissement pour ses membres.

Des rapports du mois dernier ont révélé que Queensland Investment Corporation (QIC), un fonds d’investissement public, envisageait d’adopter la crypto-monnaie. Mais contrairement à cela, la société a révélé cette semaine l’implication des rapports à Business Insider. Par conséquent, il a canalisé tous les mouvements vers les actifs numériques.

Le responsable des devises du QIC, Stuart Simmons, a déclaré qu’il souhaitait que les fonds de retraite adoptent les crypto-monnaies. Cependant, le mouvement est susceptible d’être un filet progressif plutôt qu’un flux massif.

Toutes les délibérations sur les fonds de retraite australiens se déroulent pendant la période de tendance à la hausse du marché de la cryptographie du pays. C’est après que le comité sénatorial a présenté des propositions réglementaires en octobre.

Il catalyse le fait de pousser le pays en tant que point focal dans les transactions cryptographiques. De plus, la Commonwealth Bank of Australia (CBA) a l’intention de proposer des échanges de crypto-monnaie au début du mois via son application bancaire.

Alors qu’une plus grande adoption de la crypto-monnaie est attendue dans le pays, Matt Comyn, PDG de CBA, a commenté l’action de la banque cette semaine.

Le PDG a expliqué que la participation aux actifs numériques est motivée par le FOMO. Il a dit que même s’il y a des risques pour votre participation, il y aura des risques plus importants avec votre non-participation.

