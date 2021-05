Fonds de retraite pour les recrues: tout ce que les nouveaux diplômés doivent savoir

Note de l’éditeur: Cet article fait partie d’une série sur les conseils en investissement destinés aux récents diplômés des collèges, s’appuyant sur l’expertise de professionnels de la finance, de professeurs d’université et, bien sûr, des analystes et rédacteurs d’InvestorPlace. Cliquez ici pour en savoir plus sur «Money Moves for Recent Grads» et consultez Top Grad Stocks 2021 pour nos meilleures actions à acheter pour les nouveaux diplômés.

Source: InvestorPlace sauf indication contraire

Il y a de fortes chances que quelqu’un vous ait déjà écarté pour vous donner «la parole». Vous savez ce que je veux dire: «Il est temps de commencer à épargner pour la retraite.»

La fin de votre carrière est probablement la dernière chose à laquelle vous pensez, surtout quand elle est à peine commencée. Mais il n’est jamais trop tôt pour commencer à investir en vous-même.

Que sont les fonds de retraite?

Vous pouvez obtenir un avantage social grâce à un plan 401 (k) au travail, en investissant cet argent dans des investissements à imposition différée.

D’accord, sauvegardons-le. En clair, cela signifie simplement que vous n’avez pas à payer autant de revenus pour vos impôts pour cette année-là. Disons que vous gagnez 55 000 $ dans votre premier emploi et que vous contribuez 5 000 $ à votre lieu de travail 401 (k). Vous ne paieriez des impôts que sur 50 000 $, plutôt que sur les 55 000 $ que vous avez gagnés.

Voici les trois principales choses à savoir sur les fonds de retraite:

Les gains de placement sont défiscalisés jusqu’à ce que vous retiriez l’argent à la retraite. Aimez-vous l’argent gratuit? Si tel est le cas, profitez du jumelage de votre employeur. Votre employeur peut vous donner de l’argent pour vos fonds de retraite. Cependant, il peut s’écouler plusieurs années avant que vous deveniez pleinement investi dans votre régime de retraite. Vous ne pouvez pas conserver les fonds versés par votre employeur si vous quittez votre emploi avant de devenir entièrement acquis. Vous pouvez cependant conserver vos propres contributions. Les experts financiers recommandent de contribuer le maximum absolu que vous pouvez gérer pour votre plan de retraite. Vous avez peut-être entendu le terme «max it out» lors de l’orientation de vos employés. Prenez-le à cœur.

Je suis pauvre… Pourquoi devrais-je m’inquiéter à ce sujet maintenant?

C’est aussi simple que cela: plus tôt vous commencez, plus tôt vous finirez. Et vous prendrez probablement votre retraite millionnaire si vous commencez tôt. Mais connaissez-vous la différence entre investir et épargner?

Grand-mère a peut-être dit: «Économisez votre argent, chérie», mais elle aurait vraiment dû dire: «Investissez comme un fou!» Alors, quelle est la différence?

Économie: L’épargne (mettre votre argent sous le matelas, ou plus communément dans un compte d’épargne) n’implique pas de risque et a un potentiel de croissance plus faible. L’épargne fonctionne bien pour les objectifs à court terme comme les vacances, vous pouvez donc facilement accéder à votre argent.

Investir: L’investissement consiste à acheter des actifs dont vous espérez réaliser un profit à l’avenir. Cela pourrait signifier placer votre argent dans des actions ou d’autres types d’investissements qui, selon vous, augmenteront en valeur.

Au fur et à mesure que vous entrez dans le monde réel et que vous commencez à payer plus de vos propres factures, vous pourriez avoir l’impression de ne pas avoir assez d’argent pour investir. C’est particulièrement vrai pour ceux d’entre nous qui regardent une montagne de dettes de prêts étudiants. Mais vous devez toujours vous concentrer sur votre avenir financier dès que possible en raison de la composition.

Plus vous laissez les intérêts composés sur vos investissements, plus vite vous deviendrez millionnaire. Comme l’a déclaré la professeure Elinda Kiss de l’Université du Maryland à InvestorPlace l’année dernière: «En épargnant tôt, vous pouvez épargner moins les années suivantes et avoir encore plus à la retraite.»

401 (k) 101: Comprendre les bases

Un 401 (k) est un compte de retraite d’employeur. Vous pouvez consacrer une partie de votre salaire avant impôt à des actions, des obligations, des fonds communs de placement et des liquidités.

Ce que vous choisissez pour vos placements dépend de votre tolérance au risque. En d’autres termes, êtes-vous d’accord pour risquer une grande partie de votre argent? Ou dormirez-vous mieux en sachant que votre argent est en sécurité, même s’il génère globalement moins de bénéfices.

Configuration de votre 401 (k). Vous choisissez un pourcentage que vous souhaitez retirer de chaque chèque de paie et choisissez également les investissements que vous souhaitez – généralement une combinaison d’actions, d’obligations et de fonds communs de placement.

L’administrateur du régime peut vous aider à choisir la bonne caisse de retraite. De nombreux diplômés ne savent pas dans quoi investir, alors ils n’investissent tout simplement pas. Ne laissez pas cela être une pierre d’achoppement pour vous!

Vous pouvez contribuer jusqu’à 19500 $ à votre 401 (k) en 2021. Cela vous semble-t-il beaucoup d’argent? Vous ne pourrez peut-être pas contribuer autant au cours de vos premières années de travail. Mais une bonne règle de base est de contribuer au moins 10% à 15% de votre revenu à votre retraite et de l’augmenter progressivement chaque année par la suite. Si vous avez un jumelage d’entreprise, contribuer moins que ce match équivaut à laisser de l’argent sur la table.

Roth IRA: Croissance libre d’impôt et retraits libres d’impôt

Un Roth IRA sert de compte de retraite individuel qui offre une croissance exempte d’impôt et des retraits exonérés d’impôt à la retraite. En d’autres termes, un Roth IRA offre le meilleur des deux mondes. Vous payez déjà des impôts sur cet argent, vous pouvez donc retirer votre argent après l’âge de 59 ans et demi et vous n’aurez pas à payer d’impôt fédéral. Remarque: vous pouvez également ouvrir un Roth 401 (k), qui vous offre également la possibilité de retraits exonérés d’impôt à la retraite.

Vous pouvez laisser l’argent sur votre compte aussi longtemps que vous le souhaitez, contrairement à un 401 (k) ou un IRA, qui vous oblige à effectuer des retraits après 70 ans et demi dans la plupart des cas, vous n’avez pas à effectuer de distributions minimales (RMD) avant un certain âge. Vous pouvez décider de vous retirer enfin de votre Roth à 90 si vous le souhaitez!

Tant que vous avez gagné un revenu, vous pouvez placer de l’argent sur votre compte pendant autant d’années que vous le souhaitez. Même si vous vous lancez dans le travail sur votre canne à 90 ans, vous pouvez mettre de l’argent dans un Roth IRA.

Tant que vous ne dépassez pas les limites de revenu de l’IRS, vous pouvez toujours contribuer au maximum montant annuel à un Roth IRA. Pour les années d’imposition 2020 et 2021, le plafond est de 6000 $ pour les investisseurs Roth IRA de moins de 50 ans.

Pourquoi vous devez vous approvisionner en actions

Comme vous le savez probablement, une action est une part de propriété dans une entreprise. Lorsqu’une entreprise devient publique, elle vend ses actions via une bourse comme le Nasdaq ou la Bourse de New York. Vous pouvez vous considérer comme un actionnaire officiel dès lors que vous ne possédez ne serait-ce qu’une seule action d’une société.

Bien que les actions impliquent plus de risques que les obligations, par exemple, vous obtiendrez généralement des rendements plus élevés en prenant ce risque.

Éviter l’inflation. C’est la principale raison pour laquelle les gens achètent des actions. Sur de plus longues périodes, votre épargne sur un compte bancaire diminuera en fait de pouvoir d’achat car l’inflation dépasse le taux d’intérêt de votre compte d’épargne. L’achat d’actions permet aux investisseurs de faire fructifier leur argent et de dépasser l’inflation sur le long terme.

Achetez bas, vendez haut. À ne pas confondre avec la stratégie étonnamment populaire qui consiste à acheter haut et à vendre bas. Lorsque la valeur d’une action augmente, vous pouvez vendre vos actions dans un but lucratif. Les investisseurs qui achètent et détiennent des actions à long terme font généralement le meilleur sur le marché boursier, car le marché boursier augmente avec le temps et les pertes dues aux cycles baissiers sont lissées. De 2011 à 2020, le rendement boursier moyen a augmenté de 13,9% par an pour l’indice S&P 500.

N’oubliez pas les dividendes. Certaines actions rapportent des dividendes. Cela signifie simplement que l’entreprise paie une partie des bénéfices de l’entreprise pour chaque action d’un dividende que vous possédez, généralement sur une base trimestrielle. En d’autres termes, vous gagnez de l’argent uniquement en détenant des actions. Vous pouvez choisir d’empocher le dividende ou de le réinvestir.

Donner du sens et de l’argent aux fonds communs de placement

Source: InvestorPlace (Dreama Stafford / Vivian Medithi)

Considérez les fonds communs de placement comme des ensembles d’actions ou comme des pools de placements, avec un gestionnaire professionnel dont le travail consiste à investir votre argent dans des actions, des obligations ou d’autres actifs. Vous paierez un ratio de frais pour le privilège d’investir dans un fonds commun de placement, ce qui peut devenir assez coûteux.

Les fonds communs de placement peuvent sembler être des snoozers par rapport à l’excitation des actions de day trading ou de la crypto-monnaie. Mais si vous voulez des conseils sur vos fonds et que vous voulez vraiment que quelqu’un surveille votre argent avec vous, un fonds commun de placement offre une excellente solution.

Le risque est déterminé par le type d’actifs du fonds. Si votre fonds commun de placement contient plus d’actions que d’obligations, par exemple, vous faites face à plus de risques dans votre portefeuille. C’est généralement une bonne chose quand on est jeune, pour info!

Achetez bas, vendez haut. Vous pouvez vendre vos fonds communs de placement pour un profit une fois que vous gagnez plus d’argent que vous avez investi à l’origine. Et contrairement aux 401 (k) s et Roth IRA, qui limitent le montant de votre contribution, vous pouvez investir autant que vous le souhaitez dans un fonds commun de placement. Certains fonds gagnent des dividendes en actions ou des intérêts obligataires; ces revenus sont distribués aux investisseurs.

Tout le monde peut ouvrir un fonds commun de placement. Assurez-vous donc de faire vos recherches et de choisir un gestionnaire de portefeuille dont les perspectives d’investissement correspondent à vos objectifs et à votre tolérance au risque.

Équilibrer les ratios risque-rendement avec les obligations

Lorsque vous achetez une obligation, vous prêtez de l’argent à une entreprise ou à un gouvernement. L’émetteur d’obligations vous rembourse plus tard avec des intérêts. Le gouvernement fait cela tout le temps, tout comme les municipalités locales (via les obligations municipales) et d’autres entités.

Les obligations offrent des rendements inférieurs, mais comportent le risque que l’émetteur obligataire fasse défaut sur ses paiements.

Comment fonctionnent les liens. Les émetteurs d’obligations paient les investisseurs en versements réguliers jusqu’à ce que le capital total soit remboursé à la date d’échéance de l’obligation.

Les obligations sont généralement moins risquées. Vous voudrez peut-être tempérer certaines de vos actions à haut risque avec des obligations dans votre portefeuille à des fins de diversification. Lorsque vous investissez dans de nombreux types d’actifs à la fois, si un investissement échoue, vous en avez d’autres qui feront de l’argent à sa place.

L’Oncle Sam vous soutient. Les obligations du gouvernement américain sont soutenues par «la pleine foi et le crédit» des États-Unis, c’est donc le type d’obligation le moins risqué.

Suivre le rythme de la crypto-monnaie

Pris dans l’engouement pour la crypto-monnaie? Loin d’être la chose «la plus récente» sur le marché, la cryptographie est devenue pleinement courante ces derniers mois, aidée par les tweets d’Elon

Vous pouvez choisir parmi toutes sortes d’altcoins lorsque vous souhaitez investir dans la blockchain. Mais avec plus de 7000 crypto-monnaies, comment savoir laquelle acheter? Gardez ces règles à l’esprit et n’oubliez pas que les crypto-monnaies sont généralement des investissements à haut risque. Si vous n’êtes pas à l’aise avec la volatilité, ce ne sont peut-être pas les atouts pour vous.

Ne suivez pas la foule. Exemple concret: Dogecoin mania. Si tout le monde que vous connaissez parle d’une pièce, elle est probablement déjà surachetée. Vous ne voulez jamais acheter quelque chose simplement parce que vos copains de collège vous ont encouragé à le faire.

FOMO a perdu plus d’argent que de prudence. En fait, la peur de passer à côté pourrait vous impliquer assez rapidement dans une arnaque, vous encourageant à paniquer à vendre ou à acheter des «bonnes affaires» en jetons de ce tank. Assurez-vous de faire vos recherches sur absolument tout ce que vous achetez à l’avance.

Comment investir dans la crypto. Vous achetez simplement des pièces ou des jetons en utilisant une plateforme de trading. Vous serez peut-être surpris de constater à quel point un courtier en crypto-monnaie est similaire aux plates-formes de courtage boursier traditionnelles.

Appelez ça et prenez votre retraite comme un champion

Bon, maintenant que nous avons présenté toutes ces options, vous pourriez vous sentir plus confus que jamais.

En bref:

Commencez avec le 401 (k) de votre employeur MAINTENANT. Courez, ne marchez pas, à votre bureau des ressources humaines dans votre nouvelle entreprise. Notez que certaines entreprises ne vous permettront pas d’ouvrir un compte de retraite le premier jour; ils veulent savoir que vous resterez dans les parages pendant environ six mois d’abord. Ça ne fait rien. Mettez la date sur votre calendrier et ouvrez votre compte le premier jour où vous devenez éligible.

Ouvrez un Roth IRA. Ils offrent tellement d’avantages sur le plan fiscal.

Couvrez vos bases, mais ne vous arrêtez pas là. Vous pouvez faire beaucoup, beaucoup plus que ce qui précède – mais seulement après avoir fait ce qui précède. Qu’est-ce qui vous convient? Vous investissez dans des actions? Vous essayez le day trading ou le scalping (Yikes)? Des investissements plus conservateurs, comme les obligations? Tenez compte de votre appétit pour le risque avant d’investir et assurez-vous de vous tenir au courant des nouvelles qui affectent vos avoirs.

Quoi qu’il en soit, souvenez-vous d’une chose: plus de risque équivaut généralement à plus de récompense lorsque vous êtes jeune.

Eh bien, deux choses: gardez toujours votre portefeuille diversifié. Avoir un portefeuille diversifié vous empêche de trop dépendre d’une entreprise ou d’une classe d’actifs donnée et réduit considérablement les risques de perdre de l’argent.