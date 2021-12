Fonds de secours contre les coronavirus: les fraudeurs ont volé près de 100 milliards de dollars de fonds en cas de pandémie

(Vadym Petrochenko/.)

Les fraudeurs ont volé près de 100 milliards de dollars de fonds de secours en cas de pandémie, entraînant l’arrestation de plus de 100 suspects, dont des individus agissant seuls et des membres travaillant pour des groupes organisés, ont déclaré mardi les services secrets américains.

Les services secrets ont récemment nommé un nouveau coordinateur national de récupération de fraude en cas de pandémie pour superviser la vague de causes de fraude liées aux escrocs détournant des fonds du programme de protection des chèques de paie de la Small Business Administration, du programme de prêt en cas de catastrophe économique et d’un autre programme qui délivre des fonds d’assistance au chômage à l’échelle nationale, selon à CNBC. L’agence a plus de 900 enquêtes actives liées à la fraude pandémique, indique le rapport.

« Je suis dans l’application de la loi depuis plus de 29 ans et j’ai travaillé sur des enquêtes de fraude complexes pendant plus de 20 ans, et je n’ai jamais vu quelque chose à cette échelle », a déclaré l’agent spécial adjoint en charge Roy Dotson, qui servira de responsable national coordonnateur du recouvrement de la fraude en cas de pandémie.

Un peu plus de 2,3 milliards de dollars de fonds volés ont été récupérés jusqu’à présent.

« Il ne fait aucun doute que les programmes étaient facilement accessibles en ligne. Et donc, avec cela, vient l’opportunité pour les mauvais acteurs d’entrer dans ce mélange », a déclaré Dotson à CNBC. « Il était nécessaire d’essayer de distribuer ces fonds à des personnes qui souffraient vraiment, et ce n’est la faute de personne. »

L’inspecteur général du ministère du Travail a publié en mars un rapport reprochant aux contrôles inadéquats du programme de protection des chèques de paie et du programme de prêt en cas de catastrophe économique d’avoir aidé à faciliter des milliards de dollars de fraude potentielle. Le rapport a révélé qu’au moins 89 milliards de dollars sur les 896 milliards de dollars estimés des fonds du programme de chômage « pourraient être mal payés, une partie importante étant attribuable à la fraude ».

La « principale difficulté » dans l’enquête sur les cas a été « l’étendue » du montant des prêts frauduleux et des prestations d’assurance-chômage distribuées, a expliqué Dotson.

Des centaines de millions de fonds envoyés à Green Dot et PayPal ont été récupérés grâce aux efforts des agences, a déclaré à CNBC un porte-parole des services secrets.

« Après que les services secrets ont alerté le secteur privé dès le début de la fraude émergente, de nombreuses institutions financières ont identifié, enquêté et protégé de manière proactive contre des fonds de secours présumés frauduleux en cas de pandémie », a déclaré le porte-parole. «Ces institutions privées ont ensuite contacté les services secrets pour obtenir une assistance supplémentaire. En coordination avec des sociétés comme Green Dot Corporation et PayPal, les services secrets ont pu saisir plus de 400 millions de dollars de fonds frauduleux.

Un porte-parole de Green Dot a déclaré au point de vente qu’il s’efforce de porter de manière proactive les cas de fraude à l’attention des services secrets et d’autres agences gouvernementales et pairs de l’industrie, avec lesquels sont partenaires pour traiter, atténuer et résoudre les cas.

« La prévention de la fraude est primordiale et nous travaillons sans relâche et investissons massivement pour identifier, bloquer et traiter les activités frauduleuses dans le cadre de notre engagement à protéger nos clients », a ajouté le porte-parole.

Un porte-parole de PayPal a également déclaré que la société prend « chaque cas de fraude potentielle très au sérieux » et qu’elle travaille de manière proactive avec les forces de l’ordre et les partenaires de l’industrie et utilise ses propres « systèmes sophistiqués » pour détecter la fraude.

