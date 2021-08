Fonds d’écran OnePlus : obtenez tous vos favoris ici

Robert Triggs / Autorité Android

OnePlus est connu depuis longtemps pour ses designs épurés mais amusants. Cela reste vrai aujourd’hui, surtout en ce qui concerne les papiers peints. Les papiers peints OnePlus sont vibrants, colorés et ludiques, mais ils ont également une touche d’élégance et une ambiance minimaliste.

Ceux-ci créent certains des arrière-plans les plus cool, quel que soit le téléphone que vous utilisez. Si vous cherchez à faire basculer un fond d’écran OnePlus, vous êtes au bon endroit. Nous avons rassemblé une collection exhaustive de tous les principaux fonds d’écran OnePlus d’appareils aussi anciens que le OnePlus 5. C’est à ce moment-là que les fonds d’écran OnePlus ont commencé à mûrir et à devenir beaucoup plus raffinés. Et même si certains d’entre eux commencent à vieillir, ils sont toujours parfaitement utilisables et ont fière allure. Les papiers peints sont des œuvres d’art intemporelles, après tout. Les bons ne seront jamais mauvais sur votre téléphone.

Téléchargez les meilleurs fonds d’écran OnePlus

Comment télécharger et définir des fonds d’écran

Commençons par les bases. Nous vous aiderons à comprendre comment télécharger et définir un fond d’écran.

Commencez par télécharger le fond d’écran de votre choix. Ne téléchargez pas simplement les aperçus présentés dans cet article. Ce sont des images compressées et n’offrent pas toute la qualité d’image qu’une image de fond digne de ce nom mérite. Au lieu de cela, cliquez sur le bouton sous chaque entrée. Cela vous mènera à une page de téléchargement où vous pourrez obtenir les images en pleine résolution.

Envoyez l’image en pleine résolution sur votre téléphone. Vous pouvez utiliser Google Drive, vous envoyer un e-mail ou le transférer via USB ou Bluetooth.

Une fois le fond d’écran OnePlus stocké sur votre téléphone, continuez et suivez les étapes ci-dessous pour le définir comme arrière-plan.

Noter: Nous avons mis au point ce processus à l’aide d’un OnePlus 9 Pro sous Android 11. Nous inclurons également des instructions pour définir un fond d’écran sur un appareil Android d’origine, en utilisant un Pixel 4a sous Android 11. N’oubliez pas que les étapes peuvent changer en fonction du l’appareil et le logiciel que votre appareil utilise. Certaines de ces étapes peuvent être différentes pour vous. Nous vous proposons quelques guides qui couvriront la plupart des utilisateurs.

Comment définir un fond d’écran sur un téléphone OnePlus :

Appuyez et maintenez sur n’importe quel espace vide sur votre écran d’accueil. Sélectionner Fonds d’écran. Entrer dans Ma photo. Trouvez le fond d’écran que vous avez téléchargé. Sélectionnez-le. Vous pouvez maintenant choisir si vous souhaitez utiliser le fond d’écran pour l’écran d’accueil, l’écran de verrouillage ou les deux. Appuyez sur Définir le papier peint.

Comment définir un fond d’écran sur un téléphone Android standard :

Appuyez et maintenez sur n’importe quel espace vide sur votre écran d’accueil. Sélectionner Styles et fonds d’écran. Entrer dans Mes photos. Cela vous mènera à un gestionnaire de fichiers ou à une application photo tiers. Choisissez votre application de choix. Trouvez le fond d’écran que vous avez téléchargé et choisissez-le. Vous pourrez maintenant modifier et déplacer le fond d’écran à votre position préférée. Vous pouvez également choisir d’avoir différents fonds d’écran pour l’écran d’accueil et l’écran de verrouillage. Faites vos choix et appuyez sur le bouton coche.

OnePlus 9

Le OnePlus 9 propose des fonds d’écran minimalistes et colorés très similaires à ceux de Samsung. Les images sont un peu plus abstraites et ludiques, cependant. Nous savons que beaucoup d’entre vous les apprécieront, et ils sont disponibles dans une variété de couleurs, il y a donc de fortes chances que l’un d’entre eux ait fière allure sur votre téléphone.

Le OnePlus 8T a été le premier à proposer des fonds d’écran de type Samsung. Ils sont cependant assez différents des plus récents du OnePlus 9. Les couleurs, bien que vibrantes, ne sont pas aussi saturées que celles provenant de OnePlus. Ils pourraient mieux convenir à certains smartphones.

Vous pouvez voir les conceptions devenir un peu plus sauvages ici. C’est parce que le OnePlus 8 et ses prédécesseurs étaient un peu plus… aventureux. Ces papiers peints ont des couleurs plus saturées et des teintes plus contrastées. Ils ne sont pas aussi élégants que les nouveaux fonds d’écran OnePlus, mais ils sont certainement amusants ! Soit dit en passant, ceux-ci sont également disponibles directement auprès de l’artiste.

Les fonds d’écran OnePlus 7T sont également colorés, abstraits et audacieux. Ils auront fière allure sur n’importe quel écran, mais ils seront particulièrement étonnants si votre écran peut produire un contraste élevé, des couleurs vives et des noirs profonds.

Les fonds d’écran OnePlus 7 Pro sont beaucoup plus dynamiques. Surtout ceux qui présentent des nuages ​​orageux, ce qui donne un look très maussade. Ils sont parfaits pour les utilisateurs qui souhaitent des fonds d’écran OnePlus plus audacieux et plus visibles.

Regardez à quel point Thunder Purple peut être joli !

Les fonds d’écran OnePlus 6T sont difficiles à déchiffrer, mais les motifs abstraits sont très colorés et ont l’air géniaux. Ils ne sont pas nombreux, mais ils valent le détour.

Les arrière-plans du OnePlus 6 ont l’air psychédélique, non ? Ces fonds d’écran sont très uniques, mais ils font également partie des meilleurs que la société a publiés. C’est pourquoi ils ont été inclus sur le OnePlus 6T. Ils auront fière allure sur n’importe quel téléphone, cependant. Va les chercher!

Le OnePlus 5T prend les choses en main avec des fonds d’écran très sauvages et audacieux. Ceux-ci ont tous des lignes fortes, des courbes agressives et des couleurs fortes. Ils ne sont pas destinés aux utilisateurs subtils parmi nous, mais nous savons que certains d’entre vous les adoreront.

Le OnePlus 5 est livré avec un magnifique écran AMOLED, une technologie connue pour ses noirs profonds, son contraste époustouflant et ses couleurs éclatantes. Vous pouvez les voir essayer de présenter ces capacités dans leurs fonds d’écran. La meilleure partie de ces papiers peints est qu’ils sont disponibles directement auprès de l’artiste qui les a créés, Hampus Olsson.

Fonds d’écran surprise OnePlus

OnePlus est une entreprise amusante, et elle peut être un peu spontanée. La société a publié des fonds d’écran surprise juste après un changement de marque majeur et juste avant le lancement du OnePlus 8. Nous sommes heureux qu’ils l’aient fait, car ce sont parmi les plus amusants qui existent. Ne vous attendez pas à ce qu’ils soient subtils. Au contraire, ils sont super colorés et se démarqueront dans n’importe quelle foule.

Vous cherchez des fonds d’écran plus cool? OnePlus n’est pas le seul concurrent. Vous pouvez obtenir des papiers peints de tous les fabricants. Découvrez cette collection de fonds d’écran par défaut de plus de 125 appareils Android.