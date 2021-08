Fonds d’écran Samsung : téléchargez-les tous ici

David Imel / Autorité Android

L’une des plus grandes forces de Samsung est le design. En plus d’être des appareils magnifiques et solidement construits, les téléphones Samsung sont livrés avec certains des fonds d’écran les plus cool du marché. Les papiers peints Samsung sont colorés, vibrants et ont beaucoup de contraste. En effet, ils sont souvent conçus pour mettre en valeur les écrans exceptionnels sur lesquels ils doivent être affichés, qui sont connus pour leur noir profond, leurs blancs éclatants et leur reproduction des couleurs époustouflante.

Quel que soit le téléphone que vous utilisez, vous êtes peut-être un fan des fonds d’écran Samsung. Vous êtes au bon endroit, car nous avons rassemblé tous les fonds d’écran des derniers et meilleurs téléphones Samsung dans ce hub unique. Il comprendra des images de tous les principaux appareils Samsung sortis au cours des dernières années. Cela inclut les séries Samsung Galaxy S21, S20 et S10, ainsi que les séries Note, Fold, Flip et autres.

A lire aussi : Les meilleurs téléphones Samsung que vous pouvez acheter

Téléchargez les derniers fonds d’écran Samsung

Note de l’éditeur: Nous mettrons régulièrement à jour cette liste de fonds d’écran Samsung au fur et à mesure de leur sortie.

Comment télécharger et définir des fonds d’écran

David Imel / Autorité Android

Tout d’abord : nous devons vous expliquer comment l’obtention et l’installation de ces éléments fonctionnent.

Vous devrez d’abord télécharger le fond d’écran de votre choix. N’essayez pas d’obtenir l’un des aperçus d’images que nous vous montrons dans cet article. Ces images seront compressées et ne seront pas de leur meilleure qualité. Au lieu de cela, cliquez sur le bouton sous chaque entrée et téléchargez les images en pleine résolution. De cette façon, vos fonds d’écran seront incroyables.

Transférez votre fond d’écran sur votre téléphone en utilisant quelque chose comme Google Drive, en vous envoyant un e-mail ou en envoyant le fichier via USB ou Bluetooth. Une fois que vous avez votre fond d’écran sur votre téléphone, suivez les étapes ci-dessous pour le définir comme fond d’écran.

Noter: Nous avons mis au point ce processus en utilisant un Samsung Galaxy S10 Plus. Nous inclurons également des instructions pour définir un fond d’écran sur un appareil Android d’origine, à l’aide d’un Pixel 4a exécutant Android 11. N’oubliez pas que les étapes peuvent changer en fonction de l’appareil et du logiciel que votre appareil utilise. Certaines de ces étapes peuvent être différentes pour vous. Nous vous proposons quelques guides qui couvriront la plupart des utilisateurs.

Comment définir un fond d’écran sur un téléphone Samsung :

Appuyez et maintenez sur n’importe quel espace vide sur votre écran d’accueil. Sélectionner Fonds d’écran. Cela ouvrira l’application Galaxy Themes. Entrer dans Mes affaires. Sélectionner Galerie. Trouvez le fond d’écran que vous avez téléchargé. Sélectionnez-le. Vous pouvez maintenant choisir si vous souhaitez utiliser le fond d’écran pour l’écran d’accueil, l’écran de verrouillage ou les deux. Appuyez sur Définir en tant que fond d’écran.

Comment définir un fond d’écran sur un téléphone Android standard :

Appuyez et maintenez sur n’importe quel espace vide sur votre écran d’accueil. Sélectionner Styles et fonds d’écran. Entrer dans Mes photos. Cela vous mènera à un gestionnaire de fichiers ou à une application photo tiers. Choisissez votre application de choix. Trouvez le fond d’écran que vous avez téléchargé et choisissez-le. Vous pourrez maintenant modifier et déplacer le fond d’écran à votre position préférée. Vous pouvez également choisir d’avoir différents fonds d’écran pour l’écran d’accueil et l’écran de verrouillage. Faites vos choix et appuyez sur le bouton coche.

Suite: Les 10 meilleures applications d’arrière-plan et de fond d’écran pour Android

Fonds d’écran Samsung Galaxy S21

David Imel / Autorité Android

Fonds d’écran Samsung Galaxy Note 20

Eric Zeman / Autorité Android

Les appareils Galaxy S de Samsung sont les plus populaires, mais les vrais fanatiques de Sammy savent que les vrais produits phares sont les combinés Galaxy Note. Ceux-ci sont généralement mieux spécifiés, ont des écrans plus grands, incluent un stylet S et ont des batteries plus grosses. 2020 nous a donné quelques versions, les Samsung Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra, et elles sont livrées avec de très beaux fonds d’écran.

Fonds d’écran Samsung Galaxy Z Fold 2

Eric Zeman / Autorité Android

Samsung continue de faire évoluer son entreprise pliable, et le Galaxy Z Fold 2 est une bien meilleure option que son prédécesseur. Il contient également de très beaux fonds d’écran que nous savons que vous apprécierez. Compte tenu de ses tailles et de ses ratios d’écran peu orthodoxes, ceux-ci n’auront pas fière allure sur tous les appareils, mais vous pouvez les essayer. N’oubliez pas que le Galaxy Z Fold 2 propose deux types de fonds d’écran. Les plus larges sont pour l’écran plus grand et déplié. Les fonds d’écran étroits sont destinés à l’écran extérieur plus petit.

Le Samsung Galaxy Z Flip 5G est très similaire au Galaxy Z Flip d’origine, et même les fonds d’écran sont très similaires. Ils ont leurs légères différences et le Z Flip 5G est livré avec quelques images abstraites et colorées supplémentaires. N’essayez tout simplement pas de plier le téléphone par la suite, à moins que vous n’ayez un véritable Flip !

Fonds d’écran Samsung Galaxy S20

Eric Zeman / Autorité Android

Fonds d’écran Samsung Galaxy S20 FE

David Imel / Autorité Android

Le Samsung Galaxy S20 FE trouve un bon équilibre en prenant tout ce que les gens aimaient de la série S20, tout en laissant de côté ce qui leur importait peu. Il parvient également à le faire tout en maintenant un prix très raisonnable qui maintient les portefeuilles des clients relativement sains. Les papiers peints ont légèrement changé, mais ils sont très similaires, gardant ce langage de conception fleuri et coloré que nous connaissons et aimons.

Fonds d’écran Samsung Galaxy Note 10

Fonds d’écran Samsung Galaxy Note 10 Plus Édition Star Wars

La version la plus cool du Samsung Galaxy Note 10 Plus est sans doute l’édition Star Wars. Ses fonds d’écran Star Wars Samsung sont tout aussi impressionnants. Et comme il s’agit d’un appareil plus rare, nous savons que beaucoup d’entre vous apprécieront au moins d’avoir les fonds d’écran.

Fonds d’écran Samsung Galaxy Fold

Le Samsung Galaxy Fold d’origine a connu quelques revers de conception, mais ses fonds d’écran sont parmi les plus cool. Surtout compte tenu de la façon dont le thème du papillon s’adapte à la mécanique du téléphone. Nous savons que ce ne sera pas le même effet sur les smartphones et tablettes normaux, mais ceux-ci sont toujours vraiment cool.

Fonds d’écran Samsung Galaxy Z

Le Samsung Galaxy Z Flip a présenté le papier peint à fleurs et reflets qui convient parfaitement à son design pliable. Il existe également un papier peint très ennuyeux, principalement gris, spécialement conçu pour l’édition Thom Brown. Vous pouvez obtenir les versions fleuries si vous vous sentez aventureux, ou l’édition Thom Brown si vous voulez vous sentir un peu plus chic.

Fonds d’écran Samsung Galaxy A90

Le Samsung Galaxy A90 était livré avec de bonnes spécifications et ce qui était un excellent prix pour un téléphone 5G lors de son lancement, en 2019. Ce n’est plus un appareil très pertinent, mais il est livré avec des fonds d’écran uniques, et nous ne l’avons pas fait. vu des fonds d’écran Samsung similaires publiés. Ceux-ci incluent même certains Mickey et Minnie !

Fonds d’écran Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10 Lite

Les Samsung Galaxy S10 et Galaxy S10 Plus étaient de superbes prétendants en 2019, et ils continuent d’être des téléphones très populaires en ce moment. Leurs papiers peints sont également très propres, tout en gardant une ambiance colorée et en montrant une perturbation très élégante et subtile dans l’eau. Si vous avez envie de bercer l’une de ces images, trouvez-les ci-dessous.

Fonds d’écran Samsung Galaxy M10 et M20

Le Samsung Galaxy M10.

Les Samsung Galaxy M10 et M20 n’étaient pas des téléphones très populaires. Ils ont été conçus pour un public plus jeune, mais ont beaucoup sacrifié pour atteindre un prix inférieur. Une chose qui s’est vraiment démarquée était son ensemble de fonds d’écran, cependant. L’imagerie du téléphone présente un regard unique et surréaliste sur ce qui ressemble à des montagnes reflétantes, à la fois en dessous et au-dessus. Ils sont trippants, mais aussi très cool. Va les chercher!

Vous cherchez des fonds d’écran plus cool? Samsung n’est pas le seul concurrent. Vous pouvez obtenir des papiers peints de tous les fabricants. Découvrez cette collection de fonds d’écran par défaut de plus de 125 appareils Android.