Fonds d’État d’Abou Dhabi pour investir dans les crypto-monnaies | Invezz

Mubadala, le fonds d’État d’Abou Dhabi, investit dans l’écosystème qui entoure l’utilisation des crypto-monnaies. Mubadala gère environ 243 millions de dollars d’actifs et s’est maintenant tourné vers le marché en plein essor des devises numériques.

Mubadala investira dans la technologie blockchain et dans l’ensemble de l’écosystème des actifs numériques. Selon le fonds d’État, le secteur des crypto-monnaies avait enregistré des gains de valeur importants en quelques années seulement.

Abu Dhabi investit dans l’écosystème crypto

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Le PDG de Mubadala, Khaldoon al-Mubarak, a mentionné l’immense croissance du secteur des crypto-monnaies lors d’une interview avec CNBC.

« Je pense, vous savez, qu’il s’agit d’une entreprise qui valait 200 milliards de dollars en crypto il y a deux ans, et aujourd’hui c’est 2 500 milliards de dollars et elle continue de croître », a déclaré Moubarak.

Je pense donc que même si beaucoup de gens sont sceptiques, je n’appartiens pas à cette catégorie.

Moubarak n’a pas donné d’indices sur les fonds qui seront dépensés pour cette initiative. Cependant, il a affirmé que Mubadala se concentrerait fortement sur l’infrastructure entourant les monnaies numériques.

« De notre point de vue, je pense que nous examinons l’écosystème autour des crypto-monnaies. Et je pense que nous investissons dans cet écosystème. Cela pourrait être dû à la technologie blockchain, à la consommation d’énergie, etc. », a-t-il déclaré.

Cadre réglementaire de la cryptographie aux Émirats arabes unis

La croissance des crypto-monnaies cette année a attiré l’attention des régulateurs du monde entier, et les Émirats arabes unis n’ont pas été laissés pour compte. Les Émirats arabes unis sont l’une des régions les plus propices aux entreprises au monde, et les actifs numériques conviennent parfaitement à la région.

Cependant, les crypto-monnaies ont également présenté des défis, certaines institutions gouvernementales affirmant qu’elles pourraient constituer un risque pour la stabilité financière et les systèmes monétaires.

Cependant, ces défis n’ont pas empêché les institutions des Émirats arabes unis d’explorer les offres dans le secteur des crypto-monnaies. Halo, une société de technologie financière de premier plan, a publié une déclaration en octobre indiquant qu’elle avait levé plus de 100 millions de dollars dans le cadre d’un cycle de financement de série C. Le cycle de financement était dirigé par différents investisseurs de premier plan tels que Owl Capital.

Mubadala a également investi indirectement dans le cycle de financement de série C par l’intermédiaire des partenaires catalyseurs d’Abou Dhabi.

Dubaï adopte également une approche progressive de la réglementation des actifs numériques. La Dubai Financial Services Authority (DFSA) a récemment lancé un cadre pour réglementer la réglementation des actifs numériques.

La Securities and Commodities Authority des Émirats arabes unis s’est également associée à la Dubai World Trade Center Authority (DWTCA) pour travailler sur un cadre d’approbation et de licence des sociétés offrant des services liés aux actifs cryptographiques.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent