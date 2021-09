Fonds d’outre-mer, actions directes et ETF – Choisissez de vous mondialiser avec vos investissements

Les fonds communs de placement indiens offrant des fonds de fonds mondiaux sont un moyen rentable d’investir à l’étranger.

Comment investir dans des actions américaines en provenance d’Inde ? Si c’est ce à quoi vous pensez, vous n’êtes probablement pas seul. Selon les dernières données de l’AMFI, un nombre croissant d’investisseurs en Inde cherchent à investir à l’étranger. Lorsqu’il s’agit d’investir par le biais de fonds communs de placement, les fonds de fonds (FoF) qui investissent à l’étranger sont une source facilement accessible pour les investisseurs indiens qui souhaitent diversifier leur portefeuille national.

En août 2020, il y avait environ 3,21 lakh de Folios dans les FoF (fonds investissant à l’étranger), tandis que le 31 août 2021, le nombre atteignait près de 10,32 lakh. L’actif net sous gestion est passé d’environ Rs 5000 crore à près de Rs 21000 au cours de la même période d’un an.

Les fonds communs de placement internationaux ou les fonds étrangers sont disponibles pour les investisseurs indiens depuis longtemps, mais la popularité semble avoir augmenté dans un passé récent. « Indian Mutual Funds propose des fonds de fonds mondiaux en Inde. La valeur liquidative est en roupies indiennes et l’investissement minimum est de 5 000 roupies. Celles-ci sont conformes à la réglementation indienne des fonds communs de placement et constituent un moyen rentable d’investir à l’étranger », informe Ashish Ranawade, responsable des produits, Emkay Wealth Management.

Grâce à la relance de la FED américaine après l’épidémie de Covid-19, la reprise des marchés boursiers menée par la liquidité mondiale dans tous les pays a suscité un plus grand intérêt pour les investissements sur les marchés boursiers à l’étranger. Certains des plus grands géants de la technologie au monde cotés à la bourse du Nasdaq ont été en tête de la course haussière au cours des 18 derniers mois. La course continue de la plupart des actions américaines, principalement les actions FAANG, a maintenant atteint les côtes indiennes et donne l’opportunité aux investisseurs de se diversifier à l’étranger.

Vous pouvez acheter des actions cotées sur des indices boursiers américains tels que le Nasdaq100 ou le S&P 500 ou tout autre indice américain. Le processus est simple et il faut quelques jours pour ouvrir un compte de trading étranger auprès d’une société de courtage internationale. Une fois le compte ouvert, vous pouvez acheter des actions de Tesla ou de toute autre action en cliquant sur un bouton similaire à l’achat d’actions en Inde. Il est également possible d’acheter des actions américaines en fractions, car l’investissement fractionné est autorisé sur le marché boursier américain.

Lire aussi – Comment investir sur le marché boursier américain depuis l’Inde : tout ce que vous devez savoir sur le processus, les règles

En outre, il existe principalement toutes les grandes maisons de fonds en Inde qui proposent des fonds internationaux grâce auxquels vous pouvez investir à l’étranger. Certains d’entre eux sont des FoF tandis que d’autres pourraient être des fonds nourriciers.

Dans le cas de FoF, vous investirez dans un système d’une maison de fonds qui à son tour investira dans des parts de systèmes mondiaux ou d’ETF. En investissant dans le FoF des maisons de fonds indiennes, vous obtenez une exposition à des sociétés mondiales. De tels FoF pourraient également être disponibles sous la forme d’ETF et peuvent avoir des thèmes variés. « Quelques ETF ont également été proposés en Inde, qui constituent également un moyen très efficace et efficient d’investir à l’étranger », ajoute Ashish. Certains peuvent être des fonds passifs qui suivent un indice boursier international ou d’autres peuvent être comparés à un secteur spécifique.

Certains fonds étrangers de premier plan pour investir à l’étranger

Fonds de fonds (NFO) des indices du monde développé HDFC

Fonds d’actions internationales Aditya Birla Sun Life

Mirae Asset Great Consumer Fund

Fonds d’actions de produits de base Aditya Birla Sun Life – Plan agricole mondial

Fonds d’actions américaines Bluechip ICICI Prudential

Nippon India US Equity Opportunities Fund

Nippon India Japan Equity Fund

Fonds d’actions internationales Aditya Birla Sun Life

Fonds d’actions asiatiques Franklin

Fonds de fonds Motilal Oswal Nasdaq 100

PRINCIPAL Global Opportunities Fund

Fonds mondial de l’énergie DSP

Actions technologiques américaines Edelweiss

Fonds Edelweiss US Value Equity Offshore

Aditya Birla Actions Excellence mondiale Sun Life

Invesco India Feeder – Invesco Global Equity Income Fund

Franklin India Feeder – Fonds d’opportunités américaines Franklin

Invesco India Feeder – Invesco Pan European Equity Fund

DSP US Flexible Equity Fund Fonds de fonds-Outre-mer

Fonds d’opportunités émergentes mondiales Aditya Birla Sun Life

DSP World Mining Fund Fonds de Fonds-Overseas

Fonds d’actions des marchés émergents indiens PGIM

Fonds d’actions mondiales stables ICICI Prudential

Fonds agricole mondial DSP

Franklin India Feeder – Templeton European Opportunities Fund

Fonds mondial des marchés émergents Kotak

Fonds mondial des marchés émergents de la HSBC

Fonds d’avantage mondial prudentiel ICICI

HSBC Asia Pacific (Ex Japan) Dividend Yield Fund

Fonds Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Offshore

Fonds Edelweiss Greater China Equity Offshore

Fonds d’allocation mondiale DSP

Fonds HSBC Brésil

Fonds mondial d’or DSP

Pour les débutants qui cherchent à investir à l’étranger, afin de diversifier leur portefeuille, peuvent envisager des FoF ou des ETF. « Les ETF sont également très bien diversifiés. Seuls les investisseurs qui ont confiance en leur perspicacité et leur capacité à suivre les entreprises devraient investir directement. Pour ceux qui débutent, les ETFS et les fonds mondiaux sont une meilleure façon d’investir. Par exemple, dans le cas des sociétés pharmaceutiques, il aurait été logique d’investir dans l’ensemble du panier pharmaceutique plutôt que dans une seule société car nous ne savons pas quelle société aurait réussi à développer un remède/vaccin contre le Covid 19. L’ETF les options disponibles dans le monde sont beaucoup trop nombreuses », déclare Ashish.

Sur l’allocation totale que vous souhaitez faire dans les fonds internationaux, vous devez construire un portefeuille avec des actions directes, des ETF et même des fonds avec un thème commun. « Une autre raison pour laquelle il est logique d’investir dans un fonds plutôt que dans une entreprise individuelle est qu’il existe divers fonds cotés sur les marchés américains qui suivent des thèmes différents et qu’il est logique d’investir dans un thème particulier ou un groupe d’entreprises plutôt que dans un seul entreprise car cela réduit considérablement le risque en cas de défaillance ou de perturbation d’une technologie particulière », explique Ashish.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.