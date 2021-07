Fonds en or : Avantages et risques d’investir dans des fonds en or

Comme l’or n’est pas affecté par le risque de crédit et de défaut, il est considéré comme un refuge plus sûr et est considéré comme une couverture contre l’inflation.

Les fonds aurifères investissent dans diverses formes d’or, avec une exposition maximale aux ETF aurifères. Ils ont des fonds gérés passivement, et les valeurs liquidatives de ces fonds sont alignées sur le prix de leur FNB aurifère sous-jacent.

Comme l’or n’est pas affecté par le risque de crédit et de défaut, il est considéré comme un refuge plus sûr et est considéré comme une couverture contre l’inflation. Les experts disent que parmi les investissements traditionnels, on peut investir dans des fonds en or pour rester en avance sur l’inflation. Notez que les fonds d’or ne sont pas sans risque, cependant, les risques pourraient être atténués avec un horizon d’investissement à long terme.

Par exemple, en cas d’incertitude, le prix de l’or augmente. De même, les prix de l’or se sont systématiquement appréciés au fil des ans, aidant les investisseurs à battre l’inflation.

Avantage d’investir dans des fonds en or

Parmi les avantages d’investir dans un fonds en or, l’absence de frais supplémentaires est l’un des plus gros points positifs. Par exemple, l’achat d’or physique entraîne des dépenses supplémentaires telles que des frais et la TPS sur la valeur d’achat globale, ce qui pourrait être évité en investissant dans des fonds en or.

Tout le monde peut commencer petit. Par exemple, le prix d’un gramme d’or s’élève aujourd’hui à plus de Rs 4 500. Avec des fonds d’or, on n’a même pas besoin d’un gramme d’or. Certaines plateformes d’investissement permettent d’investir dans des fonds aurifères avec seulement Rs 100. Les experts disent que cela pourrait être un moyen intelligent et abordable d’inclure de l’or dans le portefeuille d’un investisseur.

Parallèlement à cela, comme l’investissement dans les fonds en or se fera sous la forme d’unités numériques, l’investisseur n’aura pas à se soucier de la sécurité et du stockage de l’or. On n’aurait pas non plus besoin d’avoir un compte Demat pour investir dans des fonds en or.

Quels sont les risques d’investir dans l’or ?

Lorsqu’il est vu en dollars américains, l’or est libellé et les prix de l’or sont touchés par l’évolution du dollar. Par exemple, le prix de l’or a tendance à baisser en dollars américains, si le dollar monte par rapport à d’autres devises, en même temps, y compris la roupie, il devient plus cher dans d’autres devises.

Tout en investissant dans des fonds en or, il faut s’assurer de l’authenticité et de la solvabilité de l’émetteur. On pourrait perdre tout son argent si l’émetteur de l’instrument en or émet l’instrument sans investir dans l’or.

