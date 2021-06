Fonds Flexicap : comment ils peuvent vous aider à optimiser les rendements ajustés au risque de votre portefeuille

Les gestionnaires de fonds Flexicap ont également la possibilité de réduire leur exposition aux petites capitalisations et d’augmenter leur exposition aux grandes capitalisations, s’ils le jugent approprié.

Dans le contexte de l’environnement actuel, la flexibilité a pris un nouveau sens. Les entreprises modifient de manière proactive leurs processus et leurs politiques. Le travail à domicile est devenu la nouvelle norme, et les réunions virtuelles et la scolarité se développent pour tout le monde. Pensez-vous que tout cela aurait été possible si les personnes et les organisations étaient rigides ? S’ils n’étaient pas assez flexibles pour répondre à l’environnement changeant ?

Préférablement pas. Flexibilité égale opportunité. La seule façon pour nous de profiter des opportunités nouvelles et émergentes est de faire preuve de suffisamment de flexibilité pour les saisir. C’est le principe de base des fonds Flexicap.

Agile est le nouveau mantra

Récemment, le Securities Exchange Board of India (SEBI) a introduit une nouvelle catégorie de fonds communs de placement appelée fonds Flexicap. Ces fonds sont de nature multidimensionnelle. Ils sont tenus d’investir au moins 65% du total de leurs actifs dans des actions et des instruments liés aux actions avec une allocation dynamique entre les actions à grande, moyenne et petite capitalisations. Cela signifie qu’en fonction des conditions et des opportunités du marché, les gestionnaires de fonds ont la possibilité d’investir simultanément dans des actions à grande, moyenne et petite capitalisation.

Les fonds Flexicap offrent plusieurs avantages qui peuvent vous aider à optimiser les rendements ajustés au risque de votre portefeuille. Certains de ces avantages incluent :

Atténuation des risques par la diversification : Nous savons tous qu’investir dans plusieurs classes d’actifs peut nous aider à diversifier nos portefeuilles et à réduire le risque de pertes résultant de mouvements extrêmes dans une classe d’actifs. Un avantage similaire est également fourni par les fonds flexicap. Les actions de différentes capitalisations boursières présentent des niveaux de risque variables. Par exemple, les actions à petite capitalisation sont considérées comme relativement plus risquées que les actions à grande capitalisation. Cela s’explique principalement par le fait que les actions à grande capitalisation sont généralement les leaders du marché et ont déjà démontré leur potentiel de croissance et de bénéfices. Cela les rend stables.

D’un autre côté, les actions à petite capitalisation sont des sociétés qui sont encore aux premiers stades de la croissance et n’ont pas encore démontré leurs capacités de croissance et de bénéfices. Par conséquent, il y a un plus grand degré d’incertitude dans ces stocks. Maintenant, dans un marché en baisse, les actions à petite capitalisation devraient connaître une baisse plus prononcée que les actions à grande capitalisation. L’élément de diversification des flexicaps garantit que les pertes accumulées sur les actions à petite capitalisation sont minimisées en raison de l’exposition aux actions à grande capitalisation. De plus, dans un tel scénario, les gestionnaires de fonds flexicap ont également la possibilité de réduire leur exposition aux petites capitalisations et d’augmenter leur exposition aux grandes capitalisations, s’ils le jugent approprié.

Optimisation des retours : Les opportunités se présentent sous différentes formes et tailles. Il vaut la peine d’être flexible pour investir dans tous les secteurs et actions, afin de capitaliser sur les différentes opportunités du marché. En raison de la nature dynamique et flexible des fonds flexicap, les gestionnaires de fonds peuvent investir dans toutes les capitalisations boursières et tirer parti des opportunités émergentes. De plus, la capacité d’investir dans des actions à grande, moyenne et petite capitalisation signifie que les gestionnaires de fonds peuvent créer un portefeuille d’investissement qui offre un bon mélange de stabilité et de croissance. Les investissements peuvent être répartis entre les grandes capitalisations stables et les moyennes et petites capitalisations à forte croissance.

Fonds ICICI Prudential Flexicap : La flexibilité dont vous avez besoin

Compte tenu de la valeur ajoutée des fonds flexicap, ICICI Prudential Mutual Fund a annoncé le lancement de son fonds flexicap. Le fonds investira dans un mélange d’actions à grande, moyenne et petite capitalisation et passera de l’une à l’autre de manière dynamique en fonction des conditions de marché existantes, de l’environnement macroéconomique et des opportunités spécifiques aux actions. Le fonds suit une combinaison d’approches top-down et bottom-up pour identifier les opportunités à travers les cycles du marché et rééquilibrer l’exposition en conséquence.

(Par E Chandrasekaran, fondateur et directeur général, ECS Financial Services (INDE) Private Limited)

