Fonds indiciel Navi Nifty 50 : Le fonds commun Navi de Sachin Bansal lance le fonds indiciel Nifty 50 avec le ratio de dépenses le plus bas : devriez-vous investir ?

Le fonds commun Navi de Sachin Bansal a annoncé aujourd’hui (25 juin 2021) le lancement du fonds indiciel Navi Nifty 50. Le nouveau fonds est un programme d’actions à durée indéterminée qui répliquerait l’indice Nifty 50, avec le “coût le plus bas” par rapport à tout autre programme indiciel de la catégorie des fonds passifs, a déclaré Navi Mutual Fund dans un communiqué. Le nouveau fonds indiciel à faible coût a été lancé à un moment où de nombreuses AMC ont fortement augmenté leurs ratios de dépenses.

Objectif d’investissement : Navi Mutual Fund a déclaré que l’objectif d’investissement du programme est d’obtenir des rendements équivalents à l’indice Nifty 50 en investissant dans des actions de sociétés composant l’indice Nifty 50, sous réserve d’une erreur de suivi.

Il a été proposé que le ratio de dépenses de 0,06 % soit facturé par le fonds pour son offre de régime direct. C’est le plus bas de la catégorie des régimes indiciels à ce jour, a déclaré Navi Mutual Fund dans un communiqué.

Pour les fonds indiciels, le ratio de frais moyen de la catégorie est de 0,25 % et de nombreux fonds indiciels existants facturent des frais de l’ordre de 0,15 % à 0,20 %.

Faut-il investir ?

Le nouveau programme de Navi Mutual Fund conviendrait aux investisseurs qui recherchent une appréciation du capital à long terme, un investissement dans des titres couverts par l’indice Nifty 50 et un accès à la croissance des leaders du marché.

Dates clés

Le NFO de 10 jours ouvrira le 3 juillet 2021 et fermera pour les souscriptions le 12 juillet 2021.

Commentant le nouveau fonds, Saurabh Jain, MD et PDG de Navi AMC Limited a déclaré : « Tous les fonds ont des gestionnaires de portefeuille professionnels. Avec un fonds indiciel, les investisseurs n’ont pas besoin de payer plus pour acquérir l’expertise nécessaire pour sélectionner des actions. Le véritable avantage pour l’investisseur réside dans la baisse du ratio des frais tout en offrant la même qualité de gestion de portefeuille professionnelle par le biais de fonds indiciels. En travaillant avec nos partenaires et en tirant parti de notre expérience technologique, Navi a réduit le coût à 0,06 % pour l’offre de plan direct, qui est le plus bas de la catégorie des programmes indiciels, à ce jour. Notre objectif est de pouvoir continuer à offrir des opportunités d’investissement aux investisseurs au meilleur coût possible. »

Navi Mutual Fund fait partie du groupe BFSI de Sachin Bansal, Navi. Outre les fonds communs de placement, Navi propose une gamme de services et de produits financiers tels que les prêts personnels, les prêts au logement et l’assurance maladie.

