Fonds Mid Cap : est-ce le bon moment pour investir aux niveaux actuels du marché ?

Des baisses, des corrections et même des krachs boursiers ne peuvent être exclus sur le marché des actions, mais comme on l’a vu dans le passé, les actions ont tendance à dériver vers le haut sur le long terme.

Au cours des 12 derniers mois, le rendement moyen de la catégorie des fonds communs de placement à moyenne capitalisation est d’environ 63 %. Même sur une durée plus longue de 5 et 10 ans, le rendement annualisé moyen a été respectivement de près de 15 % et 18 %. Fidèle à son étiquette, le ratio risque-rendement a été en faveur des investisseurs prêts à prendre des risques. Les fonds à grande capitalisation au cours du même mandat ont généré un TCAC d’environ 15 pour cent. Depuis lundi de cette semaine, le marché montre une certaine forme de faiblesse et se négocie en dessous de ses niveaux les plus élevés de tous les temps.

Les investisseurs devraient-ils s’attendre à des rendements similaires des fonds à moyenne capitalisation dont les actions à moyenne capitalisation sont les titres sous-jacents ? « Au cours des trois dernières années, les fonds à grande capitalisation ont généré en moyenne un TCAC de 15 %, tandis que les fonds à moyenne capitalisation ont généré un TCAC de 19 %. Il s’agit de performances passées, les investisseurs ne devraient donc pas y lire grand-chose. Cependant, dans une perspective future, pour Nifty 50 et Nifty Midcap 100 à partir des niveaux actuels, il existe des opportunités très limitées d’investissement de valeur sur les marchés plus larges aux niveaux actuels. Seuls très peu de programmes peuvent générer ce type de retour sur investissement à court terme », déclare Amit Jain, cofondateur et PDG d’Ashika Wealth Advisors.

Si la croissance des entreprises à moyenne capitalisation au cours de la dernière décennie est mise en contexte, l’avenir pourrait en détenir la réponse. « Les marchés en général, sur le long terme, ont tendance à générer des rendements plus ou moins conformes au taux de croissance du PIB nominal plus le rendement des dividendes. Le taux de croissance du PIB nominal de l’Inde devrait être faible à deux chiffres à l’avenir et nos attentes en termes de rendement du marché en roupies seraient similaires », a déclaré Prateek Pant, directeur commercial de White Oak Capital Management.

Allocation

En tant qu’investisseur, vous devez diversifier la capitalisation boursière et détenir un mélange judicieux de fonds à grande, moyenne et petite capitalisation. Continuez à examiner votre portefeuille pour voir si l’allocation prévue correspond à vos besoins ou si elle a changé. « Il y aura toujours des opportunités génératrices d’alpha plus élevées dans les moyennes et petites capitalisations en raison des inefficacités plus importantes qui existent dans ce domaine. Cela dit, il y a généralement une volatilité plus élevée associée aux petites et moyennes capitalisations par rapport aux grandes capitalisations. L’allocation finale doit être décidée en consultation avec un conseiller financier sur la base des objectifs d’investissement, de la période d’investissement et de la tolérance au risque », explique Pant.

Nombre de régimes

Parfois, lorsque les régimes à moyenne capitalisation fonctionnent bien, de nombreux investisseurs ont tendance à aller trop loin et à ajouter plusieurs de ces fonds à moyenne capitalisation. Cela peut conduire à une diversification car il pourrait y avoir duplication des secteurs et même des actions. « Il n’y a pas de référence pour le nombre de schémas optimaux. Des études menées par différentes agences ont montré que les investisseurs détiennent en moyenne entre 4 et 9 schémas, mais encore une fois, il n’y a pas de chiffre unique et c’est une fonction du chevauchement des titres dans les schémas et de l’appétit pour le risque », explique Pant.

«Ce que la logique simple suggère cependant, c’est que pour l’investisseur régulier, trop de stratagèmes peuvent le rendre un peu lourd en termes de surveillance et plus tard à des fins fiscales également. Il est important de ne pas investir simultanément dans trop de programmes similaires », ajoute Pant. Avant d’ajouter un nouveau système de MF, vérifiez les 3 principaux secteurs et les 10 principaux avoirs du nouveau fonds pour voir si vos systèmes existants ont déjà une exposition similaire.

Aller de l’avant

Avec des marchés proches de niveaux record et semblant précairement en équilibre, à quoi les investisseurs devraient-ils s’attendre maintenant, car la plupart des secteurs ont déjà beaucoup rebondi ? « Ce n’est peut-être le bon moment que pour certains secteurs et actions. Nous avons des opportunités d’achat de valeur dans l’espace automobile, auxiliaire automobile, banques et bloc d’alimentation. Tous les autres secteurs semblent assez valorisés à l’heure actuelle. À court terme, les grandes capitalisations et les moyennes capitalisations peuvent voir une correction de prix et une correction de temps. Tous les nouveaux investisseurs qui entrent maintenant doivent avoir une vision de trois ans et plus. En outre, il devrait investir dans les programmes qui pèsent plus lourd dans le secteur de l’automobile, de la banque et de l’alimentation », a déclaré Jain.

Des baisses, des corrections et même des krachs boursiers ne peuvent être exclus sur le marché des actions, mais comme on l’a vu dans le passé, les actions ont tendance à dériver vers le haut sur le long terme. Comme le dit le proverbe sur le marché, il n’y a pas de meilleur moment pour investir. Au lieu d’essayer de chronométrer le marché, le temps passé par la roupie sur le marché est ce qui compte. Plus vous gardez votre argent investi longtemps sur le marché boursier, meilleur est le potentiel de générer un rendement ajusté du risque élevé et est également capable de battre l’inflation à long terme et les investisseurs de détail investissant par le biais de fonds communs de placement devraient continuer à le suivre.

