FONDS MUTUELS: investir dans NFO? 4 facteurs clés à connaître

Un nouveau document d’offre de fonds (NFO) est émis par une société de gestion d’actifs lorsqu’elle propose aux investisseurs un nouveau système de fonds communs de placement. Au cours de l’exercice 2020-2021, près de 88 NFO ont été lancés par diverses maisons de fonds, soit 75% de plus que le dernier lancement annuel moyen sur 10 ans.

Les documents NFO comptent en moyenne entre 100 et 150 pages. Les lire en profondeur est un processus qui prend du temps. Voyons en quoi un NFO est différent de l’offre publique initiale (IPO), quels sont les aspects critiques qu’il faut rechercher dans un tel document avant d’investir dans le NFO.

NFO vs IPO

Les investisseurs sont souvent confus entre les documents NFO et le prospectus d’introduction en bourse. Le document d’introduction en bourse est émis par une société pour lever des fonds et il se compose d’informations telles que l’objectif et l’utilisation des fonds, le risque financier de l’investissement, les états financiers projetés, les principaux employés de direction, etc. Mais, les documents NFO consistent en un Scheme of Information Document (SID ) et la déclaration d’informations supplémentaires (SAI). Le SID fournit des informations telles que l’objectif d’investissement, le modèle d’allocation d’actifs, la stratégie d’investissement, le profil du gestionnaire de fonds, l’indice de référence, etc. SAI présente toutes les informations statutaires et autres relatives à l’AMC.

Thèse d’investissement du régime

Il est très important de lire cette partie du document pour connaître les objectifs d’investissement du régime. Ces informations peuvent être obtenues auprès du SID, où le fonds commun de placement indique ce qu’il vise à réaliser en termes de rendement et comment il compte y parvenir. Ici, ils indiquent comment le régime prévoit d’allouer ses actifs; comme, qu’il s’agisse d’un système axé sur les actions ou investisse principalement dans des instruments de dette et du marché monétaire ou suit une approche hybride.

Stratégie d’allocation d’actifs

Les investisseurs doivent prêter attention à cette section car le fonds commun de placement présente sa stratégie d’allocation d’actifs proposée entre les différentes classes d’actifs telles que les actions, la dette, les matières premières, les REIT, etc. En général, il propose une gamme d’allocation indiquant l’exposition minimale et maximale à travers différentes classes d’actifs. En fait, cette partie aidera les investisseurs à évaluer si leur profil de risque correspond à celui d’un fonds commun de placement.

Justification de la sélection de titres

C’est une autre partie cruciale du document. Dans cette section, le régime de fonds communs de placement expose la justification de la sélection des titres / actions. Le programme divulgue également son approche de la sélection des titres; à savoir, approche descendante ou approche ascendante ou approche fondamentale ou technique ou une combinaison de tous. Outre la justification, cette partie du document montre la philosophie d’investissement du régime. Par exemple, un programme pourrait suivre un investissement de valeur ou un investissement de croissance ou une combinaison des deux. Ainsi, cette section présente en détail le processus et les systèmes d’investissement.

Record de piste

Les antécédents et la réputation sur le marché de la maison de fonds sont des facteurs importants à prendre en compte. Cela peut être observé en vérifiant depuis combien de temps la maison de fonds existe, combien de plans de fonds communs de placement elle propose actuellement et la performance de ces plans. Une maison de fonds établie qui a un meilleur bilan est toujours plus préférable. De même, il est prudent de vérifier les antécédents d’un gestionnaire de fonds en vérifiant la performance des régimes actuellement gérés ou gérés dans le passé par lui, ou son expérience professionnelle dans le secteur des fonds communs de placement, etc. Le gestionnaire de fonds est la personne qui gère réellement l’argent investi dans le régime.

Pour conclure, en tant qu’investisseur, il convient de lire au moins les conseils ci-dessus pour mieux comprendre le régime de fonds communs de placement et la maison de fonds avant d’investir dans les nouveaux régimes.

L’écrivain est professeur de finance et de comptabilité, IIM Tiruchirappalli

