Fonds négocié en bourse : pourquoi devriez-vous investir dans des FNB

Il existe des ETF basés sur la capitalisation boursière, tels que Nifty ETF, Sensex ETF, Midcap ETF, BSE 500 ETF, etc.

Les actions offrent aux investisseurs la possibilité d’investir dans des actions de sociétés susceptibles de connaître une bonne croissance. Cependant, les actions en tant que classe d’actifs sont intrinsèquement volatiles et il existe des périodes de test où les investisseurs peuvent faire face à une volatilité extrême. Le marché boursier a tendance à être volatil en raison de divers facteurs qui affectent les sentiments du marché et peuvent entraîner de brusques mouvements de prix. Pour un investisseur de détail, il pourrait ne pas être possible de rester à jour sur tous ces facteurs.

Ces mouvements de prix brusques et souvent négatifs peuvent avoir un impact négatif sur l’expérience d’investissement en actions d’un investisseur. Sans les connaissances et l’expérience requises, les nouveaux investisseurs peuvent subir des pertes importantes. Pris dans un tourbillon de volatilité des marchés, entraînés par une expérience d’investissement négative, certains de ces investisseurs seraient marqués à vie et pourraient ne jamais revenir aux actions, ayant perdu confiance dans la classe d’actifs.

Afin d’atténuer une telle expérience négative, une approche prudente consisterait à utiliser les ETF comme tremplin vers les marchés boursiers. La plupart des ETF sont des fonds indiciels, c’est-à-dire qu’ils détiennent les mêmes titres qu’un indice boursier et cela aussi, dans les mêmes pondérations. Puisqu’ils reproduisent les avoirs de l’indice, ils génèrent des rendements similaires à l’indice sous-jacent. Par exemple, Nifty 50 Index ETF détiendra toutes les actions de Nifty 50 dans la même proportion que l’indice. En conséquence, le fonds reflétera les rendements générés par l’indice Nifty 50. De même, BSE 500 ETF investira dans les 500 sociétés et les investisseurs auront également la possibilité d’y participer en investissant dans BSE 500 ETF. Les VNI de ces régimes augmentent ou diminuent parallèlement à la hausse ou à la baisse de l’indice.

Pourquoi les ETF ?

Les ETF sont un excellent moyen pratique et l’un des moyens les moins chers de s’exposer aux actions pour les investisseurs qui ont des objectifs à long terme et souhaitent investir dans des actions sans prendre trop de risques. La diversité d’un ETF le rend moins volatil qu’une action individuelle. Plus important encore, en période de volatilité, les baisses observées dans un fonds indiciel sont susceptibles d’être moins marquées, contrairement à l’investissement direct. En investissant dans des ETF, on peut obtenir des rendements liés au marché sans le stress supplémentaire de la sélection de titres ou de la synchronisation du marché. De plus, les ETF sont cotés en bourse et peuvent être négociés (achetés ou vendus) à tout moment pendant les heures de marché via un compte demat.

En investissant via des ETF, les investisseurs peuvent tirer parti des actions de manière diversifiée et de meilleurs rendements ajustés au risque, éliminant toute forme de biais émotionnel et de risques spécifiques aux actions, qui sont les pièges de l’investissement direct.

Au cours de la dernière année, les investisseurs en Inde se sont familiarisés avec le concept d’ETF. La même chose s’est reflétée dans le nombre de folios pour les régimes ETF d’actions. Il y a eu une croissance sans précédent en termes de nombre de folios ETF, le nombre de folios ayant plus que doublé, passant de 19 lakhs à 42,5 lakhs, au cours de la dernière année, et en conséquence, l’AAUM est passé de 1,5 lakh crores à 2,8 lakh crores.

Diversité des offres

Au sein de l’univers ETF lui-même, il existe une variété d’offres disponibles. Il existe des ETF basés sur la capitalisation boursière tels que Nifty ETF, Sensex ETF, Midcap ETF, BSE 500 ETF, etc. En dehors de cela, il existe des ETF basés sur des secteurs spécifiques tels que l’informatique, les banques, la santé, etc. Cela signifie que si un investisseur est optimiste sur un secteur, par exemple le secteur informatique, et souhaite s’exposer à un tas de noms de l’espace informatique, alors investir dans un ETF informatique est une possibilité.

Outre ces offres simples, pour un investisseur avisé, il existe également des FNB basés sur des facteurs. Actuellement, la plupart des programmes sont basés sur des facteurs, à savoir l’alpha, la faible volatilité, le momentum, la valeur et la qualité. Il peut s’agir de fonds à facteur unique ou d’une combinaison de ces facteurs. Pour conclure, si vous êtes un investisseur cherchant à investir sur les marchés boursiers, les ETF peuvent s’avérer un tremplin intéressant.

par Nitin Kabadi, Head- ETF Business, ICICI Prudential AMC

Les actions offrent aux investisseurs la possibilité d’investir dans des actions de sociétés susceptibles de connaître une bonne croissance. Cependant, les actions en tant que classe d’actifs sont intrinsèquement volatiles et il existe des périodes de test où les investisseurs peuvent faire face à une volatilité extrême. Le marché boursier a tendance à être volatil en raison de divers facteurs qui affectent les sentiments du marché et peuvent entraîner de brusques mouvements de prix. Pour un investisseur de détail, il pourrait ne pas être possible de rester à jour sur tous ces facteurs.

Ces mouvements de prix brusques et souvent négatifs peuvent avoir un impact négatif sur l’expérience d’investissement en actions d’un investisseur. Sans les connaissances et l’expérience requises, les nouveaux investisseurs peuvent subir des pertes importantes. Pris dans un tourbillon de volatilité des marchés, entraînés par une expérience d’investissement négative, certains de ces investisseurs seraient marqués à vie et pourraient ne jamais revenir aux actions, ayant perdu confiance dans la classe d’actifs.

Afin d’atténuer une telle expérience négative, une approche prudente consisterait à utiliser les ETF comme tremplin vers les marchés boursiers. La plupart des ETF sont des fonds indiciels, c’est-à-dire qu’ils détiennent les mêmes titres qu’un indice boursier et cela aussi, dans les mêmes pondérations. Puisqu’ils répliquent les avoirs de l’indice, ils génèrent des rendements similaires à l’indice sous-jacent. Par exemple, Nifty 50 Index ETF détiendra toutes les actions de Nifty 50 dans la même proportion que l’indice. En conséquence, le fonds reflétera les rendements générés par l’indice Nifty 50. De même, BSE 500 ETF investira dans les 500 sociétés et les investisseurs auront également la possibilité d’y participer en investissant dans BSE 500 ETF. Les VNI de ces régimes augmentent ou diminuent parallèlement à la hausse ou à la baisse de l’indice.

Pourquoi les ETF ?

Les ETF sont un excellent moyen pratique et l’un des moyens les moins chers de s’exposer aux actions pour les investisseurs qui ont des objectifs à long terme et souhaitent investir dans des actions sans prendre trop de risques. La diversité d’un ETF le rend moins volatil qu’une action individuelle. Plus important encore, en période de volatilité, les baisses observées dans un fonds indiciel sont susceptibles d’être moins marquées, contrairement à l’investissement direct. En investissant dans des ETF, on peut obtenir des rendements liés au marché sans le stress supplémentaire de la sélection de titres ou de la synchronisation du marché. De plus, les ETF sont cotés en bourse et peuvent être négociés (achetés ou vendus) à tout moment pendant les heures de marché via un compte demat.

En investissant via des ETF, les investisseurs peuvent tirer parti des actions de manière diversifiée et de meilleurs rendements ajustés au risque, éliminant toute forme de biais émotionnel et de risques spécifiques aux actions, qui sont les pièges de l’investissement direct.

Au cours de la dernière année, les investisseurs en Inde se sont familiarisés avec le concept d’ETF. La même chose s’est reflétée dans le nombre de folios pour les régimes ETF d’actions. Il y a eu une croissance sans précédent en termes de nombre de folios ETF, le nombre de folios ayant plus que doublé, passant de 19 lakhs à 42,5 lakhs, au cours de la dernière année, et en conséquence, l’AAUM est passé de 1,5 lakh crores à 2,8 lakh crores.

Diversité des offres

Au sein de l’univers ETF lui-même, il existe une variété d’offres disponibles. Il existe des ETF basés sur la capitalisation boursière tels que Nifty ETF, Sensex ETF, Midcap ETF, BSE 500 ETF, etc. En dehors de cela, il existe des ETF basés sur des secteurs spécifiques tels que l’informatique, les banques, la santé, etc. Cela signifie que si un investisseur est optimiste sur un secteur, par exemple le secteur informatique, et souhaite s’exposer à un tas de noms de l’espace informatique, alors investir dans un ETF informatique est une possibilité.

Outre ces offres simples, pour un investisseur avisé, il existe également des FNB basés sur des facteurs. Actuellement, la plupart des programmes sont basés sur des facteurs, à savoir l’alpha, la faible volatilité, le momentum, la valeur et la qualité. Il peut s’agir de fonds à facteur unique ou d’une combinaison de ces facteurs. Pour conclure, si vous êtes un investisseur cherchant à investir sur les marchés boursiers, les ETF peuvent s’avérer un tremplin intéressant.

par Nitin Kabadi, Head- ETF Business, ICICI Prudential AMC

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.