Fonds négociés en bourse : pourquoi l’ETF est un incontournable dans votre portefeuille de fonds communs de placement

Par Ashwin Patni

Lorsqu’il s’agit d’investir, vos rendements sont aussi bons que le portefeuille que vous construisez et pour obtenir le bon portefeuille, vous devez aligner la répartition des actifs (actions, dette et matières premières) sur vos objectifs. Pour cela, vous devez passer suffisamment de temps pour identifier et analyser chaque classe d’actifs puis déterminer le niveau d’allocation.

Une fois l’allocation d’actifs cible décidée, vous devez identifier les investissements au sein de chacun. Plusieurs facteurs macro et micro affectent les sentiments du marché, entraînant une forte variation des performances. Et rester à jour sur tous ces facteurs, de manière cohérente, n’est pas facile.

Dans de tels cas, un instrument d’investissement passif comme l’Exchange Traded Fund (ETF) peut être une solution idéale. En termes simples, un ETF est un fonds d’investissement commun qui suit et réplique un indice, qui peut investir dans différentes classes d’actifs telles que les actions, la dette et l’or.

En règle générale, tout ETF prend la liste complète des titres de l’indice, qui peut inclure des actions, des obligations, des matières premières et des devises, et en développe un panier dans la même proportion que l’indice. Chaque panier a son propre ticker. Vous pouvez acheter une part de ce panier, tout comme vous achèteriez les actions d’une entreprise. Plus important encore, les actions ETF peuvent être achetées et vendues à tout moment pendant les heures de marché. Son cours fluctue donc en fonction de la valeur liquidative du panier de titres sous-jacent qu’il représente.

C’est la principale différenciation offerte par les ETF. Il vous offre les avantages de diversification des fonds communs de placement tout en reproduisant la simplicité avec laquelle les actions peuvent être échangées. Si vous recherchez une stratégie d’achat et de détention à long terme, l’ETF serait une option à considérer. Compte tenu de la commodité, de la diversification et de la rentabilité offertes par les FNB, cette catégorie a commencé à susciter un intérêt croissant de la part des investisseurs new-age et expérimentés.

Voici six aspects qui font des ETF un ajout important à votre portefeuille :

Diversification facile : en utilisant les ETF, vous pouvez obtenir une exposition à plusieurs classes d’actifs, comme les actions, les obligations et l’or. Chaque classe d’actifs se comporte différemment et a peu ou pas de corrélation dans sa performance. Cela vous aide à maîtriser la volatilité dans une seule classe d’actifs et protège les rendements.

Écart plus large : dans un ETF, tout investissement que vous effectuez est réparti entre un large éventail de titres faisant partie de l’indice sous-jacent. Par exemple, si vous investissez 500 € dans un ETF, votre argent sera distribué dans toutes les actions de l’indice. Ceci est avantageux par rapport aux actions, dans lesquelles vous devez acheter une action entière d’une seule entreprise.

Fournir de la liquidité : les ETF se négocient quotidiennement en bourse et n’ont pas de période de blocage. Cela vous offre l’avantage de la liquidité, ce qui signifie que vous pouvez facilement sortir de vos investissements chaque fois que le besoin s’en fait sentir.

Rentable : les FNB ont des frais de gestion moins élevés puisqu’ils ne sont pas des fonds gérés activement.

Flexibilité de trading : les ETF offrent une flexibilité de trading. En d’autres termes, les transactions quotidiennes, ainsi que les transactions intrajournalières, sont possibles avec ces fonds pendant les heures de marché. Cela vous permet de mieux utiliser les opportunités de trading qui se présentent au cours de la journée.

Plus de transparence : les ETF reproduisent l’indice de référence et les composants sont à votre disposition de manière transparente à tout moment. De plus, l’approche passive aide votre investissement à générer des rendements qui sont en tandem avec les rendements de l’indice de référence.

En résumé, les avantages à plusieurs volets offerts par un FNB, allant de la liquidité et de la flexibilité à la diversification et à la transparence, en font un ajout précieux à votre portefeuille. En fonction de vos objectifs financiers et de vos besoins d’investissement, vous pouvez choisir d’affecter une partie de votre portefeuille à un FNB.

L’auteur est responsable, Produits et alternatives, Axis AMC

