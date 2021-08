Fonds Ubharte Sitaare : Lancement d’un fonds axé sur l’exportation de 250 crores de roupies pour les MPME

L’initiative jouerait un rôle de catalyseur en contribuant à la croissance des entreprises identifiées et aurait également des avantages en aval tels que la croissance et la diversification des exportations indiennes, l’impulsion à la marque India et la création d’emplois.

Le ministre des Finances de l’Union, Nirmala Sitharaman, a lancé samedi le fonds Ubharte Sitaare (USF) pour les petites et moyennes entreprises et les startups orientées vers l’exportation à Lucknow. Sitharaman avait annoncé le fonds dans son discours sur le budget en 2020 dans le contexte des contraintes rencontrées par les petites et moyennes entreprises pour réaliser leurs ambitions d’exportation, déclarant que les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) étaient importantes pour garder les « roues de la économie en mouvement ».

Le fonds, parrainé conjointement par Exim Bank et SIDBI, a une taille de Rs 250 crore avec une option de chaussures vertes de Rs 250 crore. Le fonds investira sous forme d’actions et de produits assimilés à des actions, dans des unités orientées vers l’exportation, à la fois dans les secteurs manufacturier et des services.

Déclarant que le programme ambitieux était de soutenir les secteurs champions, elle a déclaré que certains pays développés comme l’Allemagne ont déjà essayé cela en identifiant, en soutenant et en soutenant les secteurs champions et en leur fournissant la technologie et l’injection de fonds nécessaires. Ubharte Sitaare suit en grande partie le même principe, a-t-elle déclaré, ajoutant que l’induction de la technologie apportera elle-même une grande différence aux petites et moyennes unités.

« Un projet conçu sur mesure pour les MPME afin d’identifier des champions parmi eux et de les soutenir bénéficie désormais également de l’avantage supplémentaire du programme OPOD (one-district-one-product) d’UP. UP a déjà terminé le processus d’identification de chaque produit dans chaque district, ainsi que des champions de l’État. Donc, UP justifie le lancement du programme Ubharte Sitaare », a-t-elle déclaré, ajoutant que cela aiderait Sidbi à étendre la facilité de crédit et de technologie et à augmenter la capacité d’aller sur le marché pour lever des fonds.

Le FM a souligné les efforts déployés par le gouvernement pour stimuler le secteur des MPME dans le pays, y compris le lancement du programme d’incitation lié à la production et a noté que l’USF investirait dans les petites et moyennes entreprises orientées vers l’exportation en façon d’équité et de produits similaires, et ainsi aider à scénariser un nouveau paradigme de croissance des exportations. L’initiative jouerait un rôle de catalyseur en contribuant à la croissance des entreprises identifiées et aurait également des avantages en aval tels que la croissance et la diversification des exportations indiennes, l’impulsion à la marque India et la création d’emplois.

Harsha Bangari, directeur général adjoint, India Exim Bank, a déclaré que India Exim Bank a développé un solide pipeline de plus de 100 propositions potentielles et a soutenu plusieurs entreprises dans un large éventail de secteurs. Le président et directeur général de la SIDBI, Sivasubramanian Ramann, a souligné plusieurs initiatives qui ont été prises dans un passé récent au profit des MPME du pays, plus particulièrement dans l’État de l’Uttar Pradesh. Pendant ce temps, lors d’un autre événement, le directeur général et PDG de la Punjab National Bank, SS Mallikarjuna Rao, a remis une lettre de sanction de prêt de 5 100 crores de roupies pour la mise en œuvre du projet Ganga Expressway à l’Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority (UPEIDA).

Le projet d’autoroute à huit voies de 594 km de long de Meerut à Prayagraj coûtera près de Rs 36 000 crore et traversera 12 districts de l’UP. Le montant de Rs 5 100 crore, dans le cadre du processus de titrisation, sera remboursé à la banque dans un délai de 15 ans à compter du péage à percevoir sur l’autoroute Agra-Lucknow. Pendant cette période de remboursement du prêt, l’autoroute continuerait d’être détenue et exploitée par l’UPEIDA.

