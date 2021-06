FONGO s’infiltre dans le marché de la cryptographie au moment même où la forme de la courbe change

Alors que le prix du Bitcoin est à un point de départ ou de rupture, “l’appétit des investisseurs reste très fort”, l’argent continuant d’affluer sur les marchés privés à la recherche d’un bêta sur le marché public.

Le marché boursier a récupéré toutes les pertes qu’il a subies après que les responsables de la Réserve fédérale ont commencé à parler de réduction progressive.

Le S&P 500 a augmenté de 1,5% à 4 224,79, visant un sommet historique au-dessus de 4 255 depuis lundi dernier. Le Dow Jones Industrial Average a mené la reprise puisqu’il est passé à près de 33 877 après une augmentation de 1,7% mais toujours en baisse par rapport au pic de 34 756 au début du mois.

Le Nasdaq, riche en technologie, n’a augmenté que de 0,87% à 14 141, mais est proche de son ATH de 14 174 réalisé lundi dernier.

L’or connaît une légère hausse à 1 780 $ l’once, tandis que le dollar américain a atténué certains de ses gains et se situe maintenant à 92,105.

Le dollar a fait une pause alors que les traders attendaient le témoignage du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, après un changement inattendu dans les perspectives de la politique de la banque centrale. L’analyste des devises de Westpac, Imre Speizer, a déclaré :

« Nous sommes passés d’une position conciliante de longue date à une position légèrement belliciste. » “Nous avons eu un peu de nettoyage de positionnement – le monde entier était à très court de dollars américains, et cela a probablement déjà été nettoyé en grande partie.”

Impuissant face à la politique monétaire

Alors que le nouveau changement de politique de la Réserve fédérale et les discussions sur la réduction n’affectent plus les actions, les cryptos sont sûrement en train de s’effondrer.

Le marché des crypto-monnaies continue de se débattre, Bitcoin étant de nouveau inférieur à 31 150 $ aujourd’hui et Ether passant à 1 850 $ encore une fois. La capitalisation boursière totale de la crypto a encore plus baissé cette semaine et se situe désormais à un peu moins de 1,3 billion de dollars. Il a dit,

“Les marées de FONGO (Fear of Not Getting Out) s’infiltrent”, a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez le courtier Pepperstone. “Bitcoin est également à un point de départ ou de rupture.”

Cependant, le fait que le marché des actifs numériques recherche des indices auprès de la plus grande banque centrale pourrait être « indicatif d’une classe d’actifs en croissance, alors qu’à d’autres égards, il s’agissait d’un rappel brutal de l’impuissance de tous les marchés en matière de politique monétaire. », a écrit Jeff Dorman, CIO chez Arca.

Ces indices sont également importants à long terme car «l’environnement de faible dollar et de taux bas a été positif pour tous les actifs à risque, y compris les actifs numériques».

Les actifs numériques ont connu la 5e baisse au cours des 6 dernières semaines avec des corrélations élevées et peu de moteurs en dehors de la macro.

Les mesures strictes de la Chine contre le commerce de crypto et l’exploitation minière en font partie. Sans oublier que les actions Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) circulent toujours sur le marché, au moins jusqu’au mois prochain.

Capturer la bêta sur le marché

Alors que les crypto-actifs s’effondrent, l’effet de levier et la spéculation ont été effacés ; les sentiments sont d’une peur extrême, l’application de vente au détail de Coinbase est passée de n ° 1 sur la boutique d’applications IOS à la 125e, à l’opposé, l’argent continue de couler sur les marchés privés à tel point que les transactions sont évaluées à une évaluation plus élevée qu’il y a quelques mois . Dorman a écrit,

« L’appétit des investisseurs reste très fort, car les nouveaux entrants sur le marché choisissent de financer des entreprises et des projets privés comme une forme de capture du bêta sur le marché. C’est une autre façon de dire que la forme de la courbe a changé, avec un fort contango (prix futurs) mais des prix spot plus bas. En d’autres termes, cela signale que le marché s’attend à ce que les prix augmentent à long terme, quelle que soit l’action des prix à court terme. »

Il a en outre noté que nous l’avions déjà vu lorsque les investisseurs basculent entre Bitcoin et Ethereum, les devises et DeFi, les actifs publics et privés, et les actifs numériques et les actions cryptographiques – tous des indicateurs de la croissance de cette classe d’actifs. Dorman a ajouté,

“Tout comme avec la Fed, le résultat final est énoncé, mais le chemin qu’il faut pour obtenir leurs changements.”

Bitcoin BTC $ 29 297,95-11,20 % Ethereum ETH$ 1 742,13-12,15% Attache USDT$ 1+0.02%

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.