Fonseca dépassé alors que Newcastle entame des pourparlers «décisifs» avec un nouveau premier choix

Un nouveau favori a émergé dans la course pour devenir le prochain manager de Newcastle United, selon les rapports.

Steve Bruce a récemment été licencié par les riches nouveaux propriétaires de Newcastle, qui recherchent maintenant son remplaçant. Graeme Jones a supervisé l’un des deux matchs qu’il passera en tant que manager par intérim. Un remplacement permanent devrait donc être à l’horizon.

À ce jour, le favori a été pensé pour être Paulo Fonseca. Après l’échec des négociations avec Tottenham Hotspur au cours de l’été, l’ancien patron de la Roma pourrait avoir une autre chance de passer en Premier League.

Fonseca aurait impressionné Amanda Staveley dans une interview. Par conséquent, il a semblé susceptible de prendre le relais à St James’ Park.

Cependant, il y a maintenant eu une torsion. Selon Bild, Lucien Favre a sauté en tête de la file d’attente pour combler le poste vacant.

Favre a récemment dirigé le Borussia Dortmund entre 2018 et 2020. Au cours de l’été, il était à l’étude par Crystal Palace, mais il a changé d’avis et a décidé de ne pas accepter le poste.

Comme Fonseca, cependant, cela ne lui a pas nécessairement fermé la porte à un autre poste en Premier League.

Newcastle serait désormais en pourparlers avec Favre, qui ont atteint une étape « décisive ». Fonseca est, pour l’instant, relégué au « second choix ».

Bild s’attend à ce que le nouveau manager soit présenté d’ici la fin de la semaine. Ils sont convaincus que cela pourrait être Favre.

Favre prêt pour un nouveau défi

L’entraîneur suisse, 63 ans, a connu une longue carrière dans le football. Au cours de ses jours de jeu, il a été sélectionné 24 fois par son équipe nationale.

Depuis 1993, il travaille de l’autre côté de la ligne de touche. Son premier emploi dans la gestion était chez Echallens, qu’il a mené à la promotion à la première demande. Il a depuis représenté le FC Zurich, le Hertha Berlin et Nice.

Son plus long mandat dans un poste a été les quatre années qu’il a passées à la tête du Borussia Mönchengladbach entre février 2011 et septembre 2015.

Favre a remporté des trophées avec Servette (la Coupe de Suisse 2000-01), Zurich (titres consécutifs de la ligue suisse en 2006 et 2007 après le succès de la coupe en 2005) et Dortmund (la DFL-Supercup 2019).

Ce dernier travail a été son plus réussi en termes de points par match qu’il a accumulés. Au moment de sa sortie, il était également l’entraîneur de Dortmund avec la meilleure moyenne jamais enregistrée. Il a remporté 68 de ses 110 matches en charge, mais tout s’est terminé lorsqu’il a perdu 5-1 contre Stuttgart en décembre 2020.

Favre attend la bonne opportunité depuis et il semble que Newcastle puisse lui fournir la prochaine plate-forme. Ce serait son premier poste en Premier League et le quatrième pays différent dans lequel il a dirigé après la Suisse, l’Allemagne et la France.

