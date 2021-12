Fonsi Nieto, directeur sportif de Pramac Racing

26/12/2021 à 20h17 CET

.

Italien Claudio Calabresi remplacera son compatriote Francesco Guidotti en tant que chef d’équipe Pramac Racing MotoGP, dans lequel l’espagnol Fonsi Nieto Il travaillera en tant que nouveau directeur sportif tel que rapporté par l’équipe.

Calabresi, qui est le directeur de l’équipe MotoE Octo Pramac depuis le début du projet, aura le soutien de Fonsi Nieto, qui « passera d’entraîneur des pilotes à celui de directeur sportif ».

Fonsi Nieto, 43 ans et neveu du légendaire Ángel Nieto, Il a été pilote du Championnat du Monde entre 1997 et 2010, en 125cc, 250, MotoGP et Moto2, et il a été vice-champion du Monde 250 en 2002. Il a également participé au World Superbike entre 2005 et 2009.

Dans un communiqué de l’équipe, son président, Paolo Campinoti, déclare : « Nous avons hâte de commencer cette nouvelle aventure ensemble. Nous sommes convaincus que Pramac Racing sera l’une des meilleures équipes MotoGP et que la prochaine saison nous apportera de grandes satisfactions. L’étroite collaboration avec Fonsi nous garantira également une solide capacité et expérience. d’un point de vue sportif ».