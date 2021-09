Foo et Foo RTW printemps 2022 – WWD

Foo and Foo, la marque de streetwear basée à Los Angeles d’Elizabeth Hilfiger, est de retour dans le calendrier de la mode. Après quelques saisons de retournement de ses collections et de reconfiguration des pratiques et de la production durables (pour le printemps 2021, elle a fait ses débuts voir maintenant, acheter maintenant et a fait ses débuts dans les achats en direct « Foo Tube »), la créatrice s’est désormais engagée à maintenir la ligne principale de sa marque remplie de nouveautés expérimentales. styles, tout en proposant des « basiques » graphiques avec logo (T-shirts, sweat-shirts, sweats, débardeurs, etc.) au sein de l’offre FooCore.

Le regard: Du streetwear durable avec les détails fonctionnels et utilitaires emblématiques de Hilfiger.

Citation à noter : «Nous avons augmenté et avons pris ce temps pour nous concentrer sur le recyclage et la production. Maintenant, nous montons et sortons », a expliqué la créatrice dans sa vitrine pop-up dans le Lower East Side. « F-ka concept ! C’est essentiellement le mouvement artistique Fluxus », a-t-elle ajouté à propos de la collection de printemps.

Pièces clés : Un boxer blanc boutonné et assorti avec un texte répétitif sur toute la surface ; des styles plus féminins — la version Hilfiger d’une petite robe noire ou d’un haut en tricot blanc croisé ; excellent denim pour les vêtements de travail; de nouvelles interprétations des silhouettes streetwear par excellence, un jogger en velours côtelé ou une veste zippée avec « Foo » épelé sur des boutons en jean).

Les plats à emporter : Le mash-up de Hilfiger de nouveaux styles streetwear dans des stocks invendus et des tissus durables a poursuivi l’éthique cool et décalée de la marque.