Foo et Foo to Air ‘Foo Tube’ Live Shopping – WWD

La fondatrice de Foo et Foo, Elizabeth Hilfiger, présentera sa collection de printemps et les bases de FooCore directement aux gens jeudi soir, avec un événement de magasinage en direct surnommé «Foo Tube», a déclaré la créatrice à WWD.

Fidèle à l’esprit de la marque, le contenu a été conçu autour d’un thème d’amitié. La programmation interactive met en vedette Hilfiger et son co-animateur Dae Shik Kim, producteur chez Vice News et ami personnel du designer, ainsi que des apparitions des mannequins Quenblackwell, Brianna Jack, Michael Rosales, Torrey Dudley et Rudy Romero, ainsi que quelques invités surprises.

En ce qui concerne les modes que les téléspectateurs peuvent s’attendre à voir, Hilfiger, fille du créateur de mode emblématique Tommy Hilfiger, a proposé une ventilation:

« Certaines pièces seront exposées sur certains de mes amis… nous avons la saison principale Foo et Foo printemps 2021, et FooCore printemps 2021 sera sur le« Foo Wore It Best » [segment]”, a-t-elle expliqué, “et puis nous avons la nouvelle collection été FooCore, qui est ce débardeur et cette robe t-shirt qui est super facile et simple. Nous allons le lancer à la vente pour la première fois en direct. » Elle prévoit également d’introduire de nouveaux coloris pendant le livestream.

Pour Hilfiger, Foo Tube est à la fois un divertissement et un commerce, avec un élément didactique qui propose des idées sur différentes manières de porter les vêtements. Elle pense que c’est cet élément interactif et cette capacité unique à se connecter avec les fans qui font du shopping en direct un véhicule approprié pour sa marque de mode émergente.

Le débardeur (illustré) et la robe de FooCore seront en vente pour la première fois lors de l’événement de magasinage en direct. Photo de courtoisie

« Foo and Foo a toujours été un espace numérique. Nous l’avons lancé en tant qu’offre directe aux consommateurs, en mettant l’accent non seulement sur les achats sur le site Web, mais également sur une expérience numérique. Alors, quand l’opportunité s’est présentée, quand j’ai entendu parler de la diffusion en direct, je me suis dit : « Wow, c’est parfait », a-t-elle déclaré. « Parce que c’est une petite marque, il est assez difficile d’entrer dans les magasins, de vraiment se connecter aux consommateurs. »

Les précautions COVID-19 n’aident pas, a ajouté Hilfiger, car elles éliminent les boutiques éphémères et autres interactions réelles. C’est une énigme pour toutes sortes de marques de mode, mais c’est particulièrement important pour ses vêtements, car “c’est tellement interactif et pratique”. Elle décrit même les vêtements Foo et Foo comme des « vêtements agités ».

Prenez le sweat à capuche Lighter Leash, par exemple, un sweat à capuche à double poche orné de laisses, de boutons-pression et d’autres éléments matériels qui permettent aux utilisateurs de configurer la manière dont ils se connectent de multiples manières.

« Il y a tellement de points différents – un peu comme des points sur un graphique, presque – ou de coordonnées, en gros, où vous pouvez les connecter. Vous pouvez avoir les cinq laisses plus légères sur la capuche, ou vous pouvez en avoir une seule et celle-ci peut être connectée à deux boutons-pression ou différents », a expliqué le concepteur. “Les vêtements sont là pour bouger avec vous, selon ce que vous ressentez.”

Ce genre de produit demande une démo en direct, et Foo Tube vise à livrer.

Foo et Foo’s Lighter Leash Hoodie. Photo de courtoisie

Une grande partie du gros du travail sera fournie par Stage Ten, une société de diffusion en direct pour le divertissement dont l’intégration avec Shopify permet des fonctionnalités d’achat en direct pour les commerçants.

Les téléspectateurs, après avoir RSVP sur StageTen.TV/FooTube, peuvent se connecter sur le site Web de Foo et Foo à 21 h HNE. Le livestream sera également diffusé en ligne sur YouTube, et Hilfiger prévoit d’offrir un aperçu des coulisses de la création de Foo Tube sur Instagram.

Stage Ten permet de partager ses diffusions en direct sur jusqu’à 32 plateformes de médias sociaux. La société gérera également les interactions en direct avec les téléspectateurs de Foo Tube, couvrant les chats textuels et même la vérification des participants qui souhaitent apparaître pendant l’émission et dialoguer avec Hilfiger et ses invités.

“La narration atteint un tout nouveau niveau, car le public et les téléspectateurs peuvent réellement faire partie de l’histoire”, a déclaré Melinda Lee, présidente de Stage Ten Networks. « C’est vraiment stimulant pour le public, et il fait partie de l’histoire. »

« Au lieu de simplement regarder avec une expérience assis, le public [can] s’engager, et s’il y a un vote sur un sondage ou même s’il y a un chat, ils peuvent affecter les hôtes et ceux du livestream », a-t-elle expliqué. “Même mettre en place une décision pour les votes peut faire bouger le livestream dans une certaine direction.”

La société l’a vu de près, ayant travaillé sur des diffusions en direct interactives pour des partenaires comme ViacomCBS et MTV Entertainment Group, dont le projet « Wild ‘n Out » comportait des votes, des segments d’audience et même des aspects commerciaux. Stage Ten a également travaillé sur un pilote YouTube Originals pour Jack Douglass et de nombreux livestreams dans le secteur du divertissement, y compris des diffusions en ligne pour John Krasinski, Cardi B, Megan Thee Stallion, Justin Bieber, Chrissy Teigen, YouTube Music et Atlantic Records, entre autres.

Il a également travaillé avec des partenaires indépendants plus petits sur des projets liés à la mode et propose un produit autonome qui permet aux influenceurs de diffuser en direct par eux-mêmes.

Mais Foo Tube est l’entrée de Stage Ten dans la mode streetwear, et il collabore étroitement avec la marque pour créer un spectacle soigné et produit par des professionnels.

“Foo and Foo va être vraiment excitant pour nous, car c’est très axé sur les valeurs et cela touche un peu ce genre d’ambiance d’influenceur millénaire, cette inclusivité de la mode socialement consciente et non sexiste”, a ajouté Lee.

Pour Hilfiger, des plateformes comme Stage Ten et d’autres inaugurent une nouvelle génération de commerce. “Je pense [live shopping] est vraiment l’avenir du commerce de détail pour tout le monde », a-t-elle déclaré. Et, a-t-elle ajouté, ce n’est que le premier d’autres à venir.