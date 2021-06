COMBATTANTS DE FOO‘ “Toute ma vie” a été certifié platine au Royaume-Uni pour des ventes équivalentes de 600 000 unités. Le morceau apparaît sur l’album du groupe en 2002 “Un par un”, qui a été certifié double platine au Royaume-Uni en 2013.

En février dernier, COMBATTANTS DE FOO‘ dernier album, “Médecine à minuit”, est entré dans le classement britannique à la position n ° 1. L’effort a généré 42 500 ventes de graphiques, dont près des trois quarts sont constitués de copies de CD et de vinyle, dépassant ses six rivaux les plus proches combinés, selon Panneau d’affichage.

“Médecine à minuit” a été COMBATTANTS DE FOO‘ cinquième UK n ° 1 album suivant “Un par un”, “Echos, Silence, Patience & Grâce” (2007), “Lumière gaspillée” (2011) et “Béton & Or” (2017).

Comme indiqué précédemment, COMBATTANTS DE FOO‘ publiera “Je vous salue Satin” exclusivement pour le Record Store Day le 17 juillet. Le LP de 10 titres contiendra les reprises du groupe de cinq BEE GEES classiques — “Tu devrais être en train de danser”, “Fièvre de la nuit”, “La tragédie” et “Plus qu’une femme” plus Andy Gibb‘s “Danse de l’ombre” – ainsi que cinq COMBATTANTS DE FOO‘ pistes de la “Médecine à minuit” album enregistré en live chez le groupe 606 studio. Le vinyle en édition limitée sera emballé “de manière appropriée à l’époque dans une pochette mylar arc-en-ciel éblouissante”.

COMBATTANTS DE FOO précédemment effectué “Tu devrais être en train de danser” pour le Jo Wiley‘s BBC montrer et “Danse de l’ombre” pour le Rock’n’Relief direct.

“Médecine à minuit” a atterri au n°1 le Panneau d’affichageTop Album Sales Chart avec 64 000 exemplaires vendus la première semaine aux États-Unis

COMBATTANTS DE FOO auparavant en tête du classement avec 2017 “Béton Et Or” et 2011 “Lumière gaspillée”.

23 000 de “Médecine à minuit”Les ventes de la première semaine de sont venues des ventes de vinyles LP, avec des CD et des albums numériques enregistrant 20 000 chacun.

“Médecine à minuit” est sorti le 5 février via Archives de Roswell/Enregistrements RCA. Le LP est un effort de neuf chansons et 37 minutes qui a été produit par le COMBATTANTS DE FOO et Greg Kurstin.

