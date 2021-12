Foo Fighters amène Gene Simmons sur scène lors d’un concert à Las Vegas (vidéo)

COMBATTANTS DE FOO invité dans les coulisses Gène Simmons sur scène lors de leur spectacle du 4 décembre au théâtre Dolby Live de Park MGM à Las Vegas.

Après COMBATTANTS DE FOO leader Dave Grohl cria un éventail près de l’avant qui ressemblait au EMBRASSER bassiste/chanteur, Dave abordé le vrai Simmons, debout à droite de la scène. Simmons, portant un masque facial, est sorti et a salué la foule et a apparemment remis Grohl une facture en guise de remerciement.

Simmons a fait part de son appréciation pour le COMBATTANTS DE FOO lors d’un entretien il y a un an avec Nouvelles du Golfe. Tout en doublant son affirmation selon laquelle le genre rock était « enfin mort », il a déclaré: « Le rock est mort. Et c’est parce que les nouveaux groupes n’ont pas pris le temps de créer du glamour, de l’excitation et des trucs épiques. Je veux dire, COMBATTANTS DE FOO est un groupe formidable, mais c’est un groupe de 20 ans. »

De retour en 2014, Gène‘s EMBRASSER compagnon de groupe Paul Stanley Raconté Pierre roulante qu’il était aussi un COMBATTANTS DE FOO ventilateur. C’est drôle, il y avait des moments où j’entendais de la musique à la radio – juste quelque chose de génial – et je ne savais pas qui c’était et très souvent c’était COMBATTANTS DE FOO. C’est incroyable de penser à quelqu’un qui sort de derrière la batterie [with NIRVANA] avec un concept aussi complet que Dave a eu et crée de la musique. Je veux dire, le premier COMBATTANTS DE FOO album, c’est juste Dave. Ainsi, le modèle et tout ce à partir duquel il a travaillé est plus grand que ce à quoi on s’attendait de la part du gars qui était simplement considéré comme le batteur de NIRVANA. »

Plus tôt cette semaine, Grohl et producteur Greg Kurstin terminé la deuxième année en huit parties de leur « Séances de Hanoukka » série avec une interprétation de EMBRASSER‘s « Rock and roll toute la nuit ». Pour la vidéo d’accompagnement, Grohl et Kurstin peint leurs visages en entier EMBRASSER se réconcilier.

Il y a quelques années, Grohl Raconté Le pouls de la radio comment il a connu Stanley en dehors du monde de la musique. « Je vois Paul Stanley tous les matins à l’arrivée parce que nos enfants vont à l’école ensemble », Dave dit à l’époque. « Paul n’est pas seulement un super mec, mais un super papa. Il est là à 7h30 tous les matins avec son enfant et c’est le meilleur — je veux dire, c’est inspirant. Comme, bien sûr, j’aime EMBRASSER et je m’inspire de lui en tant que musicien, mais quand je le vois être, genre, un mec – être un père – c’est comme si c’était la chose la plus cool au monde pour moi. »



