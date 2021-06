Foo Fighters annonce les premières dates américaines de la tournée du 26e anniversaire

Après avoir confirmé leurs apparitions au sommet des alignements 2021 de Lollapalooza, Bonnaroo et Bottlerock, FOO FIGHTERS répondent à la question brûlante “Est-ce qu’ils font leurs propres émissions?” avec un “fuck yes” retentissant.

Les billets seront mis en vente le 4 juin à 10 h, heure locale, pour les premières dates de gros titres confirmées aux États-Unis FOO FIGHTERS‘ «Tournée du 26e anniversaire», qui se déroulera comme suit:

28 juillet – The Andrew J Brady ICON Music Center -Cincinnati, OH



30 juillet – American Family Insurance Amphitheatre – Milwaukee, WI



03 août – Hollywood Casino Amphitheatre -St. Louis, MO



05 août – Amphithéâtre Azura -Bonner Springs, KS



07 août – The Zoo Amphitheatre -Oklahoma City, OK



09 août – Amphithéâtre Isleta -Albuquerque, NM

* RADKEY prend en charge à toutes les dates

Les six dates nouvellement annoncées sont les premières FOO FIGHTERS la tête d’affiche reste à confirmer depuis la sortie de février de “Médecine à minuit” (Roswell/RCA). Cela signifie que le FF les fidèles de six autres villes auront enfin la chance de chanter “Honte honte”, “Pas de fils à moi”, “En attendant une guerre” et plus de l’album qui a été salué comme “plus brillant et plus optimiste que tout ce qu’ils ont jamais fait” (Pierre roulante) “et” l’un des FOO FIGHTERS‘meilleurs albums de ce siècle “(Le journal de Wall Street).

FOO FIGHTERS les fans sont invités à garder un œil vigilant sur foofighters.com et les réseaux sociaux du groupe pour que d’autres émissions soient annoncées.

Citi est la carte de crédit officielle de prévente du FOO FIGHTERS visiter. En tant que tel, Citi les titulaires de carte auront accès à l’achat de billets en prévente à compter du mardi 1er juin à 12 h HE jusqu’au jeudi 3 juin à 22 h heure locale jusqu’au Divertissement Citi.

“Médecine à minuit” a atterri au n ° 1 sur Panneau d’affichageTableau des ventes des meilleurs albums de la première semaine avec 64 000 exemplaires aux États-Unis

FOO FIGHTERS précédemment en tête du classement avec 2017 “Béton Et Or” et 2011 «Lumière gaspillée».

23 000 sur “Médecine à minuit”Les ventes de la première semaine provenaient des ventes de disques vinyles, avec des CD et des albums numériques enregistrant 20 000 chacun.

“Médecine à minuit” est sorti le 5 février via Registres Roswell/Dossiers RCA. Le LP est un effort de neuf chansons de 37 minutes qui a été produit par le FOO FIGHTERS et Greg Kurstin.

Le premier single du disque, “Honte honte”, a été libéré en novembre. Un clip vidéo d’accompagnement de la chanson a été réalisé par Paola Kudacki et co-stars FOO FIGHTERS chanteur Dave Grohl et Sofia Boutella. “Honte honte” rend dans un superbe noir et blanc une interprétation d’un rêve récurrent hanté Grohl depuis son enfance.

Crédit photo: Danny Clinch

