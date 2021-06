Foo Fighters annonce un vinyle exclusif ‘Hail Satin’ en tant que Dee Gees

Les Foo Fighters se préparent à sortir leur premier projet sous l’alter ego disco The Dee Gees. Hail Satin sortira en magasin le 17 juillet dans le cadre d’une campagne exclusive Record Store Day.

Le LP vinyle en édition limitée sera présenté dans une pochette en mylar arc-en-ciel pour correspondre à son éclat disco over-the-top. Hail Satin a été enregistré dans l’emblématique Studio 606 du groupe.

Hail Satin présente les Dee Gees sur une face du disque. Enregistré par Dave Grohl, Chris Shiflett, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Rami Jaffee et Pat Smear, la face A présente cinq reprises de chansons classiques de Les Bee Gees et Andy Gibb. Le projet propose des interprétations en studio de “Shadow Dancing” et “You Should Be Dancing”. Le groupe a précédemment repris les morceaux classiques lors d’un Diffusion en direct de Rock ‘n’ Roll Relief et sur Les sessions de canapé de Jo Whiley sur BBC Radio 2, respectivement.

“Nous avons commencé à enregistrer la piste instrumentale, puis je me suis dit:” D’accord, je vais la chanter “et laissez-moi vous dire: je n’ai jamais, jamais de ma vie chanté comme ça”, a déclaré Grohl couvrant « Tu devrais danser ». “Mais c’était la chanson la plus facile que j’aie jamais chantée de toute ma vie. J’ai chanté la chanson, et c’était genre six minutes et j’avais fini. J’aurais dû chanter comme ça depuis 25 ans.

La face B de Hail Satin présente cinq enregistrements en direct de morceaux sélectionnés du dernier album des Foo Fighters, Medicine at Midnight. Enregistré en 2020 et sorti en février dernier, l’album contient des morceaux remarquables “Waiting on a War” et “No Son of Mine”, qui apparaîtront tous deux sur Hail Satin.

Hail Satin sortira le 17 juillet. Consultez la liste des chansons officielle ci-dessous et trouvez les emplacements Record Store Day participants ici.

Liste des pistes :

Face A — Les DEE GEES :

Tu devrais être en train de danser

Fièvre de la nuit

La tragédie

Danse de l’ombre

Plus qu’une femme

Face B — EN DIRECT au 606 :

Faire un feu

Honte honte

En attente d’une guerre

Pas de fils à moi

Détecteur de nuages