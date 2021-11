Foo Fighters annonce une tournée nord-américaine printemps/été 2022

Nouvellement intronisé au Temple de la renommée du rock and roll COMBATTANTS DE FOO entreprendra une tournée nord-américaine au printemps et en été. Le groupe vient de confirmer 17 autres soirées marathon de communion rock vivifiante, qui auront lieu dans des amphithéâtres, des stades et des festivals en mai, juillet et août 2022.

Les billets pour les spectacles phares nouvellement annoncés seront en vente au public le vendredi 3 décembre à 10 h, heure locale.

Les dates 2022 marqueront COMBATTANTS DE FOO‘ la course nord-américaine la plus étendue depuis la sortie en février du 10e album du groupe, « Médecine à minuit » (Roswell/RCA) – salués comme « plus brillants et plus optimistes que tout ce qu’ils ont jamais fait » (Pierre roulante) » et « l’un des COMBATTANTS DE FOO« les meilleurs albums de ce siècle » (Le journal de Wall Street).

Citi est la carte de crédit de prévente officielle du COMBATTANTS DE FOO‘ « Vivre en Amérique du Nord 2022 » visiter. En tant que tel, Citi les titulaires de carte auront accès à l’achat de billets en prévente à partir du mardi 30 novembre à 12 h HE jusqu’au jeudi 2 décembre à 22 h, heure locale, via Citi Entertainment.

COMBATTANTS DE FOO‘ Dates de la tournée nord-américaine 2022 :

14 mai – The Pavilion at Star Lake – Burgettstown, PA



20 mai – Coastal Credit Union Music Park – Raleigh, Caroline du Nord



24 mai – Pavillon de musique PNC – Charlotte, Caroline du Nord



17 juillet – Citi Field – New York, NY



19 juillet – Saratoga Performing Arts Center – Saratoga Springs, NY



22 juil. – Rogers Centre – Toronto, ON



24 juillet – Lincoln Financial Field – Philadelphie, PA



27 juillet – Maine Savings Amphitheatre – Bangor, ME



29 juil. – Festival Osheaga – Montréal, QC



01 août – Ruoff Music Center – Noblesville, IN



03 août – Stade Huntington Bank – Minneapolis, MN



06 août – Empower Field à Mile High – Denver, CO



08 août – USANA Amphitheatre – Salt Lake City, UT



10 août – Big Sky Events Arena – Big Sky, MT



13 août – T-Mobile Park – Seattle, WA



18 août – Stade Banc of California – Los Angeles, Californie



20 août – Stade Banc of California – Los Angeles, Californie

« Médecine à minuit » a atterri au n°1 le Panneau d’affichageTop Album Sales Chart avec 64 000 exemplaires vendus la première semaine aux États-Unis

COMBATTANTS DE FOO auparavant en tête du classement avec 2017 « Béton Et Or » et 2011 « Lumière gaspillée ».

23 000 de « Médecine à minuit »Les ventes de la première semaine de sont venues des ventes de vinyles LP, avec des CD et des albums numériques enregistrant 20 000 chacun.

« Médecine à minuit » est un effort de neuf chansons et 37 minutes qui a été produit par le COMBATTANTS DE FOO et Greg Kurstin.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).