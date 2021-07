Foo Fighters annule son émission de retour à Los Angeles en raison d’un test COVID-19

in

Les Foo Fighters – qui ont présenté le mois dernier le premier spectacle à pleine capacité à New York depuis la mise en œuvre des mesures de verrouillage – ont annulé leur concert de retour à Los Angeles en raison d’un « cas confirmé de COVID-19 ».

Le groupe de rock de 27 ans a annoncé la nouvelle de l’annulation via un tweet récent, écrivant : « Malgré tous les efforts déployés pour suivre les protocoles du CDC Covid et les lois locales, il y a eu un cas confirmé de Covid-19 au sein de l’organisation Foo Fighters. »

Bien que le message concis ne révèle pas qui a contracté le bogue, le paragraphe suivant (en coordination avec la spécification « organisation Foo Fighters ») pourrait suggérer que le test positif pourrait être attribuable à un professionnel en coulisses, par opposition au fondateur Dave Grohl ou l’un des cinq autres membres du groupe basé à Seattle.

“Par prudence et souci de la sécurité du groupe, de l’équipe et surtout des fans, les samedis [sic] spectacle au Forum de Los Angeles est reporté à une date ultérieure.

« La nouvelle date sera annoncée sous peu. Les billets pour la date du 17 juillet seront honorés pour la nouvelle date », conclut le texte.

Malgré “l’abondance de prudence” qui a motivé l’annulation – qui, comme mentionné, indique vraisemblablement qu’un employé de Foo Fighters a été testé positif pour COVID-19 – il convient de mentionner que le prochain spectacle du groupe est prévu pour le mercredi 28 juillet, de Cincinnati, par leur site Web. Le site Web du CDC indique que «pour la plupart des adultes atteints de la maladie COVID-19, l’isolement et les précautions peuvent être interrompus 10 jours après l’apparition des symptômes et après la résolution de la fièvre pendant au moins 24 heures».

Les membres des Foo Fighters ne semblaient pas avoir abordé le sujet sur leurs comptes personnels sur les réseaux sociaux au moment de la publication de cet article. Mais le groupe de six musiciens – dont Medicine at Midnight s’est classé neuvième sur la liste des meilleurs albums de MRC Data en termes de ventes, avec 126 000 unités vendues jusqu’au premier semestre 2021 – maintient un calendrier de tournées résolument actif.

Certes, les Foo Fighters ont annoncé hier qu’ils donneraient trois spectacles en Alaska – deux à Anchorage, un à Fairbanks – le mois prochain, après avoir été en tête d’affiche de Lollapalooza pour le début du mois d’août. Des concerts sont également prévus pour le Missouri, le Kansas et le Nouveau-Mexique le mois prochain, le groupe devant jouer à la fois à Bonnaroo et à BottleRock Napa Valley en septembre.

Enfin, en octobre, les Foo Fighters joueront au New Orleans Jazz and Heritage Festival, aux côtés de Dead & Company, Stevie Nicks, Jimmie Buffett, Lizzo, le Wu-Tang Clan, Ludacris et bien d’autres.

Dans d’autres nouvelles de la musique live, Harry Styles – dont Fine Line, malgré ses deux ans, s’est classé cinquième sur la liste susmentionnée des meilleurs albums en termes de ventes – a annoncé cette semaine des dates mises à jour pour la partie nord-américaine de sa série de concerts Love On Tour. , qui débutera à Las Vegas le 4 septembre.