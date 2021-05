Foo Fighters conçoit des vélos Brompton pour une œuvre caritative

Le mois dernier, il a été annoncé qu’une sélection des meilleurs artistes musicaux du monde se tournent vers les concepteurs de vélos pour créer un ensemble de pièces uniques Vélos Brompton. Les vélos, conçus par des artistes dont SYSTÈME DE SON LCD, TÊTE RADIO, Phoebe Bridgers et S’ÉLEVER CONTRE doivent être offerts par Ventes aux enchères de serres dans le but de collecter des fonds pour Nation d’équipage, un fonds de secours mondial lancé par Pays vivant pour soutenir les équipes de musique en direct touchées par COVID-19 et la pause presque totale des concerts.

Maintenant, pour lancer la vente aux enchères, deux vélos très spéciaux conçus par Taylor Hawkins et Nate Mendel du COMBATTANTS DE FOO ont été dévoilés par Brompton, avec des enchères sur Greenhouse Auctions.

Inspiré par son surnom de “Le faucon, ” Taylorla conception utilise BromptonL’élégant vélo Black Edition de comme base, et intègre un coloris noir et jaune dramatique, avec des silhouettes de faucon sur le cadre. NateLe vélo de s emprunte un design basé sur le COMBATTANTS DE FOO‘ dernier album, “Médecine à minuit”, et utilise un cadre avant en nickel pour mettre en valeur le COMBATTANTS DE FOO logo.

Les 14 vélos sont disponibles pour des enchères en direct jusqu’au 12 juin sur Greenhouse Auctions, une plate-forme d’enchères en ligne conçue pour responsabiliser les artistes et promouvoir la diversité – avec 100 % des bénéfices allant à Nation d’équipage.

Tévis Jory, chef de projet musical et directeur des ventes Amérique du Nord chez Brompton, a déclaré: “Pour chaque tournée et festival annoncés, il y a d’innombrables guerriers de la route encore sous le choc des annulations et des fermetures de tournées COVID-19. Dans le même temps, l’industrie du plein air a prospéré. En tant que marque, nous nous sommes sentis obligés de donner retour à une industrie qui souffrait.

“Nous avons appris à connaître tant de personnes dans la communauté de la musique live grâce à notre programme de location de vélos aux États-Unis, qui permet à toute équipe ou groupe en tournée de réserver des vélos gratuitement pour l’intégralité de leur tournée aux États-Unis, et nous voulions trouver un moyen pour soutenir nos amis après un an avec une pause quasi totale sur les concerts.”

Ajoutée Shlomi Rabi, fondateur de Ventes aux enchères de serres: “Serre est ravi d’accueillir cet événement important au cours duquel deux industries bien-aimées convergent pour la meilleure raison possible : soutenir les personnes touchées par la pandémie. En tant que plate-forme engagée à autonomiser les communautés mal desservies, nous sommes encouragés par l’initiative profondément admirable qui Brompton a lancé pour redonner à l’industrie de la musique, son alliée de longue date. Ce faisant, Brompton donne au public la possibilité non seulement de posséder un véhicule superbement construit sur mesure conçu par des légendes musicales, mais aussi la chance de fournir une piste durable et sûre pour les membres d’équipage infatigables de l’industrie de la musique.”

