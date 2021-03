Foo Fighters, Deftones et Primus se préparent pour le ‘Bonnaroo Music & Arts Festival’ de cette année

FOO FIGHTERS, DEFTONES, PRIMUS et INCUBE font partie des artistes qui se produiront à l’édition 2021 de Festival de musique et d’arts de Bonnaroo, qui a lieu du 2 au 5 septembre à la ferme Bonnaroo, située à seulement 60 miles au sud-est de Nashville à Manchester, Tennessee.

Les billets sont mis en vente aujourd’hui à midi CT sur www.bonnaroo.com/ticket. Les options incluent l’admission générale (4 jours), GA + (4 jours), VIP (4 jours), Platine (4 jours), l’admission générale au camping et au parking, le camping VIP, le camping Platine, etc. Encore une fois, Bonnaroo présente une gamme d’options abordables, avec des billets à partir de 35 $ d’acompte et des hébergements disponibles pour aussi peu que 99 $ par nuit. Les laissez-passer de camping-car sont au prix de seulement 60 $ (plus les frais) par voiture et non par personne, ce qui permet aux fans d’économiser de l’argent et de réduire leur empreinte carbone grâce au covoiturage.

Salué par Le New York Times comme l’événement estival qui « a révolutionné le festival de rock moderne », Bonnaroo a attiré l’attention des médias de haut niveau et acclamé par la critique pendant deux décennies révolutionnaires.

Pour célébrer le retour de Bonnaroo et pour commémorer le 20e anniversaire du festival, Bonnaroo a créé une collection NFT unique en son genre comprenant une édition spéciale 1 sur 1 de l’affiche de la programmation 2021. C’est la première fois qu’un festival de musique produit une collection NFT et Bonnaroo est tellement excité de s’associer à un artiste numérique Archan Nair et premier marché NFT Makers Place. Ces œuvres d’art numériques seront disponibles exclusivement sur Makers Place le samedi 3 avril à 17h30 CT. Faites une offre sur les versions fixes et animées de l’affiche de la programmation 2021, ainsi que sur une illustration animée en édition spéciale dédiée à Roofus.

Tout au long de ses 20 ans d’histoire, Bonnaroo a évolué et innové pour rendre chaque événement plus agréable, avec la sécurité de ses fans, artistes et personnel une priorité absolue. Bonnaroo comme toujours, les organisateurs seront en communication régulière avec les responsables locaux de la santé et de la sécurité publique et continueront de se conformer aux recommandations pertinentes. À l’approche, les Bonnarooviens recevront des mises à jour régulières avec les informations importantes nécessaires pour planifier leur voyage à The Farm, y compris les changements de politiques et de procédures qu’ils devront connaître avant d’entrer dans le festival et les terrains de camping. Les mises à jour seront partagées sur www.bonnaroo.com, via Bonnarooles canaux de médias sociaux de Bonnaroo liste de diffusion.

« C’est excitant de voir les scènes du Tennessee reprendre vie à temps pour célébrer le 20e anniversaire de ce festival de renommée internationale », a déclaré Le gouverneur Bill Lee. « Les fans sont prêts à se rassembler et à célébrer à nouveau leur amour commun de la musique. Nous leur souhaitons la bienvenue à nouveau pour une Bonnaroo et ce qui est sûr d’être un événement vraiment inoubliable! «

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « cacher » les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).