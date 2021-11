Foo Fighters devrait jouer dans le film d’horreur ‘Studio 666’

Open Road Films a acquis les droits mondiaux de la comédie d’horreur STUDIO 666, avec Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett et Rami Jaffee.

Le casting de stars comprend également Whitney Cummings, Leslie Grossman, Will Forte, Jenna Ortega et Jeff Garlin. Le film, réalisé par BJ McDonnell, est prévu pour une large sortie en salles dans plus de 2 000 salles le 25 février 2022. La date de sortie internationale du film sera annoncée prochainement.

Au Studio 666, le légendaire groupe de rock Foo Fighters emménager dans un manoir d’Encino ancré dans l’histoire macabre du rock and roll pour enregistrer leur 10e album tant attendu. Une fois dans la maison, Dave Grohl se retrouve aux prises avec des forces surnaturelles qui menacent à la fois l’achèvement de l’album et la vie du groupe.

«Après des décennies de vidéoclips ridicules et de nombreux documentaires musicaux à notre actif, il était enfin temps de passer au niveau supérieur… Un long métrage de comédie d’horreur», a déclaré Dave Grohl.

« Comme la plupart des choses Foo, Studio 666 a commencé avec une idée farfelue qui s’est épanouie en quelque chose de plus grand que nous n’aurions jamais imaginé possible. Tourné dans la même maison où nous avons enregistré notre dernier album Medicine at Midnight (je vous avais dit que cet endroit était hanté !), nous voulions retrouver la magie classique de tous nos films rock and roll préférés, mais avec une torsion : du gore hilarant qui baise ROCHERS. Et maintenant, avec l’aide de Tom Ortenberg et de l’équipe d’Open Road Films, nous pouvons enfin sortir ce chat du sac après l’avoir gardé notre secret le mieux gardé pendant deux ans. Soyez prêt à rire, crier et headbanger dans votre pop-corn. Le Studio 666 va vous foutre en l’air.

« Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l’idée de faire équipe avec Foo Fighters pour un film qui fera certainement hurler et rire le public », a déclaré Ortenberg. « Les Foos apportent leur chimie comique et le talent musical que nous aimons tous au grand écran dans ce film d’horreur hystérique. »

Visitez le site officiel du Studio 666 pour plus d’informations.