Foo Fighters et Eddie Vedder se produiront lors d’un concert en streaming pour financer les vaccins Covid 19

Organisation internationale de défense Citoyen global annoncé aujourd’hui “Vax Live: le concert pour réunir le monde”, une émission et diffusion spéciale mondiale qui vise à inspirer la confiance des vaccins dans le monde entier et à aider à offrir les vaccins COVID-19 à tous, partout. Pendant la spéciale, Citoyen global, demandera aux philanthropes et aux entreprises de faire don de suffisamment de «dollars pour doses» pour vacciner plus de 27 millions d’agents de santé héroïques, qui servent chaque jour sur les premières lignes du monde, dans les pays les plus pauvres du monde. La spéciale encouragera également les défenseurs du développement mondial et les acteurs du changement à appeler les dirigeants mondiaux à donner la priorité à la distribution équitable des vaccins COVID-19 pour tous, partout.

“Vax Live: le concert pour réunir le monde” sera préenregistré au SoFi Stadium de Los Angeles. Diffusion et diffusion en direct le samedi 8 mai 2021 sur abc, ABC News en direct, CBS, Youtube, iHeartMedia diffuser des stations de radio et le iHeartRadio application, “Vax Live” débutera à 20 h HE / 19 h 00 CT. Le concert sera également diffusé sur Renard à 23 h 00 HE / PT. Avec le soutien du Organisation mondiale de la santé (QUI), Président de la Commission européenne Ursula Von Der Leyen, premier ministre d’Italie et G20 chaise Mario Draghiet président Cyril Ramaphosa d’Afrique du Sud, Premier ministre de Norvège Erna Solberg, premier ministre d’Espagne Pedro Sanchez, et l’État de Californie, le spécial, organisé par l’artiste, actrice et productrice multi-platine Selena Gomez, comprendra une soirée de spectacles musicaux de Jennifer Lopez, Eddie Vedder, FOO FIGHTERS, J. Balvin et SA

En tant que partenaire de streaming mondial exclusif, Youtube diffusera une version étendue de “Vax Live: le concert pour réunir le monde” sur le Citoyen global chaîne pour une durée complète de 90 minutes, qui comprendra des performances et des apparitions supplémentaires par NCT 127 et Youtube créateurs Daniel El Travieso, Kati Morton, ShootforLove, Thembe Mahlaba et Les Try Guys.

«En tant que communauté mondiale, nous sommes dans une course contre la montre et la clé pour se ressaisir est le vaccin. Nous devons renforcer la confiance en matière de vaccins aux États-Unis et dans le monde, et encourager les gens à prendre le vaccin le plus rapidement possible», a déclaré Hugh Evans, Citoyen global co-fondateur et PDG. “Il y a une lumière au bout de ce tunnel, mais faire vacciner tout le monde, partout, peu importe qui ils sont ou d’où ils viennent, est essentiel pour garantir la fin de cette pandémie dans le monde. Nous devons tous nous unir pour revenir. sur la bonne voie pour éradiquer l’extrême pauvreté. “

Dans le cadre de “Vax Live”, Citoyen global fait campagne pour soutenir l’initiative Accélérateur d’accès aux outils COVID-19 (ACT) – y compris COVAX – un programme de partage de vaccins codirigé par le Organisation mondiale de la santé (QUI), pour garantir que les pays à faible revenu peuvent accéder aux vaccins COVID-19. “Vax Live: le concert pour réunir le monde” vise à inspirer les citoyens du monde à appeler les gouvernements, en leur demandant de promettre 22,1 milliards de dollars, le solde restant nécessaire à ACT-Accelerator pour acheminer deux milliards de doses, tests et traitements du vaccin COVID-19 dans les pays les plus pauvres du monde d’ici la fin de 2021.

“Le Organisation mondiale de la santé est heureux de s’associer avec Citoyen global dans la lutte contre le COVID-19 “, a déclaré Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, QUI directeur général. «Tout au long de la réponse à la pandémie, nous avons été reconnaissants des efforts et de l’engagement manifestés par les citoyens du monde, les défenseurs de la santé et les acteurs du changement du monde entier pour plaider en faveur de l’équité en matière de vaccins afin de protéger les personnes les plus vulnérables, partout dans le monde. QUI continuera à travailler en étroite collaboration avec toutes les nations et partenaires pour aider à gérer les risques potentiels et utiliser la science et les données pour conduire une réponse mondiale ciblée. “

“Vax Live: le concert pour réunir le monde” fait partie de Citoyen globalGlobal Recovery Plan For The World 2021, une campagne d’un an et une série d’événements qui visent à aider à mettre fin au COVID-19 pour tous, à mettre fin à la crise de la faim, à reprendre l’apprentissage partout, à protéger la planète et à faire progresser l’équité pour tous.

Pour assurer l’accès et la confiance aux vaccins dans le monde, “Vax Live: le concert pour réunir le monde” vise à:

* Augmenter les dons de doses de vaccins aux pays à faible revenu, renforcer la confiance en matière de vaccins et promouvoir l’adoption des vaccins, contribuant ainsi à garantir l’accès de tous, partout;



* Appelez les philanthropes et les entreprises à donner suffisamment de “dollars pour doses” pour aider à vacciner les plus de 27 millions d’agents de santé héroïques, qui sont en première ligne, dans les pays les plus pauvres qui ont le plus besoin d’accéder aux vaccins;



* Appelez les gouvernements, les entreprises et les philanthropes à investir 22,1 milliards de dollars supplémentaires pour acheminer deux milliards de doses de vaccins et d’autres outils médicaux aux pays les plus pauvres;



* Diffuser les engagements financiers aux intervenants régionaux soutenant les efforts de santé, d’éducation, de lutte contre la faim, d’équité et de climat;



* Encourager les entreprises pharmaceutiques à s’engager à vendre les vaccins COVID-19 à un prix de production – réaliser des bénéfices au détriment des vies humaines entravera le progrès; et



* Renforcez la confiance en matière de vaccins en éduquant et en donnant aux publics les moyens d’obtenir des réponses à leurs principales questions sur les vaccins COVID-19.

“Je suis honoré d’accueillir ‘Vax Live: Le concert pour réunir le monde’,” mentionné Selena Gomez. “C’est un moment historique pour encourager les gens du monde entier à prendre le vaccin COVID-19 lorsqu’il sera disponible pour eux, appeler les dirigeants mondiaux à partager équitablement les doses de vaccin et à rassembler les gens pour une nuit de musique d’une manière qui n’a pas Cela ne s’est pas senti possible au cours de l’année écoulée. J’ai hâte d’en faire partie. “

Citoyen global aujourd’hui lance également Vax Because, pour susciter des conversations franches sur la pandémie de COVID-19, offrir aux gens des perspectives variées sur la confiance en matière de vaccination et fournir aux gens des informations sur la santé personnelle et les options de vaccination. Dans le but de garantir que les individus, les familles et les communautés puissent prendre les bonnes décisions pour eux-mêmes, la campagne se déroulera sur un HUB multimédia, où les visiteurs pourront à la fois poser leurs questions sur le vaccin et trouver des informations factuelles sur le vaccin. épidémie de coronavirus. Les citoyens du monde sont encouragés à poser des questions et à trouver des réponses sur VaxBecause.org.

“Vax Live: le concert pour réunir le monde” est hébergé par l’État de Californie et soutenu par le département de la santé du comté de LA, la ville de Los Angeles, la ville d’Inglewood et E. Stanley Kroenke, Développeur du SoFi Stadium et du Hollywood Park, et Rams de Los Angeles propriétaire / président. Aditionellement, “Vax Live” mettra en valeur le site de vaccination à grande échelle sur le terrain du SoFi Stadium. Le site de vaccination de Hollywood Park, qui a été désigné pour servir les enseignants des écoles publiques et privées, les administrateurs et le personnel du comté de Los Angeles, exploite la technologie et les systèmes de données pour enregistrer les personnes, planifier les rendez-vous de vaccination et partager les données avec les autorités sanitaires locales appropriées. Une collaboration entre Los Angeles unifié, les Rams de Los Angeles et Hollywood Park, le site de vaccination constitue une autre étape cruciale pour assurer la sécurité et la santé des citoyens dans la lutte contre le COVID-19.

“L’État de Californie est reconnaissant Citoyen global pour avoir démontré ce qui est possible lorsque nous acceptons de nous faire vacciner et encourageons les autres à se faire vacciner également », a déclaré Gavin Newsom, gouverneur de Californie. “La musique et les arts nous réunissent depuis longtemps pour célébrer des moments d’espoir et de bonheur. Ce concert ne fait pas exception à cela. Nous sommes ravis de présenter le meilleur de la réouverture de la Californie dans le respect des meilleures normes de santé et de sécurité.”

Barbara Ferrer, PhD, MPH, MEd, directeur du département de la santé publique du comté de Los Angeles, a déclaré: “Les vaccins COVID-19 se révèlent être l’outil le plus puissant dans notre lutte pour mettre fin à la pandémie, sauvant jusqu’à présent la vie de millions de personnes en Seul le comté de Los Angeles. Citoyen global et «Vax Live» nous montre tout ce qui est possible lorsque les vaccinations sont associées à des mesures de sécurité strictes. Je suis reconnaissant de leur engagement dans cet effort et apprécie les nombreux partenaires du monde entier qui se sont réunis pour sensibiliser à l’importance de se faire vacciner. “

Eric Garcetti, maire de la ville de Los Angeles, a ajouté: “Citoyen global donne la parole à un message essentiel aux Angelenos, aux Américains et aux citoyens du monde: chaque fois que quelqu’un se fait vacciner, nous faisons un pas de plus vers la fin de cette pandémie. «Vax Live» nous ouvrirons les yeux sur l’avenir que nous pouvons forger si nous faisons tous notre part, suivons les consignes de santé et obtenons nos photos dès que nous serons éligibles – un retour aux concerts avec nos amis fans, des rassemblements avec des êtres chers et l’étreinte de la famille et des amis. “