Foo Fighters et plus annoncés pour le festival de musique de Beale Street 2022

Le Beale Street Music Festival à Memphis, Tennessee a dévoilé la première partie de la programmation officielle du festival 2022, qui comprend des têtes d’affiche de Foo Fighters et Écraser des citrouilles.

Parmi les autres artistes qui se produiront, citons Lil Wayne, Dirty Honey, Lindsey Buckingham, Glorious Sons, Modest Mouse, Toad the West Sprocket, maman de football, Trois 6 Mafia, Sac d’argent Yo, Sarkodie, Trigger Hippy, Sue Foley et Kenny Brown.

L’édition 2022 du Beale Street Music Festival aura lieu du 29 avril au 1er mai au Fairgrounds de Memphis. Le reste de la programmation sera annoncé début février.

Avec une quantité importante de la programmation désormais partagée, les billets ont été mis en vente. C’est 155 $ pour un pass de trois jours, alors qu’il existe également des options de pass VIP.

La nouvelle arrive à un moment excitant pour Foo Fighters, qui a récemment annoncé que le groupe—Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett et Rami Jaffee—jouera dans une comédie d’horreur, STUDIO 666, en association avec Open Road Films.

Le casting de stars comprend également Whitney Cummings, Leslie Grossman, Will Forte, Jenna Ortega et Jeff Garlin. Le film, réalisé par BJ McDonnell, est prévu pour une large sortie en salles dans plus de 2 000 cinémas le 25 février 2022. La date de sortie internationale du film sera annoncée prochainement.

Au Studio 666, le légendaire groupe de rock Foo Fighters emménage dans un manoir d’Encino ancré dans l’histoire macabre du rock and roll pour enregistrer son 10e album tant attendu. Une fois dans la maison, Dave Grohl se retrouve aux prises avec des forces surnaturelles qui menacent à la fois l’achèvement de l’album et la vie du groupe.

«Après des décennies de vidéoclips ridicules et de nombreux documentaires musicaux à notre actif, il était enfin temps de passer au niveau supérieur… Un long métrage de comédie d’horreur», a déclaré Dave Grohl.

« Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l’idée de faire équipe avec Foo Fighters pour un film qui fera certainement hurler et rire le public », a déclaré Tom Ortenberg d’Open Road Films. « Les Foos apportent leur alchimie comique et le talent musical que nous aimons tous au grand écran dans ce film d’horreur hystérique. »

Visitez le site Web du Beale Street Music Festival pour plus d’informations.