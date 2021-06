Foo Fighters fait face à des critiques pour un concert au Madison Square Garden, réservé aux vaccins

in

Plus tôt ce mois-ci, les Foo Fighters ont annoncé qu’ils joueraient un concert à pleine capacité au Madison Square Garden le dimanche 20 juin. Cependant, certains fans critiquent maintenant le fait que seuls les individus entièrement vaccinés seront admis à l’émission.

Il y a environ une semaine, le groupe de rock de 27 ans a révélé son intention de jouer au Madison Square Garden le jour de la fête des pères, dans ce qui sera le premier concert à pleine capacité de la Big Apple depuis le début de la pandémie de COVID-19 (et la mise en œuvre des mesures de confinement et des interdictions de grands rassemblements) l’année dernière. Séparément, les Foo Fighters devraient jouer uniquement pour les fans vaccinés au Canyon Club de LA demain.

Pour référence supplémentaire, le site Web de MSG précisait au moment de la rédaction de cet article : « Afin d’accueillir autant d’invités que possible, The Garden se conforme aux directives de l’État de New York qui exigent que tous les invités soient entièrement vaccinés pour que les sites atteignent 100% .

«Nous suivons également toutes les directives de l’État pour accueillir un public entièrement vacciné, ce qui signifie qu’il n’y aura pas de distanciation sociale entre les groupes et que les invités ne seront pas tenus de porter des couvre-visages. Les enfants non vaccinés devront porter des couvre-visages, sauf lorsqu’ils mangent ou boivent activement. »

La politique représente un changement notable, car les Knicks ont maintenu des sections de sièges vaccinées et non vaccinées au Madison Square Garden cette année – bien que les supérieurs aient indiqué à la fin du mois dernier qu’ils auraient supprimé ces sections non vaccinées si l’équipe était passée aux éliminatoires. .

De plus, différents événements et lieux – le Hollywood Bowl, Lollapalooza et le concert de retour de NYC parmi eux – permettront aux fans de montrer la preuve d’une vaccination complète ou d’un test COVID-19 négatif comme condition d’entrée. Il convient également de souligner que les billets pour plusieurs autres concerts des Foo Fighters ne semblent pas avoir d’exigences en matière de vaccin COVID-19, ce qui suggère que la stipulation a en fait été mise en place par le lieu par opposition à l’artiste.

Gardant ces points à l’esprit, certains sur les réseaux sociaux émettent des critiques fermes contre la politique de vaccination associée aux prochains spectacles des Foo Fighters.

«Je n’achèterai jamais un autre billet pour un concert de @foofighters. Toutes les personnes qui choisissent de NE PAS vacciner ne sont pas des théoriciens du complot. Certaines personnes, très proches de moi, ont des maladies auto-immunes qui font du vaccin une proposition à haut risque », a déclaré en partie un observateur critique.

« Les Foo Fighters jouent au Madison Square Garden, mais uniquement pour les vaccinés ! Les artistes rock avaient l’habitude de remettre les choses en question et de s’en tenir à l’establishment, mais plus maintenant ; et certains acceptent même et encouragent la discrimination », a pesé un autre individu.

« Un de mes groupes préférés joue / fait la promotion de quelques émissions où vous devez présenter une preuve de vaccination », a commenté un autre partisan. “Je comprends que les salles peuvent soi-disant faire ce qu’elles veulent en ce qui concerne l’accès au bâtiment, mais les Foo Fighters devraient refuser des spectacles comme celui-ci.”

« @foofighters adore ce que vous avez fait concernant ceux qui vont à un concert ! La sécurité d’abord. #vaccin », a écrit un utilisateur des médias sociaux à l’appui de l’exigence.

D’autres encore ont souligné que les interdictions de grands rassemblements continueront d’avoir un impact sur les remises de diplômes et d’autres événements non divertissants dans l’Empire State, même après la représentation des Foo Fighters au Madison Square Garden.

“Les Foo Fighters joueront dans un Madison Square Garden plein à craquer le 20 juin. Plus tard dans la semaine, le lycée de Tottenville devra organiser six cérémonies de remise des diplômes distinctes car ils sont limités à plus de 500 personnes sur leur terrain de football extérieur. ” a tweeté un journaliste local.

Au moment de la publication de cet article, les Foo Fighters – qui seront intronisés au Rock and Roll Hall of Fame en octobre – ne semblaient pas avoir commenté publiquement le recul de la politique vaccinale.