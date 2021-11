Foo Fighters honoré par la performance à la mi-temps du ‘Baylor University Golden Wave Band’

Le 30 octobre, le Bande Golden Wave de l’Université Baylor honoré COMBATTANTS DE FOO et leur Temple de la renommée du rock and roll induction avec une représentation à mi-temps des chansons du groupe « Clé anglaise », « Tenir du poison » et « Le prétendant ». La représentation s’est déroulée à Waco, au Texas, alors que le Texas Longhorns ont perdu leur deuxième match consécutif après avoir laissé une avance au quatrième quart sur la route contre le Ours Baylor.

Le lundi 1er novembre, le Bande de vague d’or a partagé des photos et un lien vers la vidéo de la performance et a écrit : « Ce week-end, nous avons lancé notre spectacle de mi-temps célébrant les 25 ans de la COMBATTANTS DE FOO et leur récente intégration dans le Temple de la renommée du rock & roll! » COMBATTANTS DE FOO partagé le Bande de vague d’or‘s post et inclus deux points d’exclamation comme moyen d’exprimer leur appréciation.

Composé d’environ 300 membres, le Vague d’or est la plus grande organisation musicale étudiante de l’Université Baylor et constitue une icône de la tradition du campus. L’esprit remarquable de la Bande de vague d’or vient de l’enthousiasme de centaines de ces étudiants qui combinent leurs talents collaboratifs et leurs expériences pour créer une expérience musicale de haute qualité.

Les Vague d’or se produit à la fois sur et hors du campus de Baylor et se rend sur d’autres campus universitaires pendant la saison de football. Le groupe fait également de fréquentes apparitions dans divers concours de marche au niveau régional et étatique, y compris le Texas UIL State Marching Contest. Le groupe interprète une musique et des exercices innovants qui représentent à la fois les styles de marche traditionnels et contemporains.

Depuis plus de 110 ans, le Bande Golden Wave de l’Université Baylor a remué le cœur des fans de Baylor avec sa musique puissante et ses exercices de marche créatifs. Le groupe fait autant partie de la tradition Baylor que Green and Gold. Tant sur le terrain que dans les tribunes, les membres du groupe créent une atmosphère d’excitation grâce à des performances musicales exceptionnelles et un esprit sans vergogne pour le football Baylor.



Ce week-end, nous avons lancé notre spectacle de mi-temps célébrant les 25 ans des Foo Fighters et leur récente intronisation au Rock & Roll Hall of Fame ! Cliquez sur le lien dans notre bio pour regarder ! @foofighters @rockhall @Baylor #foofighters #RockNRollHallOfFame #bayloruniversity #bugwb pic.twitter.com/ykdqFC2DV4 – Golden Wave Band (@BU_GWB) 1er novembre 2021

‼️ https://youtu.be/W8cBAA8Ol2A Publié par Foo Fighters le mardi 2 novembre 2021

