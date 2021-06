Foo Fighters joue au Madison Square Garden à 100% de sa capacité

Les Foo Fighters seront en tête d’affiche d’un spectacle à 100% au Madison Square Garden ce mois-ci.

Le salon du 20 juin sera le premier salon à 100% de capacité à New York depuis l’arrêt de la pandémie. Les billets pour le spectacle seront mis en vente le samedi 12 juin à 10 h HE.

“Nous attendons ce jour depuis plus d’un an”, a déclaré Dave Grohl dans un communiqué annonçant le spectacle. «Et le Madison Square Garden va se sentir si dur. New York, préparez-vous pour une longue nuit de cul à crier nos têtes ensemble à 26 ans de Foos.

L’album retardé Medicine at Midnight des Foo Fighters est sorti en juin. Grohl est également occupé à être la star et le producteur de l’émission Paramount+, “From Cradle to Stage”. Les Foo Fighters ont été les premiers à jouer dans un stade de Los Angeles pour un set de clôture lors du tournage de ‘Vax Live’ au SoFi Stadium le 2 mai.

Les Foo Fighters devaient célébrer leur 25e anniversaire l’année dernière. Mais comme chaque autre tournée, Grohl a dû reporter le spectacle. Les premières dates américaines de la tournée du 26e anniversaire sont sorties la semaine dernière.

“Après avoir confirmé leurs apparitions au sommet des programmations 2021 de Lollapalooza, Bonnaroo et Bottlerock, les Foo Fighters répondent à la question brûlante de” Font-ils l’un de leurs propres spectacles ? ” avec un retentissant, F * CK OUI », lit-on dans le communiqué de presse. Les billets pour ces spectacles ont été mis en vente le 4 juin.

The Andrew J. Brady ICON Music Center – Cincinnati, OH – 28 juillet American Family Insurance Amphitheatre – Milwaukee, WI – 30 juillet Hollywood Casino Amphitheatre – St. Louis, MO – 3 août Azura Amphitheatre – Bonner Springs, KS – 5 août The Zoo Amphitheatre – Oklahoma City , OK – 7 aoûtIsleta Amphitheatre – Albuquerque, NM – 9 août

Les six dates nouvellement annoncées seront les premiers concerts des Foo Fighters depuis leur nouvel album. Dave Grohl a dit aux fans de garder un œil vigilant sur le site Web des Foo Fighters pour que plus de dates et de spectacles soient annoncés. Grohl a été occupé avec des films, un mémoire et plusieurs chansons uniques pendant la pandémie.

