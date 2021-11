COMBATTANTS DE FOO ont sorti une nouvelle vidéo pour la chanson « L’amour meurt jeune ». Le clip a été écrit et réalisé par COMBATTANTS DE FOO leader Dave Grohl et étoiles « Ted Lasso »‘s Jason Sudeikis en tant qu’entraîneur qui animait une équipe de natation américaine pour une compétition. Les COMBATTANTS DE FOO les têtes des membres se superposent aux têtes des athlètes.

Les « L’amour meurt jeune » vidéo créée le MTV en direct, MTVU et à travers MTVréseau mondial de chaînes de , ainsi que sur le ViacomCBS Times Square panneau d’affichage.

COMBATTANTS DE FOO continuent de promouvoir leur dernier album, « Médecine à minuit », qui a atterri au n°1 le Panneau d’affichageTop Album Sales Chart avec 64 000 exemplaires vendus la première semaine aux États-Unis

COMBATTANTS DE FOO auparavant en tête du classement avec 2017 « Béton Et Or » et 2011 « Lumière gaspillée ».

23 000 de « Médecine à minuit »Les ventes de la première semaine de sont venues des ventes de vinyles LP, avec des CD et des albums numériques enregistrant 20 000 chacun.

« Médecine à minuit » est sorti le 5 février via Archives de Roswell/Enregistrements RCA. Le LP est un effort de neuf chansons et 37 minutes qui a été produit par le COMBATTANTS DE FOO et Greg Kurstin.



