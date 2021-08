Foo Fighters prend une décision sur les besoins en vaccins pour les émissions à venir

Les Foo Fighters ont pris une décision concernant les besoins en vaccins pour leurs prochains spectacles. Selon un rapport de NME, le groupe a confirmé que les spectateurs assistant à leurs tout premiers concerts en Alaska devront présenter une preuve de vaccination ou un test COVID-19 négatif pour être autorisés à entrer dans la salle. Les Foo Fighters devraient jouer deux spectacles à Anchorage les 17 et 19 août, et un le 21 août à Fairbanks.

Notamment, ce n’est pas tout à fait une surprise de la part du groupe, car en juin, ils ont donné un spectacle complet à guichets fermés au Madison Square Garden de New York. Ils ont également récemment été en tête d’affiche de Lollapalooza Chicago, clôturant le festival avec une performance énergique lors de sa dernière soirée. Récemment, le groupe a attiré une attention indésirable lors d’un spectacle à l’Amphithéâtre Azura à Bonner Springs, Kansas. Des manifestants de l’église baptiste de Westboro se sont présentés pour assister au concert, comme ils l’ont fait aux Foo Fighters à plusieurs reprises dans le passé. Les Foo, cependant, ont combattu la haine avec amour en chargeant un camion à plateau qui a bloqué les manifestants et en jouant quelques airs pour ceux qui attendaient d’entrer dans le spectacle.

ALASKA!!! ÊTES-VOUS PRÊT POUR DU ROCK AND ROLL ???

Billets en vente aujourd’hui @ 12h local. 8/17 Ancrage, AK

Centre Dena’inahttps://t.co/FyGwtIy8VN 8/19 Ancrage, AK

Centre Dena’inahttps://t.co/KGWIYAS4vO 21/08 Fairbanks, AK

Centre Carlsonhttps://t.co/d5EnwB71Rl pic.twitter.com/2jzsdBFVub – Foo Fighters (@foofighters) 14 juillet 2021

S’adressant à la foule de fans, avant d’entrer dans la chanson, le leader de Food Fighters, Dave Grohl, a déclaré: “Mesdames et messieurs, j’ai quelque chose à dire. Parce que tu sais quoi? Je t’aime. La façon dont je le vois, j’aime tout le monde . C’est ce que tu es censé faire… Je te donne tout mon amour, et tu ne devrais pas me haïr. Tu devrais danser.” Le groupe a ensuite joué “You Should Be Dancing”, une reprise des Bee Gees de leur nouvel album disco, Hail Satin.

En plus des nouvelles dates de concerts, les fans de Grohl pourront le voir dans sa nouvelle série Paramount+, From Cradle to Stage. La série documentaire suit Grohl et sa mère alors qu’ils partagent leur expérience au cours de sa carrière, tout en discutant avec d’autres artistes musicaux majeurs et leurs mères de l’évolution de leurs relations. Paramount+ propose ici un abonnement d’essai gratuit à Paramount+, qui offre une expérience gratuite de sept jours de tout le contenu incroyable disponible.