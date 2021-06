Foo Fighters publie “Making A Fire: Mark Ronson Re Version”

La piste d’ouverture incendiaire de COMBATTANTS DE FOO‘ album à succès critique et commercial “Médecine à minuit” — également la première chanson du rappel du triomphal spectacle du groupe au Madison Square Garden — flambe d’une toute nouvelle façon avec « Faire un feu : Mark Ronson Re-Version ».

Produit par Marc Ronson, la re-version présente des membres de ANTIBALAS, LA BANDE DES BUDOS, LES DAP-ROI, AFFAIRE EL MICHELS, LA BUYA, BANDE DE RUE MENAHAN), LA BANDE DES CAMIONS TEDESCHI et TUATARA — tous fournissant une nouvelle toile de fond combustible à Dave Grohlla voix indubitable de , ainsi que le refrain irrésistible d’un quatuor vocal avec Violette Grohl.

Dave a récemment révélé que “Faire un feu” était la première piste COMBATTANTS DE FOO enregistré pour “Médecine à minuit”. « On a commencé par ça “Faire un feu” chanson, et je me souviens, après que nous ayons terminé, je me suis dit : « Oh, nous allons faire un disque qui ne ressemble à aucun autre disque », a-t-il déclaré. « Tout d’abord, cette maison où nous avons enregistré elle avait les meilleurs sons de batterie… Cette chanson, “Faire un feu”, a commencé avec juste un riff. C’est marrant, quelqu’un m’a offert cette guitare bizarre. C’était vraiment léger. J’ai ramassé ce truc et j’ai écrit tellement de nouvelles chansons dessus. C’est la première chose que j’ai jouée dessus… C’était un riff tellement bizarre que j’ai dû essayer de trouver une mélodie. C’était la partie la plus difficile avec cette chanson.”

“Médecine à minuit” a atterri au n°1 le Panneau d’affichageTop Album Sales Chart avec 64 000 exemplaires vendus la première semaine aux États-Unis

COMBATTANTS DE FOO précédemment en tête du classement avec 2017 “Béton Et Or” et 2011 “Lumière gaspillée”.

23 000 de “Médecine à minuit”Les ventes de la première semaine de sont venues des ventes de vinyles LP, avec des CD et des albums numériques enregistrant 20 000 chacun.

“Médecine à minuit” est sorti le 5 février via Archives de Roswell/Enregistrements RCA. Le LP est un effort de neuf chansons et 37 minutes qui a été produit par le COMBATTANTS DE FOO et Greg Kurstin.

Le premier single du disque, “Honte honte”, est sorti en novembre. Un clip vidéo d’accompagnement pour la chanson a été réalisé par Paola Kudacki et co-stars COMBATTANTS DE FOO leader Dave Grohl et Sofia Boutella. “Honte honte” rend dans un superbe noir et blanc une interprétation d’un rêve récurrent qui est hanté Grohl depuis son enfance.

Crédit photo: Danny Clinch



