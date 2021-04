FOO FIGHTERS publie un vidéoclip animé pour `` Chasing Birds ''

FOO FIGHTERS ont publié un clip vidéo animé pour “Chasing Birds”. La chanson est tirée du dernier album du groupe, “Médecine à minuit”, qui a atterri au n ° 1 sur Panneau d’affichageTableau des ventes des meilleurs albums de la première semaine avec 64 000 exemplaires aux États-Unis

Le tableau des meilleures ventes d’albums classe les albums les plus vendus de la semaine en se basant uniquement sur les ventes d’albums traditionnels.

FOO FIGHTERS précédemment en tête du classement avec 2017 “Béton et or” et 2011 «Lumière gaspillée».

23 000 sur “Médecine à minuit”Les ventes de la première semaine provenaient des ventes de disques vinyles, avec des CD et des albums numériques enregistrant 20 000 chacun.

“Médecine à minuit” est sorti le 5 février via Registres Roswell/Dossiers RCA. Le LP est un effort de neuf chansons de 37 minutes qui a été produit par le FOO FIGHTERS et Greg Kurstin.

Le premier single du disque, “Honte honte”, a été libéré en novembre. Un clip vidéo d’accompagnement de la chanson a été réalisé par Paola Kudacki et co-stars FOO FIGHTERS chanteur Dave Grohl et Sofia Boutella. “Honte honte” rend dans un superbe noir et blanc une interprétation d’un rêve récurrent hanté Grohl depuis son enfance.

Grohl Raconté SiriusXMde Nation Alt à propos de “Médecine à minuit” approche musicale: “C’est notre 10e album, et c’est notre 25e anniversaire. Nous sommes. genre, d’accord, revenons sur tout ce que nous avons fait auparavant. . Nous avons fait le genre acoustique somnolent de disques acoustiques doux. Nous avons déjà fait du bubblegum rock and roll de trois ou quatre minutes, de la pop, un truc unique auparavant. Et nous n’avions jamais vraiment fait de disque de fête orienté groove.

“Il est difficile de mettre les mots ‘dance’, ‘funk’ ou ‘disco’ dans la même phrase que le FOO FIGHTERS; ça me fait peur, ” Dave admis. “Mais nous avons tous grandi en aimant les disques rock and roll sur lesquels vous aimeriez rebondir, comme LES VOITURES. Comme, oh mon Dieu, nous aimons LES VOITURES. Ou alors David Bowiede «Dansons». Ou alors CENTRALE ÉLECTRIQUE. Ou alors LES [ROLLING] DES PIERRES‘ ‘Tatouez-vous’ – des choses comme ça. Nous sommes, comme, ‘Très bien. Nous n’avons jamais vraiment exploré ce territoire auparavant. Faisons le.

“Nous avons de la chance que tout le monde dans le groupe ait des influences diverses et que tout le monde aime différents types de musique, mais je pense honnêtement que nous sommes capables de faire presque tout”, a-t-il déclaré. «Donc, si nous y réfléchissons, nous pouvons en quelque sorte caméléon et devenir un groupe de death metal, ou nous pourrions être comme LES CHARPENTIERS. Nous devons donc simplement nous rassembler et prendre une décision, comme: “ D’accord, dans quel sens voulons-nous aller? Dans quel sens allons-nous tourner la roue? Et cette fois, nous l’avons fait pour enregistrer ce parti. ”



